Agustín Lozano lanzó lapidario comentario contra árbitros de la Liga 1: “No están resolviendo los problemas, no quieren progresar”

Agustín Lozano lanzó polémico comentario sobre árbitros de la Liga 1

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Se ha vuelto una costumbre que los clubes se quejen de los árbitro en cada fecha del Torneo Clausura 2026. Jugadas polémicas, expulsiones innecesarias, penales cuestionados, decisiones equivocadas, y mucho más, son algunos de los reclamos de los equipos que exponen las deficiencias de los jueces nacionales.

Y en ese contexto, Agustín Lozano decidió no respaldar a los referís y prefirió lanzar polémico comentario que generó muchas reacciones. Criticó duramente a los ‘hombres de negro’ en una conferencia que realizó frente árbitros que están en formación.

“Si los que están dirigiendo siempre se equivocan todas las semanas, prefiero que se equivoquen ustedes. Si los FIFA, los que ya están siempre, no están resolviendo los problemas, no están mejorando o no quieren mejorar o no quieren progresar, le voy a dar oportunidad a nueva gente, a nueva gente, nueva sangre”, apuntó el mandamás de la FPF.

El presidente de la FPF criticó a los jueces del campeonato nacional generando muchas reacciones. (Denganche)

El pedido de Mano Menezes a Agustín Lozano

La posibilidad de que Puno se convierta en una de las sedes para los partidos oficiales ha generado gran expectativa local. Mano Menezes, actual entrenador del combinado nacional, confirmó que la idea contempla cuatro estadios, entre los que figura la ciudad altiplánica. Sin embargo, advirtió que esta decisión está condicionada por aspectos de infraestructura y logística.

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Durante su comparecencia ante los medios, el DT explicó que es esencial contar con un centro de entrenamiento adecuado en Puno. “Construir un centro de entrenamiento, porque no hay uno allá”, detalló el técnico, aludiendo a la necesidad de una Videna local. Tanto él como Jean Ferrari han inspeccionado la zona en busca de terrenos aptos para el proyecto.

El técnico brasileño habló de la charla que tuvo con el presidente de la FPF para encarar las Eliminatorias 2030 en Puno. (Video: Al Límite)

El entrenador anticipó que en los próximos días el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, tratará el asunto de manera institucional. Menezes describió que ya identificaron un local potencial que podría reunir las condiciones ideales para los trabajos previos a la competencia.

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La propuesta de levantar una Videna en Puno responde a la urgencia de dotar al equipo de un entorno de preparación estable. De acuerdo con el técnico brasileño, se trata de una prioridad: “Tener un lugar que ya tenga una base pronto para acelerar el proceso porque no tenemos mucho tiempo”. El calendario apremia y la planificación adecuada de la infraestructura es vista como una condición imprescindible para garantizar el rendimiento de la ‘bicolor’.

Próximos partidos de Perú en la fecha FIFA

El calendario de la selección peruana para el segundo semestre de 2026 contempla una serie de amistosos internacionales que servirán de termómetro antes de afrontar el proceso clasificatorio hacia el Mundial. El cuerpo técnico aprovechará estos encuentros para observar el rendimiento grupal frente a adversarios que han participado recientemente en la máxima cita futbolística.

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El primer compromiso de la gira está programado para el 26 de septiembre en Orlando, donde la ‘blanquirroja’ se enfrentará a Estados Unidos. La elección de este rival responde a la búsqueda de un desafío exigente, considerando su habitual protagonismo en torneos continentales y mundiales. Este partido será clave en la evaluación del funcionamiento colectivo del equipo que dirige Mano Menezes.

La selección peruana sostendrá cuatro amistosos en la próxima fecha FIFA 2026.

Tres días después, el 29 de septiembre, la selección peruana tiene previsto medirse con México en Nueva York. Ambos amistosos han sido organizados con la intención de enfrentar a equipos con reciente experiencia mundialista, lo que permite elevar el nivel de exigencia previo a las Eliminatorias 2030.

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Mediante estos encuentros, la ‘bicolor’ espera ajustar detalles tácticos y consolidar una base de jugadores que puedan afrontar con garantías la etapa clasificatoria. El grupo técnico considera fundamental someter al equipo a contextos competitivos similares a los que afrontará en la ruta hacia el Mundial, lo que refuerza la importancia de cada ensayo frente a selecciones de peso en el continente.