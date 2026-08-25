Más de 100 adultos mayores continuaron sus estudios con becas del Pronabec: el 99 % culminó sus estudios y alcanzó sus metas

Antenor Yarihuamán posa en las escaleras de la Facultad de Derecho de la UNMSM en Lima, donde cursa la carrera universitaria tras obtener una beca de Pronabec. (Foto: Pronabec)

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A sus 62 años, Antenor Yarihuamán viaja cada semana desde Chanchamayo hasta Lima para asistir a sus clases de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Su historia forma parte de la de otros 133 adultos mayores que, durante los últimos 13 años, accedieron a oportunidades de educación superior mediante becas del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

El dato cobra especial relevancia en el marco del Día del Adulto Mayor, que se conmemora cada 26 de agosto en el Perú. Según informó Pronabec, el 99 % de los adultos mayores beneficiarios culminó sus carreras profesionales o cursos de capacitación, mientras que la cantidad de personas de 60 años a más que acceden a estas oportunidades registra un crecimiento sostenido.

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La participación pasó de apenas tres beneficiarios en 2013 a 36 en 2025. Para especialistas, continuar con el aprendizaje durante esta etapa puede contribuir a mantener proyectos personales, fortalecer la autoestima y favorecer un envejecimiento activo, especialmente después de la jubilación.

Una adulta mayor capacitada por el Pronabec exhibe frascos de miel como parte de los programas de educación superior en Perú. (Foto: Pronabec)

133 adultos mayores lograron acceder a becas para continuar sus estudios

En los últimos 13 años, 133 adultos mayores consiguieron una beca de Pronabec para realizar estudios universitarios, técnicos o cursos de capacitación. De este grupo, 99 % ya terminó su formación, un resultado que evidencia el interés de estas personas por continuar preparándose y alcanzar nuevas metas profesionales.

La participación también aumentó con el paso de los años. Mientras en 2013 fueron tres los adultos mayores que obtuvieron una beca, en 2025 la cifra llegó a 36. Los beneficiarios eligieron instituciones de 14 regiones del país, con Junín a la cabeza, seguido de Ayacucho y Huánuco.

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Un adulto mayor beneficiario de las becas del Pronabec posa con equipo de protección para soldadura frente a una vivienda de adobe. (Foto: Pronabec)

Además, el 93 % decidió permanecer en su propia región para continuar sus estudios. Entre los beneficiarios, 11 acreditaron tener alguna discapacidad, condición que tampoco impidió su acceso a la formación ni el desarrollo de sus proyectos educativos.

Antenor Yarihuamán, el estudiante de 62 años que viaja de Junín a Lima

Uno de los casos destacados por Pronabec es el de Antenor Yarihuamán, quien a sus 62 años cursa el quinto ciclo de Derecho en la UNMSM. El estudiante fue uno de los 34 ganadores mayores de 60 años de la convocatoria 2024 y cada semana realiza un viaje de unas 10 horas desde Chanchamayo hasta Lima.

La beca representa para él un respaldo fundamental para continuar con su carrera. “Sin la beca yo no estaría aquí”, señaló Antenor al explicar que el beneficio cubre gastos como alimentación, transporte y el alquiler de una habitación durante su permanencia en Lima.

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Los adultos mayores beneficiarios accedieron a distintos concursos para estudios universitarios y técnicos. Entre ellos destacó la Beca Técnica Productiva Repared, dirigida a víctimas de la violencia ocurrida en el país entre 1980 y 2000. También hubo interés por cursos como Panadería y pastelería peruana e internacional, Auxiliar de confecciones de prendas de vestir, Técnicas culinarias y Gestión de pequeños negocios.

¿Qué beneficios tiene estudiar durante la vejez?

La experiencia de los becarios peruanos coincide con los resultados de una investigación publicada en 2023 por Ariana Cecilia Donzelli, Silvana María Baró y Sandra Estela Sorbara. El estudio analizó a 18 personas mayores de 60 años que cursaban carreras o cursos en universidades de Argentina y encontró una valoración positiva del aprendizaje durante la jubilación.

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Según las autoras, estudiar durante esta etapa permite continuar proyectos personales que pudieron quedar pendientes y asumir un papel más activo frente a los cambios propios de la jubilación. La universidad también puede convertirse en un espacio para establecer nuevos vínculos sociales, fortalecer la autoestima y desarrollar capacidades.

Un hombre mayor toma notas en un cuaderno durante una clase universitaria en la que participan estudiantes jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación concluyó que las experiencias de aprendizaje universitario en adultos mayores favorecen la percepción de la vejez como una etapa con posibilidades de crecimiento. Los participantes también destacaron el valor de mantenerse activos, aprender nuevos conocimientos y relacionarse con otras personas.

En el Perú, estas experiencias encuentran un espacio en las becas que permiten a personas mayores continuar su formación. En el Día del Adulto Mayor, que busca sensibilizar sobre el rol que cumplen las personas mayores en la sociedad, las historias de los 133 beneficiarios muestran que la edad puede acompañar nuevos proyectos educativos y profesionales.

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