Perú Deportes

Rainer Torres alzó la voz tras el fallo judicial que buscaría el regreso de Gremco a Universitario: “Que no vuelvan más”

El exvolante crema utilizó sus redes sociales para manifestar su inquietud ante un escenario que, según admitió, siempre consideró posible y que ahora lo lleva a cuestionar decisiones del pasado

Rainer Torres – Universitario de Deportes – Gremco – Liga 1 – Perú – deportes – 25 agosto
Sin rodeos y desde sus redes sociales, el 'Motorcito' expuso lo que muchos hinchas piensan pero pocos dicen: que la paz institucional que creyeron conquistada podría estar en riesgo otra vez. (YouTube)
Guardar

El ídolo merengue no guardó silencio. Rainer Torres, uno de los referentes históricos de Universitario de Deportes, reaccionó públicamente ante el fallo judicial que beneficia a Gremco y que reaviva la posibilidad de que la Junta de Acreedores retome el control administrativo del club.

A través de la plataforma X, el exmediocampista dejó en claro su postura con palabras directas y cargadas de emoción, al tiempo que recordó el peso que significó para él cargar con una deuda millonaria que, según sostuvo, nunca le perteneció. Sus declaraciones encendieron el debate entre los hinchas cremas, que siguen con atención el futuro institucional de la institución.

PUBLICIDAD

La alarma que Torres no pudo callar

Rainer Torres – Universitario de Deportes – Gremco – Liga 1 – Perú – deportes – 25 agosto
Rainer Torres reaccionó al fallo judicial que beneficia a Gremco y advirtió sobre la posibilidad de un retorno de la Junta de Acreedores. El exvolante recordó que siempre contempló ese escenario. (X / @TorresRainer)

El exfutbolista admitió que, durante años, nunca descartó del todo la posibilidad de que Gremco pudiera volver a tener injerencia en la conducción del club. Esa certeza latente, según explicó, lo llevó incluso a dudar de si la condonación de la deuda había sido la decisión correcta en su momento.

Espero de corazón que la Junta de Acreedores no regrese nunca más. Personalmente, siempre pensé que existía una pequeña posibilidad de que pudiera volver y, por eso, muchas veces me pregunté si realmente era el momento de condonar la deuda. Tal vez algún día podríamos arrepentirnos de haber tomado esa decisión”, escribió Torres en la red social.

PUBLICIDAD

La publicación generó una ola de reacciones entre los seguidores del equipo estudiantil, quienes interpretaron el mensaje del ‘Motorcito’ como una señal de alerta frente a un panorama administrativo que vuelve a tornarse incierto. Torres no habló desde la tribuna ni desde la comodidad del desinterés: habló como alguien que vivió en carne propia las consecuencias de esa etapa.

Una deuda de cinco millones que no era suya

Rainer Torres – Universitario de Deportes – Gremco – Liga 1 – Perú – deportes – 25 agosto
El exvolante crema abrió el capítulo más personal de su mensaje y recordó la pesada carga económica que afrontó durante la crisis institucional de Universitario, por una deuda que calificó como ajena. (Universitario de Deportes)

Más allá de la preocupación por el presente institucional, el exvolante abrió una ventana hacia su experiencia personal durante el período de mayor turbulencia financiera del club. Torres recordó que debió cargar con una obligación económica cercana a los cinco millones de soles, pese a que, según su propio relato, esa responsabilidad no le correspondía.

El peso de esa situación, que se extendió durante un largo período, marcó profundamente su vínculo con la institución. No como distancia, sino como sacrificio. El ‘Motorcito’ reconoció que, en paralelo a su preocupación por el club, también buscaba encontrar alivio personal tras años de cargar con algo que sentía ajeno.

“Pero, por otro lado, también sentía que ya merecía un poco de paz y tranquilidad. Cargar con una deuda de 5 millones de soles que no era mía se había convertido en una responsabilidad y una carga muy pesada. Hoy a la distancia solo espero que todo se resuelva a favor de la ‘U’”, subrayó el exfutbolista en su mensaje.

Con esas palabras, Torres trazó una línea entre el pasado que lo agobió y el presente que observa desde afuera, aunque sin indiferencia. Su deseo, expresó, es que la institución que lo vio brillar encuentre estabilidad y no vuelva a transitar los caminos que ya recorrió.

Universitario, entre lo judicial y lo deportivo

Rainer Torres – Universitario de Deportes – Gremco – Liga 1 – Perú – deportes – 25 agosto
La controversia judicial ocurre mientras Universitario continúa su lucha en el Clausura 2026. El conjunto crema visitará a UTC con la obligación de mantener el ritmo competitivo en el campeonato. (Universitario de Deportes)

Mientras el debate sobre el futuro administrativo del club ocupa la agenda de sus hinchas, Universitario de Deportes mantiene su actividad en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La institución, actualmente bajo la conducción de Franco Velazco, debe equilibrar la incertidumbre fuera del campo con sus compromisos dentro de él.

El próximo desafío llegará el sábado 29 de agosto, cuando el equipo visite a UTC en el estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca, por la fecha 7 del Clausura. El partido está pactado para las 3:30 p. m. (hora peruana) y representará una prueba adicional para un plantel que busca mantenerse competitivo en el campeonato mientras, en paralelo, el escenario institucional sigue bajo la lupa de propios y extraños.

La voz de Torres, en ese contexto, no llega como la de un espectador neutral. Llega como la de alguien que conoce el club desde adentro, que pagó un precio personal por su estabilidad y que hoy, desde la distancia, sigue apostando por la ‘U’.

Temas Relacionados

Rainer TorresUniversitario de DeportesGremcoLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Andrés Mendoza fulmina a Federico Girotti en Alianza Lima: lo tilda de “desastre” y cuestiona su fichaje por su sequía en Liga 1

El ‘Cóndor’ sostiene que la contratación no encajó con lo que necesitaba el ataque y propone que el club aliancista debió buscar un delantero veloz, con un perfil como el de Eryc Castillo

Andrés Mendoza fulmina a Federico Girotti en Alianza Lima: lo tilda de “desastre” y cuestiona su fichaje por su sequía en Liga 1

Ignacio Buse vs Daniel Altmaier: día, hora y canal TV del partido por octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem

El tenista peruano viene de cobrarse una revancha ante Adam Walton y ahora enfrentará al competidor alemán por un lugar en los cuartos de final del certamen estadounidense. Revisa todos los detalles

Ignacio Buse vs Daniel Altmaier: día, hora y canal TV del partido por octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem

Doble presencia peruana en el UFC Shanghái: Kevin Borjas busca su tercera victoria y Nilson Rojas debutará en la promotora

Este domingo 30 de agosto será un día que marcará a las artes marciales mixtas peruanas con los combates de dos representantes nacionales en el evento en China de la compañía más aclamada de este deporte

Doble presencia peruana en el UFC Shanghái: Kevin Borjas busca su tercera victoria y Nilson Rojas debutará en la promotora

Mauro Cantoro ve a Piero Quispe como titular en Universitario de Héctor Cúper: “Terminará jugando en tres o cuatro partidos”

El exdelantero crema respaldó al volante nacional tras sus dos primeras apariciones en el Torneo Clausura 2026 y anticipó que Héctor Cúper le dará la titularidad en los próximos compromisos

Mauro Cantoro ve a Piero Quispe como titular en Universitario de Héctor Cúper: “Terminará jugando en tres o cuatro partidos”

Coraima Gómez no pierde la convicción pese a perder los tres amistosos ante Argentina por 0-3: “En Brasil nos va a ir bien”

La selección peruana no pudo ganar un solo set en los tres amistosos disputados ante su similar argentino, pero la voleibolista nacional confía en una mejor versión de la ‘bicolor’ en el Campeonato Sudamericano de Río de Janeiro

Coraima Gómez no pierde la convicción pese a perder los tres amistosos ante Argentina por 0-3: “En Brasil nos va a ir bien”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

López Aliaga a Keiko Fujimori: “‘El chino’ solucionaba rápido, no estaba escuchando asesores y más estupideces”

López Aliaga a Keiko Fujimori: “‘El chino’ solucionaba rápido, no estaba escuchando asesores y más estupideces”

Gobierno de Perú evalúa decretar feriado en noviembre por visita del Papa León XIV

Rafael López Aliaga sobre su plan frente a El Niño: “Vamos a rezar. Recemos para que no sea tan fuerte”

Diputado de Renovación Popular hace pedido ilegal sobre información de mujer que accede a aborto terapéutico

Rafael López Aliaga “no ha revisado bien la historia” y desconoce cómo funciona el Estado, afirma premier

ENTRETENIMIENTO

Christian Meier contó qué famosos guarda en su agenda, además de Lionel Messi y Ricky Martin

Christian Meier contó qué famosos guarda en su agenda, además de Lionel Messi y Ricky Martin

Christian Meier y Gia en Zaca TV, la tierna complicidad que hay entre ambos: “Tenemos una conexión que no se ve”

Christian Meier confiesa su vida secreta como creador de memes: “Hay memes memorables que dan vueltas por el mundo hechos por mí”

La reacción de Christian Meier al escuchar las confesiones de su hija Gia en su famoso diario en ‘Zaca TV’

Almendrades analiza su subcampeonato internacional en Red Bull Batalla: “¿Por qué no puede existir un peruano finalista? Faltaba que alguien lo hiciera, y lo logré”

DEPORTES

Andrés Mendoza fulmina a Federico Girotti en Alianza Lima: lo tilda de “desastre” y cuestiona su fichaje por su sequía en Liga 1

Andrés Mendoza fulmina a Federico Girotti en Alianza Lima: lo tilda de “desastre” y cuestiona su fichaje por su sequía en Liga 1

Ignacio Buse vs Daniel Altmaier: día, hora y canal TV del partido por octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem

Doble presencia peruana en el UFC Shanghái: Kevin Borjas busca su tercera victoria y Nilson Rojas debutará en la promotora

Mauro Cantoro ve a Piero Quispe como titular en Universitario de Héctor Cúper: “Terminará jugando en tres o cuatro partidos”

Coraima Gómez no pierde la convicción pese a perder los tres amistosos ante Argentina por 0-3: “En Brasil nos va a ir bien”