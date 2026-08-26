Perú

El himno oficial por la visita del Papa León XIV a Perú ya está disponible: ¿Cómo descargar la canción y la letra?

Fieles y comunidades pueden obtener la canción y la letra a través de simples pasos, en vísperas de las actividades papales de noviembre

Guardar

El himno oficial por la llegada del papa León XIV a Perú puede descargarse de manera gratuita a través de los portales de TV Perú y Radio Nacional. La canción, titulada’León, hermano del camino’, fue compuesta para acompañar los actos centrales de la visita papal, prevista del 11 al 16 de noviembre.

El tema busca convertirse en un símbolo de fraternidad y bienvenida para el sumo pontífice durante su recorrido por el país. Fue escrito y compuesto porJaime Montoya Ayala, y es interpretado por el Coro Aguchita.

Tanto la música como la letra del himno están disponibles en versión digital, facilitando el acceso para fieles, instituciones educativas y comunidades interesadas en participar de las celebraciones.

PUBLICIDAD

El himno por la visita del papa León XIV ya está en línea y listo para descargar
El himno por la visita del papa León XIV ya está en línea y listo para descargar | Foto: TV PERÚ

Paso a paso: ¿cómo descargar el himno y la letra?

  • Ingresa a la página oficial de TV Perú (www.tvperu.gob.pe) o Radio Nacional (www.radionacional.gob.pe).
  • Al acceder al sitio, aparecerá una ventana emergente con la opción “Descargar aquí”.
  • Elige entre las opciones: descargar la música del himno oficial o únicamente la letra.
  • Antes de iniciar la descarga, lee el aviso legal que aparecerá en pantalla. Este paso es obligatorio para acceder al contenido.
  • Una vez aceptado el aviso, selecciona la opción de descarga que prefieras y guarda el archivo en tu dispositivo.
El Papa León dirige la oración del Ángelus en la Piazza della Liberta en Castel Gandolfo, cerca de Roma, Italia, el 16 de agosto de 2026. REUTERS/Remo Casilli
El Papa León dirige la oración del Ángelus en la Piazza della Liberta en Castel Gandolfo, cerca de Roma, Italia, el 16 de agosto de 2026. REUTERS/Remo Casilli

Voluntarios para la visita del Papa León XIV a Perú

El voluntariado para la visita del Papa León XIV en Perú, convocado por la Conferencia Episcopal Peruana, representa una oportunidad única para que jóvenes de todo el país participen activamente en uno de los eventos religiosos más relevantes del año.

El proceso de inscripción se realiza en línea, donde los postulantes deben elegir uno de los seis servicios disponibles: resguardo y orden, acogida y hospitalidad, comunicación, logística, primeros auxilios, y traducción e interpretación. Cada área cumple una función esencial, desde garantizar la seguridad y orientar a los asistentes, hasta documentar la visita, coordinar los aspectos operativos y facilitar la comunicación entre personas de distintos idiomas.

PUBLICIDAD

Para postularse, los jóvenes deben completar un formulario digital con datos personales, información de contacto y preferencias de área de servicio. Posteriormente, la organización solicitará documentos adicionales, como una carta de recomendación de un sacerdote, religioso o obispo, certificados de antecedentes judiciales y penales, y, según el caso, una entrevista personal o evaluación psicológica. Este proceso busca asegurar que los voluntarios cuenten con el perfil adecuado y la disposición necesaria para servir durante el evento.

La selección no se confirma al momento de enviar el formulario; la organización se comunicará con los postulantes para validar la documentación y, cerca de la fecha del evento, notificará oficialmente a los seleccionados, asignando el área de servicio y entregando las credenciales correspondientes.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que se evalúa un posible feriado por los dias de la visita del papa, pero esto dependerá de su permanencia en cada región y será por día. El Gobierno de Keiko Fujimori confirmará cualquier novedad al respecto en las próximas semanas.

Temas Relacionados

peru-noticiasBreñaPapa León XIVEl Vaticano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fixture que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2026: partidos para pelear por el título de la Liga 1

El equipo de Héctor Cúper tiene once encuentros más, entre ellos el clásico ante Alianza Lima en Matute. A continuación, el detalle de su calendario

Fixture que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2026: partidos para pelear por el título de la Liga 1

MTPE: “Va a haber feriados regionales y podría haber ‘nacionales’”, por la llegada del papa León XIV

Habemus feriados papam. El ministro de Trabajo reveló que se evalúan sí feriados nacionales, pero que las fechas libres para regiones donde visite el sumo pontífice estarían casi confirmadas

MTPE: “Va a haber feriados regionales y podría haber ‘nacionales’”, por la llegada del papa León XIV

Ladrones aprovecharon que una familia salió para vaciar su casa: se llevaron televisores, laptops y hasta cartas de amor

Al regresar a casa tras unas horas fuera, la familia encontró la cerradura rota y la puerta palanqueada, además de varios ambientes completamente desordenados y sin sus principales objetos de valor

Ladrones aprovecharon que una familia salió para vaciar su casa: se llevaron televisores, laptops y hasta cartas de amor

Junín: Chupaca, epicentro del último sismo que dejó muertos en Perú, no para de temblar a poco más de un mes de la tragedia

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el temblor más reciente ocurrió la madrugada de hoy 26 de agosto y fue de 3.6, con 10 kilómetros de profundidad e intensidad II-III de Mercalli

Junín: Chupaca, epicentro del último sismo que dejó muertos en Perú, no para de temblar a poco más de un mes de la tragedia

Un hospital de EsSalud acaba de igualar a los gigantes de EE UU y Europa en cirugía de páncreas

El Hospital Almenara ha alcanzado una mortalidad inferior al 5% en pacientes sometidos a cirugía pancreática compleja, igualando estándares de los principales centros internacionales

Un hospital de EsSalud acaba de igualar a los gigantes de EE UU y Europa en cirugía de páncreas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo insiste en buscar su libertad con informe de la ONU: PJ admite su apelación

Pedro Castillo insiste en buscar su libertad con informe de la ONU: PJ admite su apelación

“Hemos recibido el país con cifras terribles”: Keiko Fujimori afirma que su Gobierno comenzará a mostrar resultados en 2027

PJ ordena devolver a la Universidad Alas Peruanas sus locales que vienen siendo usados por Pronabi

Proyecto de ley de “apología al delito” no fue retirado por Renovación Popular: propuesta está en Comisión de Justicia

José Domingo Pérez responde a Beto Ortiz por foto difundida: “Quiere mostrarme como infiel, pero se equivoca”

ENTRETENIMIENTO

Papa León XIV entre los mejores vestidos ‘más originales’ de 2026, según Vanity Fair

Papa León XIV entre los mejores vestidos ‘más originales’ de 2026, según Vanity Fair

‘Avengers: Endgame Encore’ en Perú: fecha, preventa de entradas y cines para su reestreno

Rebeca Escribens recordó la vez que una bebé Gia Meier hizo ‘pataleta’ y le dejó una marca para siempre: “Eras el exorcista”

El consejo de Christian Meier a su hija Gia y Zaca TV: “Nunca vayan a la televisión”

Ricardo Mendoza da detalles de su boda privada con Katya Mosquera: “Era el matrimonio que soñaba”

DEPORTES

Paola Villegas esperaba una oportunidad en la selección tras su salto a Brasil: “No se dio, pero estoy 100% disponible”

Paola Villegas esperaba una oportunidad en la selección tras su salto a Brasil: “No se dio, pero estoy 100% disponible”

Fixture que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2026: partidos para pelear por el título de la Liga 1

Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo HOY: partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

Fixture que le resta a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026: partidos para luchar por el título de la Liga 1