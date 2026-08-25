Fernanda Pinto analizó la participación de la selección peruana de vóley Sub 17 en el Mundial: “Verlo desde afuera es otra cosa”

La atacante peruana relató su ingreso desde el banco en el Mundial Sub-17, cuando una racha al servicio ayudó a remontar un parcial que parecía resuelto para el rival (Movistar Deportes)

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Hay jugadoras que entran al campo desde el banco y cambian el rumbo de un partido. Fernanda Pinto, punta de la selección peruana de vóley Sub-17, fue una de ellas en el reciente Mundial de la categoría.

Con apenas unos saques, torció el destino de un set que ya parecía perdido y se convirtió en uno de los nombres propios de la participación peruana, que cerró la competencia en el decimotercer lugar de un torneo con 24 selecciones. Tras el último silbato, la jugadora formada en la San Martín habló sin filtros sobre lo que significó vivir ese torneo desde adentro.

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De los nervios iniciales a la convicción partido a partido

El debut mundialista estuvo marcado por los nervios y una derrota ante Túnez. Sin embargo, Fernanda Pinto destacó cómo la selección peruana creció partido a partido hasta recuperar confianza. (Volleyball World)

El debut no fue sencillo. Perú enfrentó a Túnez en su primer partido y ganó 3-0. Para Pinto, ese resultado no fue solo un triunfo: fue el primer sacudón que el grupo necesitaba para entender de qué se trataba realmente un Mundial. “Iniciamos el campeonato nerviosas por el tema de que era una experiencia única, era un mundial, era muy diferente y creo que eso nos quitó los nervios durante los puntos en nuestro primer partido”, admitió la atacante en el programa ‘Zona Mixta’.

A partir de ese trabajoso triunfo, el equipo fue encontrando su mejor versión. Cada partido dejó una enseñanza y el bloque fue ganando confianza de manera progresiva, tanto en lo individual como en lo colectivo. “Siento que el equipo fue creciendo en cada partido, siento que fueron las chicas aprendiendo cada vez más y creo que cada partido nos dejó una lección”, señaló Pinto, que subrayó un rasgo que identifica a este grupo: “Si jugamos con el corazón, lo vamos a lograr muchas cosas y creo que eso es una característica de nosotras”.

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La diferencia entre ver los partidos desde afuera y vivirlos dentro de la cancha también fue un tema que Pinto quiso destacar. Desde las tribunas, el espectador analiza, calcula y juzga. Dentro del campo, la percepción es otra. “Vivir la cosa dentro del partido es muy diferente a verlo ya cuando ya acabó”, explicó, y agregó que el grupo terminó el torneo “superfeliz de haber podido dar una buena imagen”.

El saque que nadie esperaba y que cambió un partido

Fernanda Pinto ingresó desde el banco con una misión concreta: sacar. Su servicio potente provocó una reacción inesperada y ayudó a Perú a remontar un set que parecía perdido. (FPV)

Uno de los momentos más comentados de la participación peruana fue la remontada en la que Pinto tuvo un protagonismo directo. El equipo estaba al borde de perder un set: el rival se encontraba a tres puntos de cerrarlo. Pinto ingresó desde el banco, no como titular, sino con una misión específica: sacar.

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“Yo literal no vi el puntaje, simplemente decidí jugar con el corazón, que mi saque fluya y así fue”, recordó. “Entré a sacar y solo lo único que hice fue sacar y los primeros saques que hice fueron puntos.” Con esa racha al servicio, y con el respaldo del resto del equipo en recepción y defensa, Perú dio vuelta el set y terminó ganando el partido.

Ese saque potente no es producto de la casualidad. Pinto lo atribuye al trabajo realizado en la Videna bajo la conducción del entrenador Marcelo, quien decidió incorporar el servicio de potencia para las puntas del equipo y también para una central. “Desde ahí fue cuando empezamos a sacar y la que se quedó con el saque fui yo”, contó. La explicación técnica es directa: “Tengo fuerza y pasa muchísimo, entonces creo que eso ayuda a desconcentrar al rival”, y añadió que en la categoría Sub-17 ese tipo de servicio no es habitual, lo que le otorga al equipo una ventaja táctica adicional.

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El trabajo con ese elemento se fue afinando competencia a competencia. La Copa Honduras fue otro escenario donde Pinto practicó y consolidó ese recurso. Más recientemente, también lo puso a prueba en los entrenamientos con San Martín, donde el resultado fue igualmente positivo.

El salto al primer equipo y la comparación con Tomesinha

El buen Mundial abrió una nueva puerta para Pinto, quien este año trabajará con la selección adulta. La atacante también contó cómo recibe el apodo de "Tomesinha", inspirado en Fernanda Tomé. (USMP)

El siguiente desafío para Pinto ya está en marcha. Este año entrenará con el primer equipo adulto de la selección peruana, un paso que ya había comenzado a dar la temporada anterior cuando fue ascendida y se sumó a los trabajos con las mayores durante las vacaciones. “Las conozco, algunas más o menos las que se quedaron esta temporada, y entonces ya sé más o menos cómo son”, indicó sobre sus nuevas compañeras.

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La adaptación a una nueva estructura técnica está en proceso, pero Pinto no oculta su entusiasmo por seguir escalando dentro del vóley peruano. Y en ese camino, ya tiene un apodo que la acompaña: la llaman “Tomesinha”, en referencia a la reconocida jugadora brasileña Fernanda Tomé. Lejos de incomodarla, la comparación la motiva. “Superorgullosa de que me puedan tomar como referencia”, dijo con convicción.

Aunque el elogio es bienvenido, Pinto tiene claro quién es. “Tengo que seguir trabajando y esforzándome mucho”, cerró, con los pies en la tierra y la mirada puesta en lo que viene para ella y para el vóley femenino peruano.

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