Gabriel Santana e Ian Wisdom se lesionaron durante entrenamientos: Sporting Cristal anunció parte médico de ambos jugadores

Dos bajas sustanciales en Sporting Cristal de cara al duelo ante Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Sporting Cristal.

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Sporting Cristal atraviesa un momento complicado en el frente médico. El club del Rímac informó este martes 25 de agosto la baja por lesión de dos futbolistas del plantel profesional: el mediocampista brasileño Gabriel Santana y el volante nacional Ian Wisdom. Ambos sufrieron sus respectivas molestias durante sesiones de entrenamiento y su retorno a las canchas dependerá de la evolución de cada caso, según precisó la institución a través de un parte médico oficial.

La lesión de Wisdom genera mayor preocupación por su naturaleza. El volante de 20 años sufrió una luxación de codo en una práctica del plantel. Tras la atención inmediata del Departamento Médico del club y las evaluaciones correspondientes, el comunicado precisó que “se determinó que la lesión presenta un compromiso ligamentario”.

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El diagnóstico implica que el jugador no tiene un plazo de recuperación definido por el momento: el club indicó que “será reevaluado una vez que disminuya el proceso inflamatorio”, lo que supedita cualquier proyección de retorno a la respuesta de su organismo en los próximos días.

Parte médico de Ian Wisdom y Gabriel Santana. Crédito: X Sporting Cristal.

Wisdom había sido titular en el duelo ante Alianza Atlético el viernes 21 de agosto en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, donde Sporting Cristal cayó 3-1 por la sexta fecha del Torneo Clausura 2026. El mediocampista formado en las divisiones menores del club disputó el primer tiempo completo antes de ser reemplazado al inicio de la segunda mitad. La lesión se produjo con posterioridad a ese encuentro, durante una sesión de trabajo en el Rímac.

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El caso de Santana tiene un origen previo. El mediocampista brasileño de 36 años arrastra una distensión muscular en el muslo posterior derecho que sufrió en una práctica con el plantel profesional y que ya le impidió viajar a Sullana el fin de semana.

El parte médico señaló que “su evolución es favorable y permanece bajo seguimiento del área médica”, lo que abre la posibilidad de que el jugador esté disponible en un plazo más corto que su compañero. La ausencia de Santana condiciona las opciones de Roberto Mosquera en esa zona del campo.

Alianza Sullana se hizo fuerte de local y consiguió una importante victoria ante Sporting Cristal. No te pierdas el resumen completo con todos los goles y las jugadas más destacadas del encuentro.

El comunicado cerró con un mensaje conjunto: ambos futbolistas “continuarán con el tratamiento indicado y su retorno a los entrenamientos dependerá de su evolución”. Las bajas se suman a la de Christofer Gonzales, quien prácticamente tiene descartada su participación en lo que resta de la temporada tras una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla que requirió intervención quirúrgica.

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¿Cómo marcha Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026?

El panorama deportivo tampoco acompaña. Sporting Cristal ocupa la sexta posición del Torneo Clausura con 10 puntos en seis partidos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. La última, ante Alianza Atlético en Sullana, fue especialmente dolorosa: los goles de José Ingratti, Elian Muñoz y Germán Díaz —los dos últimos desde el punto penal— frustraron una jornada en la que el equipo ‘rimense’ pudo haber alcanzado la cima de la tabla.

Deportivo Garcilaso y Universitario lideran con 13 unidades, mientras que Alianza Lima y Sport Boys los siguen con 12 y 11 respectivamente. La diferencia con el primer lugar es de tres puntos, distancia manejable pero que exige resultados inmediatos.

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Deportivo Garcilaso y Universitario lideran la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 del fútbol peruano con trece puntos cada uno. (Tabla Torneo Clausura de la Liga 1 2026, campeonato, fútbol peruano, Liga 1 2026)

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente compromiso de los ‘cerveceros’ será ante Sport Boys por la séptima fecha del Torneo Clausura. El duelo está programado para el domingo 30 de agosto a las 15:30 horas y, si bien estaba pactado inicialmente en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador, se adelantan gestiones para trasladar el encuentro al Estadio Miguel Grau del Callao, lo que convertiría la cita en un escenario de mayor aforo y ambiente.

Los ‘rosados’ llegan al partido en su mejor momento de la temporada. El domingo anterior golearon 5-1 a Cienciano en el Callao y marchan cuartos en la tabla del Torneo Clausura con 11 puntos, a solo uno de distancia de los ‘bajopontinos’. La transmisión estará a cargo de L1 MAX, disponible en Movistar TV, DirecTV y las plataformas DGO y Movistar Play.

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El estadio Miguel Grau, hogar oficial del Sport Boys. - Crédito: Difusión