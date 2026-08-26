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César Arrese asume el reto con Olva Latino y prepara un equipo competitivo: “Traeremos cuatro extranjeras”

Tras su recordado paso por Universitario, el entrenador nacional regresa a la Liga Peruana de Vóley para asumir las riendas de un club que conoce de cerca tras haber formado parte de su proyecto durante varios años

El entrenador nacional inició los trabajos con el plantel y reveló los primeros detalles de su proyecto. (Video: La Cátedra Deportes)
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César Arrese vuelve a la Liga Peruana de Vóley con un nuevo desafío. El experimentado entrenador nacional asumió nuevamente la conducción de Olva Latino, institución con la que mantiene una extensa historia y a la que buscará llevar a una mejor posición respecto a la campaña anterior.

En conversación con ‘La Cátedra Deportes’, el extécnico de Universitario de Deportes confirmó que recibió la invitación de Latino para retornar a la máxima categoría y explicó que su vínculo con el club viene de muchos años atrás.

“Se dio efectivamente la invitación de Olva Latino para retornar a la Liga Nacional, hay toda una historia detrás, porque yo he sido 20 años entrenador de Latino Amisa, desde febrero del 95 hasta julio del 2014, con un brevísimo retorno en el 2018 para la Liga Intermedia, cuando Latino estaba en esa categoría”, recordó.

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El técnico nacional explicó que antes de concretar su regreso mantuvo varias conversaciones con los dirigentes de la institución. Finalmente, lograron resolver los principales puntos que estaban pendientes y comenzaron oficialmente con el trabajo.

“Inicialmente nos sentábamos con don Walter Mijichich y don César Picciotti, dirigentes de Olva Latino, y conversamos de muchos aspectos. Al final fueron tres temas puntuales los que había que resolver y una vez resueltos comenzamos a trabajar el 17 de agosto”, señaló.

El objetivo está claro: mejorar el resultado conseguido por Olva Latino en la última temporada y construir progresivamente un equipo competitivo. “Con la mira puesta en hacer, como de costumbre, nuestro mejor trabajo y ver la posibilidad de que Latino mejore la posición que ocupó el año pasado”, explicó Arrese.

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César Arrese volvió a la Liga Peruana de Vóley para dirigir a Olva Latino.
César Arrese volvió a la Liga Peruana de Vóley para dirigir a Olva Latino.

Arrese destaca la actitud del plantel

El entrenador también resaltó la predisposición que encontró en las jugadoras durante los primeros días de trabajo. Para César Arrese, la respuesta inicial del plantel es una señal positiva de cara a una temporada que será exigente.

“Debo señalar con mucha alegría que de parte de las deportistas hay mucha disposición para trabajar, mucha voluntad y esperemos que esto se mantenga y crezca, porque obviamente los trabajos van haciéndose más pesados, más complicados”, comentó.

Arrese también valoró el trabajo realizado por su antecesor, Walter Lung, quien dejó una base sobre la cual ahora buscará construir su propuesta. “Quien me antecedió en el cargo, Walter Lung, un entrenador nacional que todos conocen, ha dejado lógicamente una secuela de trabajo que creo que es bastante saludable”, destacó.

Olva Latino busca cuatro refuerzos extranjeros

Uno de los principales objetivos del nuevo comando técnico es reforzar el plantel con jugadoras internacionales. Arrese confirmó que la institución trabaja en la búsqueda de cuatro extranjeras, cada una para una posición específica.

“Justamente estoy revisando información de las jugadoras extranjeras, contactando a algunos representantes con los que ya hemos trabajado en mi paso anterior por otras instituciones, y estamos todavía en busca de los elementos que necesitamos”, explicó.

El entrenador detalló cuáles son los perfiles que pretende incorporar: “Hemos conversado de la posibilidad de traer cuatro extranjeras: una levantadora, una central, una punta y una opuesta. Eso es lo que estamos buscando”.

La intención es sumar piezas que permitan elevar el nivel competitivo del equipo y complementar al grupo que ya tiene a disposición.

César Arrese ya inició los trabajos en Olva Latino.
César Arrese ya inició los trabajos en Olva Latino. Crédito: Captura

¿Qué jugadoras continúan en Olva Latino?

Arrese confirmó que el plantel de la temporada anterior se mantiene, aunque existe una excepción temporal debido a la situación personal de Mirtha Uribe. “Del plantel anterior están todas. Momentáneamente no contamos con Mirtha Uribe, porque ella está inmersa en un tema estrictamente personal”, explicó.

El resto de las jugadoras se encuentra actualmente en un proceso de evaluación por parte del nuevo comando técnico. Pese a ello, Arrese volvió a destacar la actitud mostrada durante sus primeras semanas de trabajo.

Todas las demás chicas están en un proceso interno de evaluación. Pero como dije hace un instante, yo estoy muy contento, muy tranquilo, porque veo mucha disposición y voluntad para trabajar de las chicas”, sostuvo.

Con el trabajo ya iniciado y la búsqueda de refuerzos internacionales en marcha, César Arrese comienza una nueva etapa al frente de Olva Latino, un club que conoce profundamente y con el que ahora intentará dar un salto competitivo en la Liga Peruana de Vóley.

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