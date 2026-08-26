Perú Deportes

Carlos Desio lanzó firme opinión sobre la extensa racha negativa de Sport Boys ante Sporting Cristal: “Las estadísticas están para romperse”

El técnico del cuadro ‘rosado’ se mostró optimista de cara al partido ante el elenco ‘rimense’, donde buscará dar el golpe para luchar por el Torneo Clausura 2026

El DT argentino se pronunció de lo que será el choque entre los 'rosados' y 'celestes' por la fecha 7. (Video: Q Network / Fuera de Juego)
Guardar

El buen momento de Sport Boys será puesto a prueba el próximo domingo 30 de agosto, cuando reciba a Sporting Cristal en el estadio Miguel Grau del Callao. El conjunto ‘rosado’, que suma cinco partidos sin perder en el Torneo Clausura 2026, intentará aprovechar su localía en un recinto que contará únicamente con la hinchada ‘porteña’, tras recibir el visto bueno de las autoridades para albergar el esperado encuentro.

La actualidad de la ‘misilera’ no solo se refleja en su racha positiva, sino también en el impacto de su último triunfo: la goleada en casa por 5-1 a Cienciano, que rompió una sequía de 18 años sin anotar cinco goles en un solo partido. Este resultado ha renovado el optimismo en el primer puerto y ha motivado al plantel a desafiar otra estadística adversa: los casi 19 años sin vencer al conjunto ‘rimense’.

PUBLICIDAD

Bajo esta premisa, el técnico Carlos Desio rechazó la idea de que los ‘celestes’ lleguen como favoritos a este compromiso. “Yo escuché que Cristal tenía el rótulo de favorito. Creo que va a ser un partido parejo, los dos equipos están en una etapa de jugar al fútbol”, dijo en el programa Fuera de Juego. Para el entrenador, Sporting Cristal no han jugado mal en sus últimas presentaciones, aunque algunos detalles, como los penales concedidos ante Sullana, marcaron diferencias en el marcador.

Alianza Sullana se hizo fuerte de local y consiguió una importante victoria ante Sporting Cristal. No te pierdas el resumen completo con todos los goles y las jugadas más destacadas del encuentro.

Carlos Desio subrayó el desafío de enfrentar a Sporting Cristal en un momento de alta competencia y consideró que el historial negativo ante los ‘cerveceros’ puede romperse en esta oportunidad. “Hace 18 años que no le ganamos a Cristal y a lo mejor se da de nuevo. Las estadísticas están para romperlas y las rachas se rompen”, reflexionó. El DT apunta a que su equipo mantenga la actitud y la intensidad que ha mostrado en las últimas fechas, factores que han sido clave para ubicarse en el cuarto lugar del Torneo Clausura 2026.

PUBLICIDAD

El entrenador argentino también valoró la importancia de sumar en el duelo directo por la zona de clasificación a copas internacionales. “Ojalá que nosotros podamos hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos. Vamos a buscar eso porque estamos peleando en la zona de Copas con Cristal”, expresó Desio, quien en el mismo espacio digital aprovechó para elogiar al técnico Roberto Mosquera.

Sport Boys goleó en el Callao a Cienciano y sueña con luchar por el Torneo Clausura 2026. - créditos: Sport Boys
Sport Boys goleó en el Callao a Cienciano y sueña con luchar por el Torneo Clausura 2026. - créditos: Sport Boys

Carlos Desio sobre el aporte de Christian Cueva a Sport Boys

Uno de los protagonistas del presente de Sport Boys es Christian Cueva, quien ha encontrado en el club del Callao el entorno ideal para reencontrar su mejor versión. “Encontré este año a un Cueva mucho más metido, más tranquilo en su vida. Está bien, está cómodo, está en pareja, está tranquilo. Eso es importantísimo, que la persona que tienes a tu lado te dé tranquilidad”, afirmó Carlos Desio.

El estratega de 53 años destacó que la cercanía de ‘Aladino’ con sus hijos y su pareja ha sido clave para su estabilidad emocional. “Lo veo contento, está cerca de sus hijos, que es lo que más quiere. Una de las elecciones que hizo de venir al Boys es para estar cerca de ellos. Está cómodo en el club”, explicó Desio, quien resaltó el ambiente positivo que reina en el vestuario y que permite al menudo volante desplegar su talento sin presiones externas.

Desio conoce a Cueva desde su etapa en Santos de Brasil y siempre ha confiado en su capacidad futbolística. El reencuentro entre ambos, primero en Cienciano y ahora en Sport Boys, ha permitido que el mediocampista recupere confianza y aporte al crecimiento colectivo del equipo.

Temas Relacionados

Carlos DesioSport BoysSporting CristalLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Felipe Chávez fue presentado en Magdeburgo y señaló su objetivo: “Ofrece oportunidades para dar el siguiente paso”

Con el dorsal 11, ‘Pippo’ intentará destacarse en la Segunda División de Alemania para regresar al Bayern Múnich o proyectar su carrera hacia una liga de mayor exigencia

Felipe Chávez fue presentado en Magdeburgo y señaló su objetivo: “Ofrece oportunidades para dar el siguiente paso”

Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo HOY: canal tv online del duelo por cuartos de Copa de la Liga 2026

El cuadro ‘celeste’ recibe al ‘rojo matador’ en el estadio Alberto Gallardo por un lugar en las semifinales. Revisa los detalles de la transmisión de la contienda

Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo HOY: canal tv online del duelo por cuartos de Copa de la Liga 2026

Bayern Múnich le renovó contrato a Felipe Chávez hasta el 2028 y confirmó su cesión a club de la Segunda División de Alemania

‘Pippo’ afrontará la temporada en el Magdeburgo de la 2. Bundesliga con el objetivo de consolidarse y así regresar al gigante alemán. El director deportivo del club bávaro detalló los planes que la institución tiene para el atacante peruano

Bayern Múnich le renovó contrato a Felipe Chávez hasta el 2028 y confirmó su cesión a club de la Segunda División de Alemania

Pedro García hizo inesperado comentario sobre el regreso de Kevin Quevedo a Alianza Lima: “De repente en sus pies está el gol del título”

El periodista deportivo opinó de la vuelta del extremo peruano a los entrenamientos del cuadro ‘blanquiazul’ tras las disculpas al técnico Pablo Guede y compañía

Pedro García hizo inesperado comentario sobre el regreso de Kevin Quevedo a Alianza Lima: “De repente en sus pies está el gol del título”

Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Sporting Cristal se medirá con Sport Huancayo por los cuartos de final de la Copa de la Liga, Sport Boys hará lo suyo con Atlético Grau con el mismo obejtivo, Real Madrid chocará con Real Sociedad por la LaLiga, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debates electorales ERM 2026: encuentros entre candidatos regionales y municipales comienzan el 13 de septiembre

Debates electorales ERM 2026: encuentros entre candidatos regionales y municipales comienzan el 13 de septiembre

Elecciones 2026: ¿qué cargos elegiremos el 4 de octubre?

Poder Judicial: Kenji Fujimori deberá cumplir una obra social o servicio comunitario por condena de tráfico de influencias

Ollanta Humala inicia demanda contra el Estado y anuncia su regreso político: “No tengo límites en lo que quiera”

Keiko Fujimori declara ante la Contraloría un patrimonio que supera el millón de soles

ENTRETENIMIENTO

“Ni la cárcel me tumbó“: el desafío de Magaly Medina a sus detractores que buscan mandarla nuevamente a prisión

“Ni la cárcel me tumbó“: el desafío de Magaly Medina a sus detractores que buscan mandarla nuevamente a prisión

El fin de una guerra: Magaly Medina y Yahaira Plasencia firmaron la conciliación: adiós al juicio por difamación

Cynthia Klitbo reveló cómo una oportunidad en Perú le dio un giro a su carrera: “De repente me abre la vida una ventana preciosa: Perú”

Tepha Loza revela qué excompañeros de ‘Esto es Guerra’ nunca la apoyaron tras muerte de su madre

Ethel Pozo recuerda su etapa más rebelde con un tatuaje de calavera y el pelo guinda a los 15 años

DEPORTES

Felipe Chávez fue presentado en Magdeburgo y señaló su objetivo: “Ofrece oportunidades para dar el siguiente paso”

Felipe Chávez fue presentado en Magdeburgo y señaló su objetivo: “Ofrece oportunidades para dar el siguiente paso”

Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo HOY: canal tv online del duelo por cuartos de Copa de la Liga 2026

Bayern Múnich le renovó contrato a Felipe Chávez hasta el 2028 y confirmó su cesión a club de la Segunda División de Alemania

Pedro García hizo inesperado comentario sobre el regreso de Kevin Quevedo a Alianza Lima: “De repente en sus pies está el gol del título”

Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo