Desalojo en el mercado La Cumbre en Carabayllo: comerciantes denuncian que no fueron notificados

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Decenas de comerciantes del mercado La Cumbre de Carabayllo enfrentaron durante la madrugada un operativo de desalojo en el kilómetro 22 de la avenida Túpac Amaru, en Lima. El hecho, que involucró maquinaria pesada y un despliegue de personal municipal y policial, provocó incomodidades entre los afectados, quienes aseguran que no recibieron notificación previa sobre la medida y reclaman haber realizado pagos regulares a la Municipalidad de Carabayllo para poder operar en la zona.

Según información proporcionada por el municipio, el mercado La Cumbre funcionaba como un espacio informal desde hace más de 40 años. Esto debido a que los comerciantes se instalaron en áreas auxiliares y vías principales de la avenida Túpac Amaru, extendiéndose luego hacia calles cercanas como José Balta, Nicolás de Piérola, Augusto B. Leguía, Sánchez Cerro y Ramón Castilla.

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Desalojan mercado La Cumbre en Carabayllo, comerciantes se declaran sorprendidos| Foto: Municipalidad de Carabayllo

Asimismo, aseguraron que en septiembre del año anterior, el mercado fue escenario de hechos violentos vinculados a la inseguridad. Delincuentes lanzaron artefactos explosivos contra varios puestos, lo que dejó daños materiales y generó temor entre los comerciantes.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque habría estado relacionado con extorsiones y cobro de cupos. Es decir, no solo los transportistas se veían afectados, sino también los comerciantes.

Operativo en Carabayllo deja fuera a mil comerciantes del mercado La Cumbre | Foto: Municipalidad de Carabayllo

Comerciantes señalan que la municipalidad les dio permiso

El desalojo comenzó en la madrugada, con el retiro de estructuras metálicas y bases que sustentaban los puestos. Comerciantes entrevistados por Panamericana Televisión manifestaron sorpresa y descontento, argumentando que “no hemos tenido ninguna comunicación que iba a ser este desalojo”.

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Una comerciante explicó que, pese a tratarse de vía pública, el municipio les había otorgado un permiso. Además, de que vienen haciendo un pago trimestras por su permanencia en el lugar, por lo que aseguran tener pruebas.

Asimismo, mencionan un pago diario de noventa céntimos conocido. Para los comerciantes, la falta de aviso y la pérdida de sus estructuras representan un daño económico considerable.

Desalojo en mercado La Cumbre de Carabayllo: comerciantes acusan falta de notificación y pagos a la municipalidad | Foto: Municipalidad de Carabayllo

General indica que operativo responde a la seguridad de los comerciantes

El general Jorge Luis Castillo, jefe regional policial de Lima Centro, confirmó que la intervención busca recuperar siete cuadras ocupadas por el mercado. Castillo señaló que el operativo responde tanto a la necesidad de liberar el tránsito vehicular como a problemas de seguridad ciudadana, pues la zona había sido identificada como foco de robos y extorsión.

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Tras la limpieza de las calles, las autoridades anunciaron quela presencia policial y de fiscalización continuarápara evitar que el mercado vuelva a instalarse en la zona. Mientras tanto, los comerciantes exigen explicaciones y sostienen que sus permisos continúan vigentes.

“Nosotros tenemos un permiso por un año, todavía no se caduca. Entonces, se ha tenido que respetar o en todo caso avisarnos con tiempo”, reclamó una vendedora.

En este operativo también participaron el coronel PNP Óscar Nakandakari, jefe de la División Policial Lima Norte 1, junto a las áreas de Fiscalización, Comercialización, Serenazgo, Limpieza Pública, Parques y Jardines, entre otras.

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