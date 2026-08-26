Tragedia en Independencia: Muere enfermera que luchó dos días en UCI tras ser atropellada a cuadras de su casa

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Una enfermera de 68 años falleció tras permanecer dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de ser atropellada junto a su padre en el asentamiento humano José Olaya, en el distrito de Independencia. El accidente ocurrió el último fin de semana cuando ambos caminaban por una zona empinada del barrio.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un vehículo perdió el control y embistió a la mujer y a su padre, quien continúa internado en estado grave. Asimismo, una tercera persona se salvó de ser embestida ante su rápida reacción.

Sin embargo, en estos días, el estado de salud de Cecilia Martha Gil Reyes se complicó y los médicos confirmaron su deceso.

La muerte de una profesional de la salud y el estado crítico de su padre intensificaron la demanda de los habitantes del sector por mayor protección y controles en una vía considerada peligrosa| Latina Noticias

Piden intervención de las autoridades ante accidentes

Vecinos del asentamiento humano José Olaya lamentaron la situación y recordaron que la enfermera siempre mostraba su disposición a ayudar e incluso durante la pandemia.

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“Martha ha sido una buena vecina que ha ayudado a todo el mundo. Hasta en el COVID, cuando tú ibas, la molestabas, ella salía y te ayudaba. Y no es justo que haya muerto así”, relató una vecina a Latina Noticias.

El área donde sucedió el atropello es considerada de alto riesgo por los residentes, quienes aseguran que los accidentes son frecuentes debido a la pendiente y la falta de medidas de seguridad. Los vecinos exigen a las autoridades la instalación urgente de rompemuelles en la vía, ya que cerca del lugar funciona un colegio al que asisten aproximadamente cincuenta niños.

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Tragedia en Independencia, fallece enfermera y su padre permanece grave tras accidente | Foto: Latina Noticias

La familia de Martha Gil Reyes ha optado por no dar declaraciones públicas y se encuentra preparando el velatorio en su vivienda. El conductor implicado, identificado como Víctor Alexis Villacorta, de 37 años, permanece detenido en la comisaría de Payet, en Independencia, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

“Este accidente iba a pasar ayer, hoy o mañana. Tenemos que ser conscientes”, manifestó otro vecino.

Canales de ayuda ante accidentes

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se especializa en la atención de rescates, el control de incendios y la respuesta ante emergencias, incluidos accidentes de tránsito. Los bomberos colaboran con el personal sanitario y policial para liberar a víctimas atrapadas, asegurar el área y prevenir nuevos riesgos durante la intervención. Puedes llamar al 116.

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El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) tiene como función principal brindar atención médica prehospitalaria inmediata a las víctimas de accidentes y situaciones críticas. El SAMU desplaza unidades móviles equipadas con personal y material médico para estabilizar a los pacientes en el lugar de los hechos y trasladarlos con rapidez a centros de salud. Puedes llamar también al 106.

La Policía Nacional del Perú (PNP) cumple la función de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. En casos de accidentes de tránsito, la PNP se encarga de llegar al lugar, asegurar la zona, recabar testimonios, identificar a los involucrados y realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Comunícate al 105.

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