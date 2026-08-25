De las pataletas al orgullo total: Christian Meier habló sin filtros cómo era Gia de niña antes de su salto a Zaca TV

Christian Meier sorprende a todos en 'Somos lo que somos' al contar cómo era Gia en su infancia. Entre risas, la describe como la niña más berrinchuda y narra sus épicas pataletas en lugares públicos.

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Christian Meier tiene fama de galán sereno y de pocas palabras en público. Pero este martes 25 de agosto, en el episodio número 100 del programa de streaming ‘Somos los que somos’ del canal digital Zaca TV, el actor y cantante peruano se soltó con una descripción de su hija Gia Meier que nadie en el estudio esperaba: “Era probablemente la peor persona del mundo que yo he conocido”.

Lo dijo entre risas, con la propia Gia sentada a su lado, y ella no solo no lo negó, sino que lo corroboró punto por punto. La visita de Meier al programa se dio en el marco de la edición número 100, para la que fue convocado como invitado especial. Fue su primera aparición en un streaming en vivo. El programa es conducido por Giacomo Benavides y Doménico Benavides, hijos del humorista Alfredo Benavides, junto a Gia Meier, Andrea Noriega y Mafe Delgado, quienes se incorporaron como conductoras desde marzo de 2026.

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Las pataletas en el mall, el suelo y las horas de llanto de Gia Meier

La descripción que Christian Meier hizo de su hija de niña no tuvo matices. Ante la pregunta de Giacomo Benavides sobre si podía revelar algún secreto de Gia, el actor tomó la palabra y fue directo. “Gia era, aunque no lo crean, era peor”, señaló Meier, en referencia a la personalidad extrovertida y sin filtros que hoy caracteriza a su hija en el programa.

“Gia era probablemente la niña más berrinchuda que existe”, afirmó, y aclaró que podía contarlo porque ese comportamiento ya era historia. “Desde hace un año”, añadió con ironía, provocando las carcajadas del estudio. Las escenas que describió eran de manual: rabietas públicas en restaurantes, centros comerciales y cines. Según Meier, Gia se tiraba al suelo y daba vueltas “como manecillas del reloj”, durante lo que el actor describió como horas interminables.

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Christian Meier afirmó que Gia Meier hacía rabietas públicas en restaurantes, centros comerciales y cines durante su infancia.

“La arrancaba con una rabieta de esas que se tiran al suelo y empiezan a dar vueltas. Horas, horas, horas”, relató. La estrategia familiar ante esas escenas era no ceder. “Decíamos: no, pues ya, que se le pase. Ya no sigamos”, contó Meier. Giacomo y Doménico Benavides se reían de la situación al compararse de niños, ya que su mamá tenía una actitud totalmente contraria con ellos. “Ella no esperaba que se nos pase. Nosotros tirados en el piso y ella nos tiraba los pelos en la casa”, recordaron entre risas.

Giacomo continuó con la entrevista y preguntó si esas escenas eran realmente tan graves. Meier no dudó: “Hacía escándalos públicos que eran bastante bochornosos. Eran horrendos”. Gia asintió sin protestar y agregó, con su humor habitual: “Por eso mi papá se mudó al país”.

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Los ocho años en que Gia no reconoció a su padre

Más allá de las pataletas, Christian Meier reveló otro episodio que marcó los primeros años de la relación con su hija: durante gran parte de su infancia, Gia prácticamente no lo reconocía como figura paterna. “Gia descubrió que tenía un papá como a los diez años. Los primeros ocho, siete años nunca me dio bola, nunca quiso conmigo, nunca me habló”, relató Meier.

Según el actor, la niña prefería la compañía de su nana y sus hermanos, y él era, en la práctica, un desconocido en casa. Giacomo Benavides le pidió que recordara el momento exacto en que Gia lo reconoció. La respuesta de Meier fue una de las más celebradas de la noche: “Un día vino y me puso la mano así y me dijo: así que tú eres mi papá”.

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Entre risas, Christian Meier confiesa que su hija Gia era como 'Chucky' de niña y que tardó 8 años en reconocerlo como su padre. Una historia llena de humor sobre la evolución de su increíble relación padre-hija.

El actor le respondió que sí, que llevaba ocho años siéndolo. “Esas fueron sus primeras palabras conmigo”, indicó. Gia no negó la anécdota. “Me acabo de dar cuenta”, dijo, en tono de broma, mientras el estudio estallaba. Benavides comparó la situación con la tardanza de Gia para procesar algunos chistes del programa, y Meier lo siguió: “Como cuando lee, pero no procesa. Es igual. Ella como después de ocho años procesó que yo era su papá”.

El actor también describió cómo era Gia en esa etapa: “Era chinche, no hablaba con nadie, te miraba así”. Incluso en las fotos familiares, la niña se negaba a posar. “Uno, dos, tres, se volteaba”, recordó Meier.

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El orgullo de un padre ante la transformación de su hija

El contraste entre la Gia que describió Christian Meier y la conductora que hoy ve cada mañana en el programa no podría ser mayor. Y el actor lo reconoció con claridad. “Gracias a eso puedo darme el lujo de decirle: yo no puedo creer que sea así cuando era probablemente la peor persona del mundo que yo he conocido antes”, afirmó Meier, en una frase que el propio elenco celebró como uno de los momentos del episodio.

La paradoja que señaló es que precisamente esa transformación hace más admirable lo que Gia es hoy. Meier atribuyó parte del cambio a una característica que su hija desarrolló con el tiempo: la sociabilidad. “Cuando se le fue lo Chucky, le cambió toda la personalidad y empezó a ser muy sociable”, relató.

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Gia Meier sorprende a todos en el programa al leer una página de su diario personal. Sus divertidas anécdotas sobre su búsqueda de un novio surfer hicieron que su padre, Christian Meier, se muriera de la risa y la vergüenza.

Describió cómo Gia, en los viajes familiares, se acercaba a grupos de desconocidos con total naturalidad. “Hola, me llamo Gia, ella es mi hermana Taira. ¿Hay que ser amigos?”, imitó el actor, con evidente orgullo. También destacó la creatividad de su hija. Reveló que Gia escribió un libro de poemas durante la pandemia, en apenas dos días, con cerca de quinientas páginas. “Siempre ha tenido esta imaginación de hacer cosas. Ha sido muy creativa”, sostuvo.

Giacomo Benavides añadió su propia observación sobre el vínculo entre ambos: los días en que Gia llega al estudio con el ánimo bajo, suele entrar a la oficina y llamar a su padre. “Ya me siento bien, ya hice la llamada con mi papá”, les dice al salir. Gia lo confirmó: “A veces él me llama y solamente con decirle el hola, él ya sabe si estoy triste o no”.

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Meier atribuyó esa conexión a algo que va más allá de la rutina. “Tenemos una conexión que no se ve, pero que es obvia entre nosotros”, afirmó. Los tres hijos del actor —Stefano, Taira y Gia— son cercanos a él, pero con su hija menor reconoció que existe un vínculo particular. Gia, por su parte, lo resumió sin rodeos: “Es una conexión que no se puede describir”.

Gia Meier, de 23 años, estudió Fashion Business y Marketing de Moda en el Instituto Marangoni de Londres y desfiló en pasarelas europeas antes de sumarse a Zaca TV en marzo de 2026. Su hermano Stefano Meier, actor, protagoniza actualmente el musical ‘Mamá mía’, que se presenta en Lima hasta finales de septiembre. Christian Meier viajó especialmente al Perú para verlo, según contó en el mismo programa.

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