Perú

¿Cómo saber si soy miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Ser miembro de mesa es obligatorio, pero quienes cumplan con esta responsabilidad recibirán S/165 y podrán acceder a un día de descanso

Urna blanca con logo de ONPE, material electoral y tres personas con chalecos azules y credenciales sentadas en una mesa de madera.
La imagen muestra a tres miembros de mesa en un centro de votación en Perú, durante una jornada electoral organizada por la ONPE, con una urna blanca visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ONPE habilitó la consulta para conocer quiénes fueron designados como miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Los ciudadanos pueden verificar esta información con su número de DNI y conocer los datos de la mesa en la que deberán cumplir esta función.

Las elecciones se realizarán el próximo domingo 4 de octubre de 2026 y permitirán elegir a las autoridades regionales y municipales que asumirán funciones durante el periodo 2027-2030. La jornada requerirá la participación de miles de ciudadanos seleccionados para instalar las mesas, recibir a los electores, realizar el escrutinio y completar las actas electorales.

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Ser designado miembro de mesa implica una responsabilidad obligatoria. Por ello, revisar con anticipación la condición asignada permitirá conocer si corresponde acudir al local electoral para cumplir esta labor, participar en las capacitaciones y, de ser necesario, presentar una excusa dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

Elecciones 2026

¿Cómo saber si fui elegido miembro de mesa titular o suplente?

Para conocer si fuiste seleccionado como miembro de mesa 2026, debes ingresar a la plataforma de consulta electoral habilitada por la ONPE. El sistema solicita el número de DNI y muestra la información correspondiente a cada ciudadano.

Consulta en este LINK: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

La consulta permite verificar si la persona figura como miembro de mesa titular o suplente. Además, el sistema proporciona los datos relacionados con el local de votación y la mesa de sufragio asignada para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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Se recomienda realizar la consulta con anticipación y conservar la información proporcionada por la ONPE. De esta manera, el ciudadano podrá identificar dónde debe presentarse el 4 de octubre y conocer previamente si tendrá que cumplir funciones como titular o permanecer disponible en calidad de suplente.

Elecciones 2026

Funciones que debe cumplir un miembro de mesa este 4 de octubre

Los ciudadanos designados como miembros de mesa deberán presentarse para participar en la instalación y funcionamiento de la mesa de sufragio. Entre sus responsabilidades se encuentran organizar el material electoral, verificar la documentación correspondiente y permitir el desarrollo ordenado de la votación.

Las funciones continúan después del cierre del sufragio. Los miembros de mesa deberán realizar el escrutinio, contar los votos, llenar las actas y completar los procedimientos establecidos por la autoridad electoral antes de finalizar la jornada.

Para facilitar esta labor, la ONPE contempla jornadas de capacitación dirigidas a los ciudadanos designados. Estas actividades permiten conocer los pasos que deberán seguir durante la instalación, votación y escrutinio, además de resolver dudas sobre el manejo del material electoral.

¿Qué pasa si no puedo cumplir como miembro de mesa?

La designación como miembro de mesa tiene carácter obligatorio, aunque la legislación electoral contempla determinadas situaciones que permiten solicitar una excusa. Entre las causales previstas figuran circunstancias relacionadas con problemas de salud debidamente acreditados, embarazo con recomendación médica, discapacidad o limitaciones físicas que impidan ejercer la función.

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También existen otras situaciones contempladas por la normativa electoral, por lo que los ciudadanos que consideren encontrarse dentro de alguna causal deberán presentar la documentación que sustente su pedido ante la autoridad correspondiente y respetar el plazo establecido en el cronograma electoral.

Si una persona designada no acude a cumplir la función y tampoco cuenta con una excusa aceptada, puede recibir una multa de S/275. Esta sanción corresponde al incumplimiento de la función de miembro de mesa y es distinta de la eventual multa que pueda generarse por no acudir a votar.

Miembros de mesa recibirán S/165

Los ciudadanos que cumplan efectivamente la función de miembro de mesa recibirán una compensación económica de S/165 por su participación durante la jornada electoral. El pago está dirigido a quienes desempeñen las tareas asignadas y completen las actividades correspondientes.

La participación ciudadana en las Elecciones Generales 2026 registró una mejora respecto a los comicios del 2021.
La participación ciudadana en las Elecciones Generales 2026 registró una mejora respecto a los comicios del 2021.

Los suplentes también pueden acceder al incentivo. Para ello, deberán reemplazar a un titular que no se presente y asumir las funciones de la mesa durante la jornada. Por tanto, la entrega del monto está vinculada al ejercicio efectivo del cargo.

Además, los miembros de mesa que cumplan con los requisitos establecidos podrán acceder a un día de descanso remunerado no compensable, de acuerdo con las disposiciones electorales. Este beneficio se aplica a trabajadores del sector público y privado y debe coordinarse con el empleador dentro del plazo correspondiente.

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