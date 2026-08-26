Carlos Desio lanzó firme opinión sobre la extensa racha negativa de Sport Boys ante Sporting Cristal: “Las estadísticas están para romperse”

El DT argentino se pronunció de lo que será el choque entre los 'rosados' y 'celestes' por la fecha 7. (Video: Q Network / Fuera de Juego)

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El buen momento de Sport Boys será puesto a prueba el próximo domingo 30 de agosto, cuando reciba a Sporting Cristal en el estadio Miguel Grau del Callao. El conjunto ‘rosado’, que suma cinco partidos sin perder en el Torneo Clausura 2026, intentará aprovechar su localía en un recinto que contará únicamente con la hinchada ‘porteña’, tras recibir el visto bueno de las autoridades para albergar el esperado encuentro.

La actualidad de la ‘misilera’ no solo se refleja en su racha positiva, sino también en el impacto de su último triunfo: la goleada en casa por 5-1 a Cienciano, que rompió una sequía de 18 años sin anotar cinco goles en un solo partido. Este resultado ha renovado el optimismo en el primer puerto y ha motivado al plantel a desafiar otra estadística adversa: los casi 19 años sin vencer al conjunto ‘rimense’.

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Bajo esta premisa, el técnico Carlos Desio rechazó la idea de que los ‘celestes’ lleguen como favoritos a este compromiso. “Yo escuché que Cristal tenía el rótulo de favorito. Creo que va a ser un partido parejo, los dos equipos están en una etapa de jugar al fútbol”, dijo en el programa Fuera de Juego. Para el entrenador, Sporting Cristal no han jugado mal en sus últimas presentaciones, aunque algunos detalles, como los penales concedidos ante Sullana, marcaron diferencias en el marcador.

Alianza Sullana se hizo fuerte de local y consiguió una importante victoria ante Sporting Cristal. No te pierdas el resumen completo con todos los goles y las jugadas más destacadas del encuentro.

Carlos Desio subrayó el desafío de enfrentar a Sporting Cristal en un momento de alta competencia y consideró que el historial negativo ante los ‘cerveceros’ puede romperse en esta oportunidad. “Hace 18 años que no le ganamos a Cristal y a lo mejor se da de nuevo. Las estadísticas están para romperlas y las rachas se rompen”, reflexionó. El DT apunta a que su equipo mantenga la actitud y la intensidad que ha mostrado en las últimas fechas, factores que han sido clave para ubicarse en el cuarto lugar del Torneo Clausura 2026.

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El entrenador argentino también valoró la importancia de sumar en el duelo directo por la zona de clasificación a copas internacionales. “Ojalá que nosotros podamos hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos. Vamos a buscar eso porque estamos peleando en la zona de Copas con Cristal”, expresó Desio, quien en el mismo espacio digital aprovechó para elogiar al técnico Roberto Mosquera.

Sport Boys goleó en el Callao a Cienciano y sueña con luchar por el Torneo Clausura 2026. - créditos: Sport Boys

Carlos Desio sobre el aporte de Christian Cueva a Sport Boys

Uno de los protagonistas del presente de Sport Boys es Christian Cueva, quien ha encontrado en el club del Callao el entorno ideal para reencontrar su mejor versión. “Encontré este año a un Cueva mucho más metido, más tranquilo en su vida. Está bien, está cómodo, está en pareja, está tranquilo. Eso es importantísimo, que la persona que tienes a tu lado te dé tranquilidad”, afirmó Carlos Desio.

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El estratega de 53 años destacó que la cercanía de ‘Aladino’ con sus hijos y su pareja ha sido clave para su estabilidad emocional. “Lo veo contento, está cerca de sus hijos, que es lo que más quiere. Una de las elecciones que hizo de venir al Boys es para estar cerca de ellos. Está cómodo en el club”, explicó Desio, quien resaltó el ambiente positivo que reina en el vestuario y que permite al menudo volante desplegar su talento sin presiones externas.

Desio conoce a Cueva desde su etapa en Santos de Brasil y siempre ha confiado en su capacidad futbolística. El reencuentro entre ambos, primero en Cienciano y ahora en Sport Boys, ha permitido que el mediocampista recupere confianza y aporte al crecimiento colectivo del equipo.

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