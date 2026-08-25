Perú

¿Papa León XIV en el Monumental? Comisión del Vaticano evalúa el estadio ‘crema’ para encuentro multitudinario en Lima

Delegados inspeccionaron el coloso de Ate como parte de la agenda preparatoria para la visita del sumo pontífice, prevista del 11 al 16 de noviembre. Los escenarios definitivos aún están en revisión

Comisión del Vaticano encargada de coordinar los viajes apostólicos del papa León XIV inspeccionará este martes 25 de agosto el Estadio Monumental de Universitario de Deportes, en Ate.
Comisión del Vaticano encargada de coordinar los viajes apostólicos del papa León XIV inspeccionará este martes 25 de agosto el Estadio Monumental de Universitario de Deportes, en Ate.
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La expectativa crece en Lima Metropolitana ante la posibilidad de que el papa León XIV participe en un encuentro multitudinario en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes.

Una comisión del Vaticano, encargada de coordinar los viajes apostólicos, inspeccionó este martes 25 de agosto el coloso de Ate como parte de los preparativos para la visita del pontífice al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre.

La revisión del Monumental no implica que se trate del escenario definitivo, ya que la Santa Sede continúa evaluando distintos recintos antes de confirmar la agenda oficial. La eventual realización de un evento masivo allí no reemplazaría la misa de cierre, ya confirmada para el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas en Surco.

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El vocero del Arzobispado de Lima, padre Juan Bytton, explicó que el Monumental se considera para un posible encuentro con jóvenes, representantes de la sociedad civil y otros grupos. La inspección busca determinar si el recinto cumple con las condiciones de seguridad, logística y aforo necesarias para una convocatoria de gran magnitud durante la estadía del pontífice en la capital.

La comisión es encabezada por el sacerdote mexicano José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos designado para la visita. El equipo permanecerá en el país hasta el fin de semana, verificando además otros espacios y diócesis involucradas en la agenda prevista para LimaChiclayoCusco y Pucallpa.

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Ilustración acuarela de un hombre mayor con gafas, túnica roja y dorada, saludando. Detrás, una bandera peruana estilizada con trazos de acuarela rojos y blancos.
Una ilustración acuarela del Papa León, vestido con vestimentas ceremoniales rojas y doradas, saludando con la mano derecha levantada, en un fondo con los colores de la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Operativo de inspección abarca sedes emblemáticas

Desde su arribo, la comisión de avanzada del Vaticano recorre puntos emblemáticos de la capital. Entre los lugares visitados figuran la Catedral de Lima y el Palacio de Gobierno, donde los delegados se reunieron con el cardenal Carlos Castillo Mattasoli, arzobispo de Lima, en el Palacio Arzobispal.

El objetivo es garantizar que los espacios propuestos para los encuentros papales cuenten con todas las garantías de seguridad y disposición para el desarrollo de ceremonias y actividades pastorales.

Durante la jornada de este martes, el equipo también inspeccionó la Base Aérea Las Palmas, que repetirá como escenario para la misa final del papa el 16 de noviembre, según confirmaron fuentes eclesiásticas a la prensa local. Además, la agenda incluyó la revisión del Estadio Nacional, cuya inspección quedó reprogramada para horas de la tarde.

La posibilidad de ampliar el recorrido del pontífice hacia otras ciudades, como Cajamarca y el pueblo de Santa Cruz, sigue en evaluación. Según fuentes consultadas, la confirmación oficial de estos destinos dependerá del resultado de las inspecciones y las recomendaciones finales de la Santa Sede.

La visita del papa León XIV moviliza a autoridades civiles, policiales y eclesiásticas, así como a miles de voluntarios, en una logística de organización y seguridad diseñada para recibir a decenas de miles de fieles en cada encuentro.

El Arzobispado resaltó que la experiencia previa en la Base Aérea Las Palmas, utilizada en 2018 durante la visita del papa Francisco, servirá como referencia para la planificación de escenarios, inscripciones y protocolos.

La programación definitiva de las actividades de León XIV en el Perú será anunciada por la Santa Sede una vez que concluyan las inspecciones y se evalúen todas las alternativas.

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