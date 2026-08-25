Cómo hacer una denuncia por pérdida o robo de documentos ante la PNP: paso a paso y gratis

La Policía Nacional del Perú dispone de la plataforma de denuncia policial digital para registrar el extravío o robo de documentos de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Perder el DNI, pasaporte, licencia de conducir, carné universitario o documentos personales puede convertirse en un problema si estos son encontrados o utilizados por otra persona. Para facilitar este procedimiento, la Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con el servicio de Denuncia Policial Digital, una plataforma que permite reportar la pérdida o robo de determinados documentos sin necesidad de acudir físicamente a una comisaría.

El trámite es gratuito, está disponible las 24 horas del día y puede realizarse desde cualquier parte del territorio nacional mediante una computadora, tablet o celular con conexión a internet. Al finalizar, el sistema genera un Certificado de Denuncia Policial en formato PDF, firmado digitalmente por la PNP y con la misma validez que el certificado obtenido mediante el procedimiento presencial.

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Para acceder directamente al servicio, puedes ingresar a la Denuncia Policial Digital de la PNP.

Importancia de la denuncia de pérdida de documentos en la Policía Nacional

Realizar una denuncia por pérdida o robo de documentos permite dejar constancia oficial de la fecha y las circunstancias en las que el ciudadano dejó de tener bajo su poder determinados documentos.

Esto adquiere especial importancia cuando existe la posibilidad de que otra persona intente utilizarlos posteriormente. El Ministerio del Interior señala que el Certificado de Denuncia Policial sirve como constancia del hecho y tiene valor legal. Sin embargo, es importante precisar que no reemplaza al documento extraviado ni sirve como documento de identidad.

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La PNP permite reportar mediante este servicio documentos como:

DNI .

Pasaporte .

Licencia de conducir .

SOAT .

Fotocheck de trabajo .

Carné universitario .

Factura .

Boleta de venta .

Guía.

La lista corresponde a los documentos que la PNP contempla actualmente dentro del servicio de Denuncia Policial Digital.

La denuncia también puede ser útil para realizar posteriormente trámites relacionados con la reposición del documento. En el caso del DNI, por ejemplo, Reniec recomienda denunciar el robo o pérdida ante la PNP, aunque aclara que esta denuncia no constituye un requisito para solicitar el duplicado.

Por ello, ante la pérdida o sustracción de un documento de identidad, una de las primeras recomendaciones es dejar constancia del hecho lo antes posible.

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Un ciudadano tramita la pérdida de un documento en la plataforma de la Policía Nacional del Perú y muestra el certificado digital obtenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trámite gratuito del certificado digital de pérdida de documentos en la PNP

La Denuncia Policial Digital no tiene costo para el ciudadano y puede realizarse sin acudir a una comisaría.

La PNP explica que el servicio fue diseñado para que las personas puedan registrar la pérdida o robo de determinados documentos de manera rápida y segura. El sistema está disponible durante las 24 horas del día, todos los días.

Para comenzar el procedimiento debes ingresar al portal oficial de la PNP: Denuncia Policial Digital – Policía Nacional del Perú

Una vez dentro de la plataforma, el usuario debe:

Leer los términos legales y condiciones de uso .

Aceptar las condiciones para continuar.

Registrar los datos personales solicitados por el sistema .

Completar la información relacionada con el domicilio.

Indicar los datos del documento que fue perdido, hurtado o robado.

Explicar brevemente cómo, cuándo y dónde ocurrió el hecho .

Revisar la información antes de finalizar la denuncia.

Generar el Certificado de Denuncia Policial Digital.

La plataforma realiza una validación de los datos personales con la información registrada en Reniec, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la Policía Nacional.

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La PNP señala que, una vez completada la información requerida, el sistema genera inmediatamente una copia certificada de la Denuncia Policial Digital en formato PDF.

Información requerida para registrar el extravío en la Policía Nacional del Perú

Antes de comenzar el trámite conviene tener a la mano la información necesaria para evitar interrupciones durante el registro.

El sistema solicita datos personales del denunciante y la información relacionada con el hecho. Además, el ciudadano debe describir las circunstancias en las que perdió el documento o fue víctima de un robo o hurto.

Entre los principales datos que debes proporcionar se encuentran:

Nombres y apellidos del denunciante.

Número de DNI y demás información de identificación que solicite el sistema.

Datos del domicilio .

Teléfono u otros datos de contacto , cuando sean solicitados.

Tipo de documento perdido o robado .

Número o información identificatoria del documento, cuando corresponda.

Fecha aproximada en que ocurrió la pérdida o sustracción.

Hora o rango horario aproximado.

Lugar donde ocurrió el hecho.

Una descripción breve de cómo ocurrió la pérdida, hurto o robo.

La información sobre cómo, dónde y cuándo ocurrió el hecho es especialmente importante, porque forma parte del registro de la denuncia. La PNP recomienda describir estos aspectos de manera clara y breve.

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Antes de confirmar la denuncia, es recomendable revisar cuidadosamente todos los datos. Una vez emitido el certificado, el ciudadano debe conservar el archivo PDF original.

Si se extraviaron varios documentos durante el mismo hecho, se debe registrar la información correspondiente dentro de las opciones disponibles en la plataforma.

Un ciudadano sostiene un certificado de denuncia policial digital expedido por la Policía Nacional del Perú frente a una computadora portátil con el portal oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo descargar e imprimir el documento oficial emitido por la PNP

Al concluir el registro, la plataforma genera el Certificado de Denuncia Policial Digital en formato PDF.

Este documento cuenta con firma digital de la Policía Nacional del Perú y, de acuerdo con la información oficial del Mininter, tiene la misma validez que el certificado de denuncia policial obtenido de manera presencial en una comisaría o Departamento de Investigación Criminal (Depincri).

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El usuario puede descargar el archivo y guardarlo en su computadora, celular, correo electrónico o almacenamiento en la nube. También puede imprimirlo si necesita presentar una copia física ante una institución.

Es recomendable conservar el documento digital original, ya que puede ser necesario para acreditar que la pérdida o robo fue comunicado oficialmente a la Policía.

Además, debe tenerse presente que el certificado no sustituye el documento perdido. Si se trata del DNI, por ejemplo, después de realizar la denuncia se debe gestionar el duplicado o renovación correspondiente ante Reniec, según la situación del ciudadano. Reniec indica que quienes perdieron o sufrieron el robo de su DNI pueden solicitar el duplicado por internet o de manera presencial.

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Puedes consultar directamente el trámite en Reniec – Solicitar duplicado de DNI.

Qué hacer si usan tus documentos robados antes de denunciar en la Policía Nacional

Si una persona descubre que sus documentos fueron utilizados antes de haber realizado la denuncia, debe actuar rápidamente y no limitarse a registrar la pérdida.

El primer paso es presentar una denuncia ante la Policía Nacional del Perú explicando que, además de la pérdida o robo, existe un posible uso indebido de los documentos o suplantación de identidad.

Si el documento involucrado es el DNI, también es recomendable iniciar cuanto antes el trámite correspondiente ante Reniec. La entidad recomienda denunciar el robo o pérdida precisamente para reducir el riesgo de que terceros utilicen el documento.

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Si los documentos sustraídos estaban vinculados con cuentas bancarias, tarjetas, créditos u otros servicios financieros, se debe contactar inmediatamente a la entidad bancaria o financiera para informar el incidente y solicitar las medidas de seguridad correspondientes.

En caso de que entre los objetos robados se encuentre un celular, la actuación debe ser todavía más rápida. El Osiptel señala que el usuario debe reportar el robo o pérdida a su empresa operadora para que se suspenda el servicio y se bloquee el equipo. Desde abril de 2024, el bloqueo del equipo y la suspensión de la línea se realizan de manera simultánea e inmediata después del reporte.

La operadora debe proporcionar un código de reporte como constancia de la comunicación y el código IMEI del equipo que será bloqueado, omitiendo su último dígito. El usuario puede posteriormente verificar el estado del equipo mediante la herramienta Checa tu IMEI de Osiptel.

Puedes consultar las recomendaciones oficiales en Osiptel – ¿Qué hacer si te robaron el celular?.

Si ya existe evidencia de que alguien utilizó el documento para realizar una compra, contratar un servicio, abrir una cuenta, solicitar un crédito o cometer algún otro acto en nombre del titular, es importante guardar todas las pruebas: contratos, mensajes, correos electrónicos, capturas de pantalla, comprobantes, números de operación y cualquier comunicación recibida.

Estos elementos pueden ser entregados a la autoridad cuando corresponda y ayudar a sustentar la denuncia.

Denuncia Policial Digital - Infobae

¿Dónde hacer la denuncia?

La alternativa digital de la PNP está disponible a través de la plataforma oficial: Denuncia Policial Digital – PNP.

También puedes acceder a la ficha del trámite en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano: Denunciar pérdida o robo de documentos – Denuncia Policial Digital.

La PNP confirma que este servicio es gratuito, virtual y está disponible las 24 horas, mientras que el certificado generado tiene firma digital y validez legal equivalente al documento emitido presencialmente.

Si la situación involucra un robo con violencia, amenazas, lesiones u otro delito que exceda la simple pérdida o sustracción de documentos, no debe limitarse al registro digital de pérdida de documentos: corresponde acudir a una comisaría o autoridad competente para denunciar los hechos y permitir que se realicen las diligencias correspondientes.