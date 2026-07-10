Fernando Pacheco confía que en su debido momento será convocado por la selección peruana: “Nadie me va a quitar esa espinita que aún tengo”

Fernando Pacheco, vestido con atuendo de entrenamiento, realizando trabajos físicos en la Villa Deportiva Nacional. - Crédito: FPF

Una de las grandes metas que se ha trazado Fernando Pacheco es convertirse en un habitual convocado en la selección peruana. Durante su etapa formativa, fue uno de los jugadores con mayor recurrencia en las categorías menos de la ‘blanquirroja’ y tan solo espera llegar a la absoluta para cerrar el círculo.

Durante una entrevista con el espacio ‘Entre Ceja y Ceja’, el punzante extremo formado en Sporting Cristal admitió que no bajará los brazos y seguirá esforzándose como el que más para ver cumplido su máximo sueño con la camiseta de Perú.

Fernando Pacheco vistió por última vez la camiseta de la selección peruana en el Torneo Preolímpico 2019. - Crédito: FPF

“Me ha tocado representar a mi país desde muy chico con la Sub 15, 17, 20, 23. Siento que en otras oportunidades he estado muy cerca [de llegar a la disciplina mayor], pero nada ni nadie me va a quitar esa espinita que aún tengo”, dijo.

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Al hilo, Pacheco admitió que contó con una ocasión inmejorable para acoplarse a la selección peruana junto a viejos conocidos suyos, con los que había hecho línea de carrera juvenil, pero la crisis sanitaria del nuevo coronavirus echó todo por tierra.

El extremo formado en Sporting Cristal quiere ser parte del nuevo proceso de la disciplina nacional. | VIDEO: Entre Ceja y Ceja

“Hay algo que mucha gente no lo sabe, pero en mi mejor momento estuve tan cerca y por el tema del COVID-19 se terminó frenando. Estaba apunto de empezar las Eliminatorias 2022 y la carta estaba enviada para Fluminense, pero en un abrir y cerrar de ojos pasó la pandemia, se cerraron las fronteras y no hubo fútbol”, detalló.

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“Ya pasó eso, pero creo que aún la meta ha sido intacta y lo más importante es no desviarse de eso”, cerró Pacheco.

Fernando Pacheco festejando su anotación contra Uruguay en el Campeonato Sudamericano U20. - Crédito: FPF

La deuda de Pacheco

Desde que Fernando Pacheco era un joven talento en Sporting Cristal formó parte de cada una de las categorías menores de la selección peruana. Empezó con la U15, registrando su cénit futbolístico, para luego hacerse habitual en las divisiones U17, U18, U20 y U23.

Fue con el primer bloque nacional donde Pacheco alcanzó su máximo logro representando a su nación: la medalla de oro en el Torneo Olímpico Juvenil de Nanjing. Participó en los cuatro partidos del circuito reducido, haciéndose presente con goles ante Cabo Verde (semifinales) y Corea del Sur (final).

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Fernando Pacheco culminó la remontada de la selección peruana con un golazo de larga distancia ante Corea del Sur. | VIDEO: YouTube

Sus siguientes pasos no resultaron tan notables, pero aún así era considerado entre los titulares, dejando en claro que su formación avanzaba a raudales. Con 18 años llegó a integrar la categoría U20 y participó en el Campeonato Sudamericano 2017, aunque no descolló en ninguna presentación.

Al año siguiente, con dos años de carrera en Sporting Cristal, Fernando Pacheco fue citado por Ricardo Gareca para que integrase la configuración de sparrings que acompañó a la selección peruana durante su travesía en la Copa del Mundo 2018. Aquel paso confirmaba que el prometedor extremo estaba comenzando a hacerse un pequeño lugar en las consideraciones del estratega argentino, abriendo la posibilidad de una convocatoria futuro.

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Fernando Pacheco representó a Perú en dos Campeonatos Sudamericanos U20. - Crédito: FPF

Al no sobrepasar la media requerida de la organización, Fernando fue nuevamente citado por la U20 para afrontar un nuevo Sudamericano. Aunque el final fue idéntico al de la edición pasada, el crecido en La Florida pudo anotar su primer gol, contribuyendo así en una victoria sobre Uruguay en la Fase de Grupos.

El capítulo final de Pacheco con la indumentaria de Perú llegó a mediados del 2019 cuando respondió al llamado de Nolberto Solano para formar parte del plantel que disputó el Preolímpico Sudamericano. A partir de entonces, el delantero no ha vuelto a representar a la nación en nivel absoluto, aunque nadie le quita la ilusión de cumplir ese sueño.

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