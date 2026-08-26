El himno oficial por la visita del Papa León XIV a Perú ya está disponible: ¿Cómo descargar la canción y la letra?

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El himno oficial por la llegada del papa León XIV a Perú puede descargarse de manera gratuita a través de los portales de TV Perú y Radio Nacional. La canción, titulada’León, hermano del camino’, fue compuesta para acompañar los actos centrales de la visita papal, prevista del 11 al 16 de noviembre.

El tema busca convertirse en un símbolo de fraternidad y bienvenida para el sumo pontífice durante su recorrido por el país. Fue escrito y compuesto porJaime Montoya Ayala, y es interpretado por el Coro Aguchita.

Tanto la música como la letra del himno están disponibles en versión digital, facilitando el acceso para fieles, instituciones educativas y comunidades interesadas en participar de las celebraciones.

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El himno por la visita del papa León XIV ya está en línea y listo para descargar | Foto: TV PERÚ

Paso a paso: ¿cómo descargar el himno y la letra?

TV Perú ( Radio Nacional ( Ingresa a la página oficial de www.tvperu.gob.pe ) o www.radionacional.gob.pe ).

Al acceder al sitio, aparecerá una ventana emergente con la opción “Descargar aquí”.

Elige entre las opciones: descargar la música del himno oficial o únicamente la letra.

Antes de iniciar la descarga, lee el aviso legal que aparecerá en pantalla. Este paso es obligatorio para acceder al contenido.

Una vez aceptado el aviso, selecciona la opción de descarga que prefieras y guarda el archivo en tu dispositivo.

El Papa León dirige la oración del Ángelus en la Piazza della Liberta en Castel Gandolfo, cerca de Roma, Italia, el 16 de agosto de 2026. REUTERS/Remo Casilli

Voluntarios para la visita del Papa León XIV a Perú

El voluntariado para la visita del Papa León XIV en Perú, convocado por la Conferencia Episcopal Peruana, representa una oportunidad única para que jóvenes de todo el país participen activamente en uno de los eventos religiosos más relevantes del año.

El proceso de inscripción se realiza en línea, donde los postulantes deben elegir uno de los seis servicios disponibles: resguardo y orden, acogida y hospitalidad, comunicación, logística, primeros auxilios, y traducción e interpretación. Cada área cumple una función esencial, desde garantizar la seguridad y orientar a los asistentes, hasta documentar la visita, coordinar los aspectos operativos y facilitar la comunicación entre personas de distintos idiomas.

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Para postularse, los jóvenes deben completar un formulario digital con datos personales, información de contacto y preferencias de área de servicio. Posteriormente, la organización solicitará documentos adicionales, como una carta de recomendación de un sacerdote, religioso o obispo, certificados de antecedentes judiciales y penales, y, según el caso, una entrevista personal o evaluación psicológica. Este proceso busca asegurar que los voluntarios cuenten con el perfil adecuado y la disposición necesaria para servir durante el evento.

La selección no se confirma al momento de enviar el formulario; la organización se comunicará con los postulantes para validar la documentación y, cerca de la fecha del evento, notificará oficialmente a los seleccionados, asignando el área de servicio y entregando las credenciales correspondientes.

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El ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que se evalúa un posible feriado por los dias de la visita del papa, pero esto dependerá de su permanencia en cada región y será por día. El Gobierno de Keiko Fujimori confirmará cualquier novedad al respecto en las próximas semanas.