Rainer Torres alzó la voz tras el fallo judicial que buscaría el regreso de Gremco a Universitario: “Que no vuelvan más”

Sin rodeos y desde sus redes sociales, el 'Motorcito' expuso lo que muchos hinchas piensan pero pocos dicen: que la paz institucional que creyeron conquistada podría estar en riesgo otra vez. (YouTube)

Guardar

El ídolo merengue no guardó silencio. Rainer Torres, uno de los referentes históricos de Universitario de Deportes, reaccionó públicamente ante el fallo judicial que beneficia a Gremco y que reaviva la posibilidad de que la Junta de Acreedores retome el control administrativo del club.

A través de la plataforma X, el exmediocampista dejó en claro su postura con palabras directas y cargadas de emoción, al tiempo que recordó el peso que significó para él cargar con una deuda millonaria que, según sostuvo, nunca le perteneció. Sus declaraciones encendieron el debate entre los hinchas cremas, que siguen con atención el futuro institucional de la institución.

PUBLICIDAD

La alarma que Torres no pudo callar

Rainer Torres reaccionó al fallo judicial que beneficia a Gremco y advirtió sobre la posibilidad de un retorno de la Junta de Acreedores. El exvolante recordó que siempre contempló ese escenario. (X / @TorresRainer)

El exfutbolista admitió que, durante años, nunca descartó del todo la posibilidad de que Gremco pudiera volver a tener injerencia en la conducción del club. Esa certeza latente, según explicó, lo llevó incluso a dudar de si la condonación de la deuda había sido la decisión correcta en su momento.

“Espero de corazón que la Junta de Acreedores no regrese nunca más. Personalmente, siempre pensé que existía una pequeña posibilidad de que pudiera volver y, por eso, muchas veces me pregunté si realmente era el momento de condonar la deuda. Tal vez algún día podríamos arrepentirnos de haber tomado esa decisión”, escribió Torres en la red social.

PUBLICIDAD

La publicación generó una ola de reacciones entre los seguidores del equipo estudiantil, quienes interpretaron el mensaje del ‘Motorcito’ como una señal de alerta frente a un panorama administrativo que vuelve a tornarse incierto. Torres no habló desde la tribuna ni desde la comodidad del desinterés: habló como alguien que vivió en carne propia las consecuencias de esa etapa.

Una deuda de cinco millones que no era suya

El exvolante crema abrió el capítulo más personal de su mensaje y recordó la pesada carga económica que afrontó durante la crisis institucional de Universitario, por una deuda que calificó como ajena. (Universitario de Deportes)

Más allá de la preocupación por el presente institucional, el exvolante abrió una ventana hacia su experiencia personal durante el período de mayor turbulencia financiera del club. Torres recordó que debió cargar con una obligación económica cercana a los cinco millones de soles, pese a que, según su propio relato, esa responsabilidad no le correspondía.

PUBLICIDAD

El peso de esa situación, que se extendió durante un largo período, marcó profundamente su vínculo con la institución. No como distancia, sino como sacrificio. El ‘Motorcito’ reconoció que, en paralelo a su preocupación por el club, también buscaba encontrar alivio personal tras años de cargar con algo que sentía ajeno.

“Pero, por otro lado, también sentía que ya merecía un poco de paz y tranquilidad. Cargar con una deuda de 5 millones de soles que no era mía se había convertido en una responsabilidad y una carga muy pesada. Hoy a la distancia solo espero que todo se resuelva a favor de la ‘U’”, subrayó el exfutbolista en su mensaje.

PUBLICIDAD

Con esas palabras, Torres trazó una línea entre el pasado que lo agobió y el presente que observa desde afuera, aunque sin indiferencia. Su deseo, expresó, es que la institución que lo vio brillar encuentre estabilidad y no vuelva a transitar los caminos que ya recorrió.

Universitario, entre lo judicial y lo deportivo

La controversia judicial ocurre mientras Universitario continúa su lucha en el Clausura 2026. El conjunto crema visitará a UTC con la obligación de mantener el ritmo competitivo en el campeonato. (Universitario de Deportes)

Mientras el debate sobre el futuro administrativo del club ocupa la agenda de sus hinchas, Universitario de Deportes mantiene su actividad en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La institución, actualmente bajo la conducción de Franco Velazco, debe equilibrar la incertidumbre fuera del campo con sus compromisos dentro de él.

El próximo desafío llegará el sábado 29 de agosto, cuando el equipo visite a UTC en el estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca, por la fecha 7 del Clausura. El partido está pactado para las 3:30 p. m. (hora peruana) y representará una prueba adicional para un plantel que busca mantenerse competitivo en el campeonato mientras, en paralelo, el escenario institucional sigue bajo la lupa de propios y extraños.

PUBLICIDAD

La voz de Torres, en ese contexto, no llega como la de un espectador neutral. Llega como la de alguien que conoce el club desde adentro, que pagó un precio personal por su estabilidad y que hoy, desde la distancia, sigue apostando por la ‘U’.