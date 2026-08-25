Christian Meier contó qué famosos guarda en su agenda, además de Lionel Messi y Ricky Martin

En una divertida entrevista en 'Somos lo que somos', Christian Meier dejó a todos boquiabiertos al revelar quién es la persona más famosa que tiene en su celular. La respuesta incluye desde estrellas de Hollywood hasta leyendas del fútbol. Video: YouTube Zaca TV / Somos los que somos

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Hay preguntas que en cualquier programa de entretenimiento pueden cambiar el rumbo de una conversación. Este martes 25 de agosto, en el episodio número 100 de ‘Somos los que somos’ del canal digital Zaca TV, Christian Meier respondió una de esas preguntas y el resultado dejó al elenco sin palabras: el actor y cantante peruano reveló que tiene en su agenda el número de Lionel Messi, Pedro Pascal, Eros Ramazzotti y Ricky Martin, entre otros.

La pregunta la formuló Giacomo Benavides, conductor del programa e hijo del humorista Alfredo Benavides: ¿quién es la persona más famosa en tus contactos del celular? Lo que siguió fue una de las secuencias más comentadas de la noche.

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Christian Meier: “Tengo el teléfono anterior de Leo, pero lo cambió la semana pasada”

“Dice Messi y automáticamente yo me desconozco”, anticipó Doménico Benavides, el también conductor y hermano de Giacomo, antes de que Meier respondiera. El presentador no estaba lejos de la realidad.

“Sí, pero es que lo que pasa es que tengo el teléfono anterior de Leo, pero lo cambió la semana pasada”, respondió Christian Meier con total naturalidad, en referencia al astro argentino Lionel Messi. La reacción del estudio fue inmediata. “¡No!”, exclamó Benavides, mientras Gia Meier repetía el nombre con incredulidad: “Leo”.

Meier aclaró que el número que conserva en su agenda ya no está activo, pues Messi lo habría cambiado recientemente. “Seguramente, estoy esperando” que llegue la notificación del nuevo contacto, añadió con humor. Giacomo Benavides remató: “Ni lo agendas porque ya se lo va a encontrar en otro juego”.

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Christian Meier reveló en Zaca TV que tiene en su agenda contactos de Lionel Messi, Ricky Martin y otros personajes conocidos mundialmente.

Pero el nombre del futbolista no fue el único que sorprendió. Cuando Meier intentó identificar quién más figuraba entre sus contactos más reconocidos, recordó a Eros Ramazzotti y, su hija Gia Meier lanzó otro nombre: Pedro Pascal. “Ah, sí, Pedro…”, confirmó el actor con la misma calma, como si se tratara de un conocido cualquiera.

“¡Pedro Pascal, lo dice muy tranqui!”, reaccionó Gia, mientras recordaba que Pascal es uno de sus crushes declarados de su compañera Andrea Noriega, quien pidió conocerlo: “¡Pedro! Me lo presentas”.

La parrillada en casa de Ricky Martin y el momento que Gia no supo quién era

El nombre de Ricky Martin ya había aparecido antes en la conversación, vinculado a una anécdota que el propio Christian Meier relató con detalle. El cantante puertorriqueño lo invitó a un almuerzo en su casa, y Meier llevó a sus hijas Gia y Taira.

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“Le escribí y le dije: oye, estoy con mis hijas acá. Me dijo: claro, que vengan todos”, contó Meier. Lo que no anticipó fue la reacción de Gia. Según el actor, durante el trayecto en auto, justo antes de llegar a la casa, su hija le hizo una pregunta que lo dejó sin palabras: “Papá, ¿tú me puedes enseñar una foto de Ricky Martin?”

“La queríamos matar”, admitió Meier entre risas. Giacomo Benavides comparó la situación con la tardanza de Gia en reconocerlo a él como padre cuando era niña —otra anécdota revelada esa misma noche—, y señaló que la joven “se demora en entender algunas cosas”. Meier confirmó que, pese al impasse, Gia saludó correctamente al cantante al llegar. “Tuvo buen instinto”, indicó.

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El actor Christian Meier comparte su orgullo por el éxito profesional de sus hijos, Stefano y Gia, destacando que han logrado triunfar por su propio mérito y preparación en un medio tan competitivo, sin necesidad de escándalos.

Gia y los famosos que aparecen “de la nada”

Christian Meier aprovechó la visita para revelar otro detalle sobre su hija: una supuesta capacidad para atraer encuentros con celebridades en los momentos más inesperados.

“Cuando salimos con Gia, en Los Ángeles, los famosos aparecen de la nada. Siempre que está Gia, siempre hay gente, celebridades, actores, actrices”, relató el actor. Como ejemplo, contó que en una cena en un restaurante, donde también estaban sus hermanos Taira y Stefano, Gia fue al baño y regresó con una foto junto a Hailee Steinfeld, actriz a quien considera una de sus favoritas.

Mientras Gia estaba en el baño, el mensaje que les llegó a todos fue escueto, pero sorprendente: solo la imagen y la palabra “¡Mier!” en mayúsculas. “No podía parar de llorar de la emoción”, recordó Gia sobre ese encuentro. Meier añadió otro episodio similar: al recoger a su hija en el aeropuerto tras la pandemia, se detuvieron en una cafetería y Emma Chamberlain** salió por la puerta.

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Gia pidió foto, la influencer aceptó y, en el intercambio, le dijo en inglés que le encantaban sus pantalones. La respuesta de Gia fue instantánea y también en inglés, lo que generó que reaccione diciendo: “Te los doy”, causando la risa de todos los presentes.

En una divertida charla, el actor Christian Meier sorprende a los conductores de 'Somos Lo Que Somos' al confesar que lleva creando memes de forma anónima desde el año 2012 y que prefiere seguir manteniendo su anonimato. Video: YouTube Zaca TV / Somos los que somos

El programa ‘Somos los que somos’ es conducido por Giacomo y Doménico Benavides junto a Gia Meier, Andrea Noriega y Mafe Delgado. La visita de Christian Meier se dio en el marco del episodio número 100, en el que también participó por primera vez en un streaming en vivo. Además de las confesiones sobre su agenda de contactos, el actor ganó una batalla de “farmear aura” contra su hija y se alzó con la victoria en el juego de sillas musicales del programa.

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