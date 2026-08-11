Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?

La falta de continuidad desde hace varios meses reabrió las preguntas sobre su lugar en el plantel: en una charla sobre pases se instaló su apellido como opción, aunque sin confirmación de una operación. (Alianza Lima)

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Cuando el libro de pases ya está por cerrar en esta etapa del año, se dio a conocer que Kevin Quevedo podría dejar Alianza Lima si se concreta una “novedad” vinculada al fútbol del exterior, según se deslizó en un intercambio en el que se habló de posibles movimientos con jugadores peruanos.

El escenario, de acuerdo con lo comentado en el programa Modo Fútbol, no apunta a cambios inmediatos dentro del fútbol peruano, pero sí a una chance de transferencia hacia el extranjero. En ese marco, el nombre de Quevedo apareció como posibilidad, aunque sin confirmación de una negociación en curso ni detalles sobre clubes o destinos.

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El interés alrededor del futbolista se explica, además, por su presente deportivo: en los últimos meses tuvo escasa participación. La situación fue atribuida a una decisión del entrenador, quien —según se indicó— definió que la consideración de los jugadores responde a una evaluación cotidiana basada en el estado físico y el rendimiento.

Un mercado con foco afuera y una mención que no se descarta

Kevin Quevedo apareció como una posibilidad de salida de Alianza Lima hacia el extranjero, luego de que José Varela deslizara que podría surgir una novedad con un futbolista peruano. (Alianza Lima)

Durante la conversación, el periodista José Varela sostuvo que en la ventana de transferencias podría producirse una noticia relacionada con un jugador de Alianza Lima, con proyección hacia ligas del exterior y no necesariamente hacia el mercado local.

“Yo sí creo que, en este mercado de pases, no para el fútbol peruano, pero sí de pronto para el fútbol extranjero podría haber una, una novedad”, afirmó Varela. Ante la consulta sobre si se trataría de un futbolista peruano, respondió: “Peruano, sí, podría haber una novedad. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto”.

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Cuando en el intercambio se mencionó directamente a Quevedo, el periodista dejó abierta la puerta a esa posibilidad sin darla por hecha: “No lo descarto, pero podría haber una novedad”. En ese punto, el diálogo no aportó confirmaciones sobre gestiones formales, contactos o una oferta concreta, pero sí instaló la chance de un movimiento que tendría como eje el fútbol internacional.

El contexto deportivo: pocas oportunidades y salida de las convocatorias

La situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima también está marcada por su escasa continuidad: el atacante perdió protagonismo y dejó de aparecer entre las principales alternativas del equipo. (Alianza Lima)

Más allá del plano del mercado, el mismo intercambio remarcó un dato que rodea el presente de Quevedo en Alianza Lima: su falta de continuidad. En la charla se apuntó a que el jugador casi no tuvo minutos, especialmente en el tramo posterior a un clásico.

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“Después del clásico, Quevedo casi no jugó, ¿no?”, planteó una de las voces. Varela contestó: “No, no ha tenido oportunidades para jugar”. En esa línea, también se mencionó que la ausencia se viene extendiendo desde hace meses: “Desde abril, más o menos, que no juega Quevedo, ¿no?”, se oyó en la conversación.

Ese panorama se conectó con el hecho de que el futbolista habría quedado fuera de las convocatorias más recientes, en una señal de que, al menos en este período, no figura entre las prioridades del cuerpo técnico.

La postura atribuida al técnico y el criterio de evaluación diaria

La continuidad de Kevin Quevedo en Alianza Lima también depende de recuperar espacio bajo el criterio del técnico, quien prioriza el rendimiento y la condición física para definir sus convocatorias. (Alianza Lima)

En el tramo final del intercambio, Varela describió la lógica que, según su relato, sostiene la decisión del entrenador Pablo Guede sobre a quiénes utiliza y a quiénes deja al margen. “Pero el técnico ha sido clarísimo, ¿no?”, introdujo, antes de explicar el criterio.

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“Ha sido clarísimo que esto es decisión suya y él obviamente evalúa. Es una competencia diaria entre sus compañeros. Él evalúa quién está bien físicamente, quién rinde, quién no rinde. Y Quevedo, pues lógicamente no está en su consideración, ¿no?”, señaló.

En ese marco, también se deslizó que la situación del futbolista no dependería únicamente de una eventual negociación, sino de su capacidad para volver a colocarse como alternativa dentro del plantel. “Sí (el DT) no lo está usando ya depende de él, que pueda meterse entre los posibles convocados”, expresó Varela al ser consultado por el hecho de que el jugador no venía siendo utilizado.

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Con ese escenario, la posibilidad de que Kevin Quevedo deje Alianza Lima quedó planteada como una opción ligada a una potencial “novedad” en el mercado externo, en paralelo a un presente marcado por la falta de minutos y por una evaluación técnica que, según lo dicho, hoy no lo incluye entre los considerados.