Islam Makhachev tiró la toalla en la victoria por TKO de ‘Soncora’ Marcos ante Magomed Magomedov en su debut en la PFL

El doble campeón y máximo peleador libra por libra de la UFC, compañero de equipo de Magomed Magomedov, paró la pelea para proteger al ruso. Crédito: YouTube Sheka Producciones.

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El debut de Daniel ‘Soncora’ Marcos en la Professional Fighters League (PFL) no pudo tener un guion más cinematográfico. El peruano venció al ruso Magomed ‘Tiger’ Magomedov por TKO en el tercer asalto —a los 11 segundos de iniciado— este sábado 22 de agosto en el Benchmark International Arena de Tampa, Florida, en el marco del evento PFL Tampa: Cyborg vs. Vieira. El detalle que convirtió el resultado en noticia global: la toalla la lanzó Islam Makhachev, campeón de la UFC, quien se encontraba en la esquina del daguestaní.

La presencia de Marcos en la PFL tiene un origen que aún genera preguntas en el mundo de las artes marciales mixtas. A fines de mayo pasado, la UFC no renovó su contrato pese a que el limeño registraba un récord de 5-1 dentro de la organización, con su única derrota ante Montel Jackson en mayo de 2025.

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Su última actuación en el octágono había sido una victoria por sumisión sobre Miles Johns en noviembre, lo que hacía aún más difícil de explicar la decisión de la empresa. El propio peleador reconoció que hasta hoy desconoce los motivos de su salida, pues esperó meses una oferta de renovación que nunca llegó. Al día siguiente de conocerse su desvinculación, la PFL se comunicó con su representación y cerró un acuerdo multipelea en cuestión de horas.

Daniel Marcos se une a las filas de la PFL. Crédito: Instagram Daniel Marcos.

Con un historial profesional de 19 victorias y una derrota, ‘Soncora’ llegó a Tampa con la misión de demostrar que la UFC había cometido un error. Y lo hizo ante un rival de peso: Magomedov fue en su momento aspirante al título de peso gallo de Bellator y llegó al duelo con el respaldo de uno de los equipos más poderosos del MMA mundial, con Makhachev al frente de su esquina.

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Los dos primeros rounds fueron parejos y físicamente exigentes, con intercambios constantes de golpes y trabajo en el clinch. Fue precisamente en ese terreno donde la noche del ruso se torció. Al final del segundo asalto, Magomedov se dislocó el hombro izquierdo durante un intercambio con el peruano.

El daguestaní llegó al rincón con el brazo fuera de lugar y lo que vino después fue una escena que recorrió las redes sociales en minutos: Makhachev y el resto de la esquina pasaron el minuto completo del descanso intentando recolocar el hombro a la fuerza, sin éxito. El médico del evento revisó al peleador y, contra todo pronóstico, autorizó su continuación.

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Daniel 'Soncora' Marcos tuvo un estreno triunfal en la PFL. Crédito: Instagram Daniel Marcos.

Magomedov respondió al llamado del tercer asalto, pero apenas Marcos lo tomó del clinch contra la valla y presionó sobre el brazo lesionado, el campeón de la UFC no esperó más: lanzó la toalla desde la esquina a los 11 segundos del tercer round. El árbitro detuvo el combate de inmediato. El resultado oficial quedó registrado como victoria de Daniel Marcos por TKO por lesión en el hombro. Magomedov cayó a un récord de 22-6 y acumula dos derrotas en sus cuatro presentaciones bajo la bandera de la PFL.

Primera victoria tras su salida de la UFC

Para Marcos, el triunfo va más allá del marcador. El peruano de 33 años lleva 19 victorias en 20 peleas profesionales y con este resultado deja en claro que su salida de la UFC no fue producto de un declive deportivo. Aún se desconoce el motivo principal por el que la promotora retiró al peruano, pero el combate ante Magomedov instala el debate sobre si fue justo o no.

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La PFL cuenta en sus filas con figuras como Vadim Nemkov, Usman Nurmagomedov y Cris Cyborg, y el propio Marcos ya apunta a escalar posiciones en la división de peso gallo con la mira puesta en el título de la promotora.