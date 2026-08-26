Corte de agua para este viernes 28 de agosto: conoce cuáles son las zonas afectadas

Los usuarios deberán tomar sus precauciones y almacenar agua - Créditos: Andina.

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Sedapal programó para este viernes 28 de agosto una nueva suspensión temporal del servicio de agua potable en distintos sectores de Lima Metropolitana. La interrupción responde a trabajos de mantenimiento y podría afectar a viviendas y establecimientos comerciales durante el horario establecido para cada zona.

Las intervenciones tienen como finalidad efectuar mejoras en las redes de distribución y preservar el correcto funcionamiento de la infraestructura. De acuerdo con el cronograma, el suministro será restablecido progresivamente después de que culminen las labores técnicas previstas en los sectores incluidos.

Frente a la interrupción prevista, Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones para reducir las dificultades durante el periodo sin abastecimiento. Una de las principales sugerencias consiste en reservar previamente una cantidad de agua suficiente para atender únicamente las necesidades esenciales mientras dure la restricción.

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Sedapal aconsejó almacenar previamente solo el agua necesaria para cubrir las actividades básicas durante el periodo en que no habrá abastecimiento - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Lurigancho

Urb. Las Terrazas de Caraponguillo I, II, III y IV etapa

Asoc. Nuevo Horizonte

Asoc. de Vivienda Rural Virgen de Guadalupe

Asoc. Urbana Virgen María Magdalena

Urb. Los Jardines de Carapongo

Junta de Prop. Los Álamos

Hora: 8 a. m. - 5 p. m.

Comas

A. H. El Carmen Bajo

A. H. Uchumayo

P.J. El Carmen Bajo

P.J. El Carmen

P.J. Santa Rosa

P.J. Señor de los Milagros

Urb. La Pascana

Urb. Repartición

A. H. Virgen de las Nieves

A. H. Cerro El Calvario

A. H. Dios es Amor

A. H. Nuevo San José

P.J. El Carmen

P.J. Santa Rosa

P.J. Señor de los Milagros

Hora: 12 m - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

A. H. Prolong. El Rosal

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Sedapal puso a disposición de los usuarios el servicio Aquafono, mediante el número (01) 317-8000, para resolver consultas y recibir reportes sobre posibles problemas derivados de la interrupción del servicio de agua potable.

Sedapal anunció que está programado un corte de agua para el 28 de agosto - Créditos: Andina.

Funciones de Sedapal

Garantizar el suministro de agua potable a los hogares y establecimientos de Lima y Callao.

Administrar los sistemas de alcantarillado para facilitar la recolección y disposición de las aguas residuales.

Mantener en buenas condiciones las tuberías, reservorios, estaciones de bombeo y demás instalaciones.

Ejecutar proyectos destinados a ampliar y mejorar las redes de agua y saneamiento.

Realizar trabajos preventivos y reparaciones ante averías, fugas u otras emergencias.

Verificar que el agua distribuida cumpla con los estándares de calidad establecidos para el consumo humano.

Recibir consultas, reclamos y avisos de los usuarios relacionados con los servicios que brinda.

Informar sobre interrupciones programadas y brindar orientación ante problemas con el abastecimiento.

Impulsar campañas para promover el ahorro y el uso responsable del agua potable.

Desarrollar acciones destinadas a asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios de saneamiento.

Consejos para ahorrar agua

Cierra el caño mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos.

Toma duchas cortas y evita dejar correr el agua sin necesidad.

Repara rápidamente cualquier fuga en caños, inodoros o tuberías.

Utiliza la lavadora solo cuando tengas una carga completa de ropa.

Reaprovecha el agua de lavar frutas y verduras para regar plantas.

Coloca un recipiente debajo del caño mientras esperas que salga agua caliente y úsala para otras tareas.

Evita lavar vehículos, patios o veredas utilizando mangueras; emplea baldes.

Riega las plantas durante las primeras horas de la mañana o al anochecer para disminuir la evaporación.

No utilices el inodoro como depósito para papeles u otros residuos.

Durante los cortes programados, almacena únicamente el volumen necesario y mantén los recipientes correctamente tapados.