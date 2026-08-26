¿Correr o no correr?: esta es la forma correcta de actuar ante un terremoto en Lima, según Indeci

Una mujer evacúa un inmueble afectado mientras otra busca refugio debajo de una mesa durante un terremoto en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Lima vive bajo una amenaza sísmica permanente y, aunque los movimientos de menor intensidad forman parte de la actividad habitual del país, la posibilidad de un terremoto de gran magnitud en la costa central mantiene en alerta a especialistas y autoridades.

En este contexto, conocer cómo actuar durante los primeros segundos resulta fundamental: ¿conviene correr hacia la calle apenas comienza el movimiento o es más seguro permanecer dentro de la vivienda? La respuesta depende de la intensidad del sismo y, sobre todo, de haber identificado previamente las zonas seguras y las rutas de evacuación.

Lima acumula siglos sin un gran terremoto

El último gran terremoto que devastó Lima ocurrió el 28 de octubre de 1746, con una magnitud estimada de 8,8 a 9,0, y provocó un tsunami en la costa. Desde entonces han pasado cerca de 280 años sin un evento de características similares, periodo asociado al denominado silencio sísmico de la costa central.

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El IGP advierte que esta zona mantiene acumulación de deformación y podría enfrentar un terremoto de 8,8 o superior. Sin embargo, se trata de un escenario de peligro y no de una predicción, ya que la ciencia no puede determinar cuándo ocurrirá. Los sismos moderados tampoco significan necesariamente que la energía acumulada ya se haya liberado.

Los terremotos recientes volvieron a llamar la atención

La preocupación aumentó en agosto tras varios sismos de gran magnitud registrados en el Cinturón de Fuego del Pacífico, incluidos eventos de magnitud 7 o superior en países como Filipinas, Japón, Indonesia, México y Tonga. En Sudamérica, destacaron un terremoto de 7,4 en Colombia y otro de 7,2 en Ayacucho.

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Un mapa global ilustra la ubicación del Cinturón de Fuego del Pacífico, mostrando las zonas de alta actividad sísmica y volcánica alrededor del océano Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 20 de agosto, el sismo de magnitud 7,2 ocurrido al norte de Coracora fue percibido en varias regiones, incluida Lima. Días antes, el 19 de agosto, un movimiento de 4,8 frente a Lurín también fue sentido en la capital. Sin embargo, estos eventos no permiten predecir un gran terremoto en Lima ni significan que este sea inminente, pues cada sismo responde a las condiciones tectónicas de su propia zona.

Entonces, ¿hay que correr cuando empieza el terremoto?

De acuerdo con la explicación brindada por un especialista en gestión del riesgo de desastres del INDECI, la respuesta debe dividirse en tres momentos.

El primero ocurre mientras la tierra se está moviendo. Si el movimiento es fuerte, la recomendación es no intentar correr inmediatamente hacia la salida. La prioridad es ubicarse en una zona segura interna previamente identificada.

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En una vivienda, esta zona puede encontrarse en lugares estructuralmente seguros, como el encuentro de columnas y vigas, de acuerdo con la evaluación de la construcción. Lo importante es que la familia haya identificado ese espacio antes de que ocurra la emergencia.

La razón es sencilla: cuando el movimiento alcanza gran intensidad, una persona puede perder el equilibrio. Correr por escaleras, atravesar pasillos o intentar llegar a la calle mientras todo se mueve puede terminar en una caída o exponerla a vidrios, muebles, objetos que se desprendan u otros peligros.

¿Y si ya no puedo mantenerme de pie?

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Este es uno de los escenarios más difíciles de afrontar. En un simulador sísmico utilizado por INDECI, un periodista experimentó un movimiento de magnitud 7,3 con componentes horizontal y vertical y comprobó que mantener el equilibrio puede resultar prácticamente imposible cuando la intensidad aumenta.

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Si la persona no puede caminar normalmente, la prioridad sigue siendo protegerse dentro de la zona segura identificada. De ser necesario, puede desplazarse agachada o gateando hasta ese punto y mantenerse en una posición que reduzca el riesgo de caer.

La preparación previa resulta fundamental porque, en medio del movimiento, puede ser muy difícil decidir cuál es el lugar adecuado. La ruta de evacuación y los espacios seguros deben conocerse antes.

El segundo momento: terminó el movimiento

Cuando el movimiento principal haya terminado, comienza la segunda etapa: evacuar.

La salida debe realizarse por la ruta de evacuación previamente definida hacia una zona segura externa. Esta ruta debe permanecer despejada de objetos y obstáculos.

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Aquí sí corresponde abandonar el inmueble, siempre considerando las condiciones del entorno. La evacuación no debe convertirse en una carrera. Es necesario mantener el orden y prestar especial atención a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.

El tercer paso: no regresar inmediatamente

Llegar a una zona segura externa no significa que el peligro haya terminado.

El tercer momento consiste en permanecer en el lugar seguro y esperar las indicaciones de las autoridades. No se recomienda regresar a la vivienda únicamente porque el movimiento principal terminó.

Un inmueble que aparentemente está intacto puede presentar daños estructurales que no sean evidentes a simple vista. Además, después de un terremoto pueden producirse réplicas.

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Por ello, el retorno debe realizarse cuando las autoridades correspondientes determinen que existen condiciones adecuadas.

¿Qué pasa con los edificios y ascensores?

Uno de los sismos más recordados en la historia del Perú tuvo su epicentro a 40 km al oeste de Pisco y causó destrucción y muerte en dicha ciudad. (PUCP)

En caso de encontrarse dentro de un edificio, la recomendación fundamental es no utilizar el ascensor durante el movimiento sísmico. Si el movimiento ya comenzó, desplazarse apresuradamente hacia otro lugar puede ser más peligroso que protegerse en el espacio seguro previamente identificado.

La preparación debe considerar también qué hacer si una persona se encuentra en pisos superiores, en escaleras, en una oficina o en espacios comunes. Cada familia y centro laboral debería establecer con anticipación sus rutas de evacuación y puntos de encuentro.

El error de pensar que “como tiembla seguido, ya descargó”

Lima puede experimentar numerosos sismos pequeños o moderados sin que eso implique que el peligro de un terremoto de gran magnitud haya desaparecido.

El silencio sísmico no significa ausencia de sismos, sino la falta de un gran evento que rompa un segmento de la zona de contacto entre las placas. Por eso, un temblor de magnitud moderada no debe interpretarse automáticamente como una “descarga” que elimina la posibilidad de un terremoto mayor.

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El propio IGP mantiene una red de monitoreo permanente a través del Centro Sismológico Nacional, que registra los movimientos que ocurren en el territorio peruano.

¿Qué debe tener listo una familia en Lima?

La preparación no empieza cuando suena la alarma. Debe realizarse mucho antes.

INDECI recomienda que cada hogar cuente con un plan familiar de emergencia, en el que se determine quiénes integran la familia, cuáles son las zonas seguras, las rutas de evacuación y el punto de encuentro después de una emergencia.

También es importante preparar una mochila de emergencia adaptada a las características del hogar. No existe una mochila idéntica para todas las familias: debe considerar las necesidades de bebés, niños, adultos mayores, personas que utilizan medicamentos y mascotas.

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El botiquín también debe responder a las necesidades reales de sus integrantes y no limitarse a un conjunto genérico de productos.

La preparación también debe contemplar la hora del terremoto

Un terremoto puede ocurrir de madrugada, mientras la familia duerme, durante el horario escolar, cuando los adultos están trabajando o cuando una persona se encuentra sola en casa.

Por eso, el plan debe responder a distintos escenarios. Cada integrante debería saber:

dónde está la zona segura interna;

cuál es la ruta de evacuación;

cuál es la zona segura externa;

dónde se encuentra la mochila de emergencia;

quién estará encargado de ayudar a niños, adultos mayores o personas que necesiten asistencia;

qué hacer con las mascotas;

y cuál será el punto de encuentro familiar.

Los simulacros sirven precisamente para convertir estas decisiones en acciones conocidas y reducir la improvisación cuando ocurre una emergencia real.

Viviendas de Lima podrían colapsar en segundos

La magnitud de los daños de un eventual terremoto en Lima dependerá tanto de la fuerza del movimiento como de la vulnerabilidad de las viviendas. CENEPRED identificó 318.378 viviendas de Lima y Callao con posible colapso ante un escenario sísmico severo, mientras que otras 472.179 podrían sufrir daños severos.

A ello se suma la autoconstrucción y las deficiencias estructurales de parte de las edificaciones. El ingeniero civil Darwin La Torre, de la Universidad de Lima, advirtió que algunas viviendas podrían no resistir más de cinco segundos ante un terremoto de alta intensidad, debido a problemas como la falta de columnas y vigas de confinamiento o el uso de ladrillos pandereta como elementos estructurales.

Por ello, los especialistas recomiendan evaluar las condiciones de la vivienda antes de un terremoto y, si presenta deficiencias, solicitar una evaluación profesional para determinar las medidas de reforzamiento necesarias.