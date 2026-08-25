Christian Meier y Gia en Zaca TV, la tierna complicidad que hay entre ambos: “Tenemos una conexión que no se ve”

Entre risas, Christian Meier confiesa que su hija Gia era como 'Chucky' de niña y que tardó 8 años en reconocerlo como su padre. Una historia llena de humor sobre la evolución de su increíble relación padre-hija.

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Christian Meier fue invitado al programa ‘Somos lo que somos’ de Zaca TV para celebrar el episodio número 100 y, además de compartir anécdotas y bromas con el elenco, dejó ver un lado mucho más íntimo: la conexión que mantiene hoy con su hija Gia Meier.

El cantautor y actor peruano conversó con Giacomo Benavides y durante la emisión también apareció Gia, lo que convirtió la charla en un retrato cálido de su dinámica familiar.

Entre risas y frases espontáneas, Christian reveló que la relación con su hija no siempre fue así. Contó que durante los primeros años de vida de Gia, ella no era cercana a él y que recién a partir de los ocho años empezaron a construir un vínculo más fuerte. La propia joven intervino para explicar cómo percibe esa relación hoy: aseguró que su papá detecta su estado emocional con solo escuchar un “hola”.

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Christian Meier y Gia en Zaca TV, la tierna complicidad que hay entre ambos. YouTube: Zaca TV

Una visita especial con Chirstian Meier en el set

La presencia de Christian Meier tuvo un marco particular: se trataba de un episodio aniversario, por lo que el programa combinó humor, recuerdos y momentos más personales. En ese entorno, la aparición de Gia permitió que el público viera, en vivo, cómo se hablan, cómo se entienden y cómo se ha transformado su vínculo.

En la conversación, el actor no solo habló de su hija, sino también del proceso de formación de sus hijos y de lo complejo que es abrirse paso en un medio competitivo. “Es muy difícil sobresalir por cosas bonitas en un medio como este. Sin polémica, sin chismes, sin tener que mencionar a otras personas”, afirmó.

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Y, al referirse a los proyectos de sus hijos, remarcó el esfuerzo detrás de cada avance.

“Gia igual, se preparó, tres años en Europa y luego vino acá, un poco a practicar, a poner en práctica lo que ha aprendido. Y el resto ya es obra de ella, ¿no? Y lo está haciendo con bastante éxito y que la gente la quiera”, dijo.

El actor Christian Meier comparte su orgullo por el éxito profesional de sus hijos, Stefano y Gia, destacando que han logrado triunfar por su propio mérito y preparación en un medio tan competitivo, sin necesidad de escándalos.

“Nunca me dio bola”: la confesión de Christian Meier sobre los primeros años

Uno de los momentos más comentados del episodio fue cuando Christian habló sin filtro sobre lo difícil que fue, para él, conectar con Gia en su infancia.

“Además, Gia descubrió que tenía un papá como a los diez años. O sea, como los primeros ocho, siete años, nuncame dio bola, nunca quiso conmigo, nunca me habló”, relató.

Según su testimonio, ella no buscaba su atención y se mantenía lejos emocionalmente. “Nunca nada, nunca, no. O sea, un día apareció y ya era, ya era mayor”, añadió.

El relato tomó un giro casi cinematográfico cuando recordó las primeras palabras que ella le dirigió. “Un día vino y me puso la mano, así, y me dijo: ‘Así que tú eres mi papá’”, contó entre risas. Y agregó cuál fue su respuesta: “‘Sí, hace ocho años’. Esas fueron sus primeras palabras conmigo”.

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Giacomo Benavides aprovechó ese momento para “subirle el drama” al intercambio y le preguntó cómo se sentía en esa etapa. Christian no cambió el tono: lo narró como una historia familiar que hoy puede contar sin dolor, porque el vínculo actual es completamente distinto.

Gia Meier lee anotaciones de su diario durante una transmisión en el estudio del programa Somos Lo Que Somos junto al actor Christian Meier. (YouTube / Zaca TV)

De “peor que Chucky” a una relación cercana: cómo cambió todo

En el programa, Christian describió esa etapa inicial con un humor muy directo. “Era peor que Chucky. Era peor que Chucky”, dijo, mientras en el set se escuchaban reacciones que reforzaban el tono de broma.

También sumó detalles que pintan a una niña cerrada, poco expresiva y distante. “No me hablaba, no me saludaba, no, no me, no me veía, no... Quería solamente estar con su nana, con sus hermanos”, recordó.

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Incluso mencionó una conducta que el público suele reconocer en fotos familiares: “Nada, no. Este, se volteaba en las fotos. Uno, dos, tres, se volteaba”.

Sin embargo, el contraste es justamente lo que define la historia. “Pero, pero, este, pero luego se convirtió en alguien muy cariñosa y muy pegada a mí”, dijo. Y remarcó que hoy tienen una relación distinta incluso dentro de la dinámica familiar. “Y de hecho, sí, del, del, los tres son muy cercanos, pero Gia conmigo tiene como una relación especial. Es una conexión que tenemos”, afirmó.

Gia lo explica: “Él ya sabe si estoy triste con solo decirle ‘hola’”

Gia Meier tomó la palabra para describir lo que, desde su punto de vista, los une. “Es que mi papá es increíble cómo... O sea, a veces él me llama y solamente con decirle el hola, él ya sabe si como que estoy triste o no”, contó.

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Luego explicó que, según ella, esa intuición no se limita a detectar el ánimo, sino también la causa. “Pero él sabe como que exactamente por qué. O sea, él sabe si estoy triste, ya sea por un chico, ya sea por algo personal. Él sabe antes de que yo le tenga que contar, ¿me entiendes?”, dijo.

Christian respondió con una frase que sintetiza su lectura: “Tenemos una conexión que no se ve, pero que es, es obvia entre nosotros”.

Giacomo sumó un detalle cotidiano que reforzó esa cercanía: “Y como que se llaman siempre, eso me encanta. Me encanta siempre actualizarse”, comentó, contando que Gia, incluso estando en su casa, lo llamaba de manera natural y espontánea.

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Un padre orgulloso: “Que empiecen a brillar con luz propia”

Más allá del vínculo afectivo, Christian también habló desde el orgullo paternal por el camino que sus hijos están construyendo. “Cuando veo que Stefano y, y Gia empiezan ya a brillar con luz propia, sobre todo en un, en un, en un mundo que es tan difícil y que es tan competitivo”, dijo.

E insistió en un punto: destacarse sin polémicas. “Sin polémica, sin chismes, sin, sin tener que mencionar a otras personas”, remarcó.

En ese sentido, su participación en el episodio 100 no fue solo una visita celebratoria: también fue un espacio para subrayar lo que valora como padre y como figura pública, y para mostrar que la relación con Gia —hoy cercana y constante— no nació perfecta, sino que se construyó con el tiempo.

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Christian resumió su vínculo con una frase: “Tenemos una conexión que no se ve, pero que es obvia entre nosotros”. YouTube: Zaca TV