Christian Meier confiesa su vida secreta como creador de memes: “Hay memes memorables que dan vueltas por el mundo hechos por mí”

En una divertida charla, el actor Christian Meier sorprende a los conductores de 'Somos Lo Que Somos' al confesar que lleva creando memes de forma anónima desde el año 2012 y que prefiere seguir manteniendo su anonimato. Video: YouTube Zaca TV / Somos los que somos

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Christian Meier tiene más de tres décadas de carrera como actor, cantante y modelo. Ha protagonizado telenovelas en toda América Latina, grabado álbumes, actuado en cine y acumulado una presencia artística que pocos en el Perú pueden igualar. Pero este martes 25 de agosto, en la edición número 100 del programa de streaming ‘Somos los que somos’ del canal digital Zaca TV, el artista reveló una faceta que nadie esperaba: la de creador anónimo de memes virales en Internet.

La confesión surgió de forma espontánea durante la conversación con Giacomo Benavides, conductor del programa e hijo del humorista Alfredo Benavides, quien le preguntó cómo había empezado en lo que él mismo llamó “la memología”. Meier no dudó en responder.

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El memólogo anónimo que nadie conocía

“Más o menos como en el 2012, 2013, había una aplicación que se llamaba Meme Factory”, relató Christian Meier ante la sorpresa de los presentes. “Empecé a hacer memes y los lanzaba en Internet”, añadió, precisando que toda esa actividad la realizó bajo un seudónimo que nunca reveló públicamente.

Lo que más llamó la atención del elenco fue la escala de lo que el artista describió. “Hay memes memorables que dan vueltas por el mundo de Internet que son hechos por mí”, afirmó Meier, aunque aclaró que no podía revelar cuáles eran para no exponer su identidad. “A veces veo un meme y digo: ah, sí, yo lo hice hace como diez años”, sostuvo entre las risas del estudio.

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Giacomo Benavides le preguntó si necesitaba el crédito por esas creaciones. La respuesta de Meier fue directa: “No, para nada. Yo sé que es mío y con eso me basta”. El conductor señaló que algunos creadores de memes suelen reclamar autoría con vehemencia, pero Meier se mostró ajeno a esa lógica. Sí admitió, eso sí, que comparte el secreto con sus amigos más cercanos.

Christian Meier reveló en Zaca TV que crea memes virales con seudónimo desde 2012.

La revelación tomó un giro cómico cuando Giacomo sugirió que la información podría actualizarse en Wikipedia en tiempo real. “Actor, cantante, modelo, memólogo”, enumeró el conductor, a lo que Meier respondió con entusiasmo: “Memólogo. Y le ponemos me gusta”. Su hija Gia Meier, conductora del programa y también presente en el estudio, señaló que alguien podría hacer el cambio en la plataforma de inmediato.

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Una habilidad que mantiene viva con el elenco de ‘Somos los que somos’

La afición de Christian Meier por los memes no quedó en el pasado. Giacomo Benavides reveló que el actor envía memes al equipo del programa de forma habitual, aunque casi ninguno llega al público. “Ustedes no han visto la punta del iceberg de los memes que nos manda Christian”, afirmó el conductor. “Hace un montón y no los publicamos porque ya son para nosotros”.

Gia Meier corroboró la versión de Benavides. “Te lo juro que los ve todos, todos los días me manda fotos cuando los está viendo”, indicó sobre los episodios del programa. Según ella, su padre sigue cada entrega con atención, ya sea en la mañana desde el gimnasio o en la noche si no alcanzó a verlo en vivo. “En realidad los veo mientras estoy en el gimnasio, siempre”, confirmó el propio Meier.

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El actor también explicó que la diferencia horaria influye en su rutina de consumo del programa. Meier reside fuera del Perú y el streaming, que se emite a las 11 de la mañana en Lima, llega a su zona horaria a las 9 de la mañana. “Me despierto, prendo la televisión y ahí están”, detalló.

La visita por el programa número 100

La aparición de Christian Meier en ‘Somos los que somos’ se dio en el marco de la edición número 100 del programa, para la que fue convocado como invitado especial. Fue su primera participación en un streaming en vivo, dato que generó ovación entre los presentes y los más de 16.000 espectadores conectados en ese momento.

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El actor Christian Meier y su hija Gia Meier participan en un segmento del programa transmitido por Zaca TV. La secuencia incluye a Christian Meier haciendo gestos con las manos sobre la cabeza, simulando orejas, y a Gia realizando movimientos expresivos. Los presentadores reaccionan a las acciones de los participantes. El contenido corresponde a una batalla de aura.

“Estoy muy contento de estar finalmente aquí”, declaró Meier al inicio del programa. Señaló que, si alguna vez se perdió un episodio, fue por razones de viaje, y que en esos casos lo recuperaba en la noche. “La energía se queda, porque lo ves en la noche y se siente exactamente”, sostuvo.

El programa ‘Somos los que somos’ es conducido por Giacomo y Doménico Benavides, junto a Gia Meier, Andrea Noriega y Mafe Delgado desde marzo de 2026. Gia, de 23 años, estudió Fashion Business y Marketing de Moda en el Instituto Marangoni de Londres y desfiló en pasarelas europeas antes de sumarse al canal digital.

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La visita de Meier incluyó, además de la revelación sobre los memes, una batalla de “farmear aura” con su hija —que el actor ganó— y una ronda de sillas musicales en la que también se impuso. Al despedirse, el artista dejó un mensaje al equipo: “Quédense acá, nunca vayan a la televisión. Quédense acá”.