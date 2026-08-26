Oleajes anómalos desde el 27 de agosto: Marina de Guerra alerta sobre el comportamiento del mar en la costa peruana

Un oleaje anómalo golpea las estructuras del malecón y las rocas en la costa del Perú bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Marina de Guerra del Perú, mediante la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), emitió un aviso especial ante el arribo de oleajes anómalos al litoral peruano. Las condiciones se presentarán desde el jueves 27 de agosto y continuarán hasta el lunes 31, con variaciones en intensidad según cada sector de la costa.

De acuerdo con el aviso N.° 33-26, el oleaje ligero llegará inicialmente desde el suroeste y aumentará a una condición moderada durante el viernes 28 en diferentes zonas. La disminución comenzará desde el sábado 29, aunque el comportamiento anómalo del mar continuará durante los días siguientes.

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La DHN señaló que el mayor impacto se espera en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste. Ante este escenario, recomendó adoptar medidas preventivas y pidió a la población costera, pescadores y personas que realizan actividades acuáticas respetar las disposiciones de seguridad.

Un puerto en Perú permanece cerrado por las fuertes olas que golpean el muelle, mientras varias embarcaciones pequeñas se encuentran amarradas y sin actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oleaje anómalo llegará desde el jueves 27 de agosto

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, el oleaje ligero llegará durante la noche del jueves 27 de agosto. La intensidad aumentará a moderada durante la noche del viernes 28 y volverá a una condición ligera desde la noche del sábado 29.

En el litoral centro, el comportamiento tendrá algunas diferencias según el tramo. Entre Salaverry y Chancay, el oleaje ligero llegará durante la noche del jueves, aumentará a moderado la noche del viernes y disminuirá desde la noche del sábado.

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Entre Chancay y San Juan de Marcona, el arribo se producirá desde la tarde del jueves 27. La condición moderada se alcanzará durante la tarde del viernes 28 y el descenso a oleaje ligero comenzará también durante la tarde del sábado.

En el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, el oleaje ligero llegará durante la madrugada del viernes 28. La intensidad aumentará a moderada durante la noche de ese mismo día y disminuirá a ligera desde la tarde del sábado.

Marina advierte qué zonas de la costa podrían sentir con mayor fuerza el oleaje

El aviso de la Marina de Guerra precisa que el impacto será mayor en los sectores de la costa donde existen playas abiertas o semiabiertas con orientación hacia el suroeste. La configuración de estos espacios puede favorecer una mayor incidencia de la energía de las olas.

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Por ello, las autoridades regionales y locales, las capitanías de puerto y las empresas vinculadas con actividades acuáticas deberán adoptar las medidas preventivas necesarias. El objetivo es reducir el riesgo de accidentes y posibles daños personales o materiales durante los días de mayor intensidad.

El comportamiento del mar también estará acompañado por una condición lunar que podría influir en algunas zonas. La DHN indicó que desde el jueves 27 de agosto la Luna se encontrará en fase de cuarto creciente, en tránsito hacia la luna llena, situación que podría generar un incremento del nivel de marea en determinados puntos de la costa.

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Marina explica cómo se clasifican los oleajes según la altura de las olas

La Dirección de Hidrografía y Navegación clasifica el estado del mar según la altura de las olas respecto de sus condiciones habituales. En el caso del oleaje ligero, las olas pueden alcanzar alturas de hasta 50 % por encima de las características normales del sector.

Cuando el mar presenta oleaje moderado, las alturas de las olas pueden llegar hasta el doble de sus condiciones habituales. La DHN también contempla categorías de mayor intensidad: el oleaje fuerte puede superar entre dos y tres veces los valores normales, mientras que el muy fuerte supera tres veces esas condiciones.

Frente al escenario previsto para los próximos días, la Marina exhortó a la población costera y a quienes realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo a cumplir las medidas de seguridad establecidas por las autoridades. La recomendación busca proteger la vida de las personas que permanezcan en las zonas bajo influencia del oleaje.

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La DHN continuará con el monitoreo permanente del estado del mar y del comportamiento de los sistemas atmosféricos y oceánicos. Con esta vigilancia, la institución busca actualizar la información sobre las condiciones del litoral y reforzar las acciones de prevención durante el periodo de vigencia del aviso.