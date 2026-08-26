Milovan Radovic habló del fin de su matrimonio con Juliana Oxenford: “Lo intentamos con las mejores armas que teníamos hasta donde se pudo”

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Milovan Radovic habló por primera vez en extenso sobre el fin de su matrimonio con Juliana Oxenford en el marco de la alfombra roja de ‘Los caminantes de la calle’, donde apareció junto a su nueva pareja, la actriz Vanessa Terkes. El productor de origen serbio reconoció ante las cámaras de ‘Amor y fuego’ que la separación fue una decisión tomada en conjunto, luego de que ambos agotaron las posibilidades de sostener la relación.

“Lo intentamos lo mejor que pudimos con las mejores armas que teníamos hasta donde se pudo”, afirmó Radovic. La aparición pública del empresario junto a Terkes confirmó los rumores que ya circulaban en redes sociales sobre el inicio de un romance entre ambos.

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El evento, relacionado con el estreno de ‘Los caminantes de la calle’ —película en la que Terkes participa como coproductora y que llegará a las salas el 27 de agosto—, se convirtió en el escenario de la primera salida oficial de la nueva pareja.

Las palabras de Radovic sobre el fin de su matrimonio

Frente a las cámaras del programa de espectáculos, Radovic ofreció su versión más detallada hasta el momento sobre lo que ocurrió con su relación con Oxenford. El productor evitó señalar responsables y optó por una lectura pragmática del quiebre.

Juliana Oxenford habla tras su separación de Milovan Ranovic.

“Lo intentamos con las mejores armas que teníamos, pero hay un momento que intentas y si ya recurrentemente las cosas no están funcionando, y no va a ser bueno para nosotros ni para los chicos, no tiene sentido ser tan necio”, declaró el productor ante las cámaras de ‘Amor y fuego’.

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Radovic también se refirió a la relación que mantiene con Oxenford en su rol de padres. Los dos tienen una hija de 13 años y un hijo de 5, y el productor señaló que la coparentalidad funciona con coordinación. “Juliana es una mamá increíble y está muy pendiente de los chicos, y eso es algo que a mí también me tiene supertranquilo”, afirmó.

Precisó además que la patria potestad es compartida y que la tenencia la ejerce Oxenford, decisión que describió como la más adecuada para sus hijos. La separación se hizo pública en septiembre de 2024, cuando la periodista la confirmó públicamente. El programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió imágenes de Radovic retirando sus pertenencias del domicilio familiar, episodio que marcó el cierre visible de una relación que había comenzado en 2011 y derivado en matrimonio en 2018.

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Cómo comenzó el romance con Vanessa Terkes

En la misma entrevista, Radovic dio detalles sobre el origen de su vínculo con Terkes. El productor explicó que el primer contacto fue profesional: la buscó para una campaña social y la respuesta de la actriz fue inmediata. Lo que vino después los acercó de otra manera.

La actriz Vanessa Terkes se lució feliz y enamorada junto a su nueva pareja, el productor Milovan Radovic, durante el estreno de la película "Los Caminantes de la Calle". Ambos confirmaron que llevan poco tiempo de relación | América TV

“Yo la busqué por una campaña social y su respuesta fue inmediata, y luego cuando empezamos a trabajar en ese proyecto nos empezamos a conocer y vi que tenía un lado social...”, relató Radovic. Sobre el estado actual de la relación, fue escueto pero directo: “Hace poco, yo estoy feliz”, respondió ante la insistencia de los reporteros sobre cuándo comenzaron. Terkes, por su parte, eligió mantener el foco de la noche en el estreno cinematográfico.

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Cuando la reportera de ‘Amor y fuego’ le preguntó si ya había coincidido con Oxenford, la actriz respondió con firmeza: “Hoy hemos venido a hablar de la película, no a hablar de la vida personal. Pero me parecía importante que hoy día estuviera acá”, le dijo a Radovic frente a las cámaras. Ante la consulta sobre si estaban felices, Terkes respondió con una pregunta: “Cómo nos ves”.

Una relación que empezó en el trabajo y llegó a la alfombra roja

Radovic describió a su nueva pareja con elogios que fueron más allá de lo profesional. “Ella es muy bondadosa y yo tengo mucha suerte. Es increíble”, afirmó ante las cámaras. También señaló que Terkes tiene “un lado que la gente no conoce”, en referencia a su faceta de compromiso social, que fue precisamente lo que los unió en el inicio.

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La aparición conjunta en la alfombra roja de ‘Los caminantes de la calle’ cerró la especulación sobre el vínculo entre ambos. Ni Terkes ni Radovic precisaron la fecha exacta en que comenzó su romance, aunque ambos coincidieron en describir el presente como un buen momento. La actriz llegó al evento en su calidad de coproductora del filme, rol que también le dio el pie para estar presente junto a Radovic en un escenario público por primera vez.