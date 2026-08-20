Extorsionadores envían mensaje a los transportistas del Cercado de Lima: “Paguen o hay más atentados”

Diez casquillos fueron hallados en la escena del crimen, mientras agentes de la Dipincri iniciaron las diligencias para identificar a los responsables (Créditos: América TV)

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La violencia contra los transportistas volvió a teñir de sangre las calles de Lima. Durante la madrugada de este jueves, un conductor de una combi fue asesinado a balazos cuando se desplazaba por la zona conocida como Ricardo Palma, en el Cercado de Lima. La víctima, identificada por sus allegados con el apelativo de “Bambucha”, recibió tres impactos que acabaron con su vida mientras permanecía al volante.

De acuerdo con información de América Noticias, el ataque ocurrió aproximadamente a las 12:20 a. m. y dejó además a dos pasajeras heridas. Tras escuchar las detonaciones, vecinos de la zona acudieron en auxilio de las afectadas y las trasladaron hasta el Hospital San José, ubicado en Carmen de la Legua, donde recibieron atención médica. En el lugar del crimen, los agentes encontraron diez casquillos de bala que serán incorporados como parte de las diligencias.

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De acuerdo con los testimonios recogidos tras el atentado, los responsables habrían llegado a bordo de un automóvil de color plomo. Dos sujetos descendieron del vehículo y abrieron fuego contra el chofer antes de escapar del lugar. Las primeras indagaciones apuntan a que el ataque estaría relacionado con una banda criminal conocida como Callao Unido, aunque esta hipótesis deberá ser corroborada por las autoridades.

El crimen estaría vinculado a una organización dedicada al cobro de cupos, aunque esta hipótesis todavía deberá ser confirmada por las autoridades - Créditos: Captura de pantalla de América TV.

La víctima trabajaba para una empresa de transporte público informal denominada Planeta, cuyos vehículos cubren la ruta comprendida entre la Plaza Unión y Carmen de la Legua. Este nuevo hecho de sangre ocurre en medio de las amenazas que reciben los trabajadores del sector por parte de organizaciones dedicadas al cobro de cupos.

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Poco después de la balacera, extorsionadores hicieron llegar a los transportistas de dicha ruta un video mediante WhatsApp. En la grabación, los delincuentes mostraron la placa de la unidad atacada y lanzaron una advertencia directa a quienes se nieguen a entregar dinero. Según el contenido difundido, los criminales aseguraron que continuarían asesinando a conductores incluidos en una supuesta lista.

El mensaje incrementó la preocupación entre los trabajadores, quienes temen convertirse en las siguientes víctimas de una escalada de violencia que afecta a diferentes sectores del transporte. La amenaza también evidencia el nivel de intimidación utilizado por estas organizaciones para exigir pagos a cambio de permitir que los vehículos continúen circulando con normalidad.

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Este atentado sería el segundo registrado en menos de una semana contra conductores vinculados con la misma compañía. La reiteración de los hechos encendió las alarmas entre colegas y familiares, quienes reclaman una respuesta efectiva frente a los ataques y solicitan que los responsables sean identificados y sancionados.

Un conductor de combi fue asesinado a balazos durante la madrugada en la zona de Ricardo Palma, en el Cercado de Lima - Créditos: Captura de pantalla de América.

Hasta el punto donde ocurrió el homicidio llegaron agentes de la División de Investigación Criminal (Dipincri) de la comisaría de Mirones Bajo. Los efectivos recogieron evidencias, tomaron declaraciones y realizaron las primeras diligencias destinadas a reconstruir la secuencia del crimen. Las cámaras de seguridad de los alrededores también podrían aportar información sobre la ruta de escape de los agresores.

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Mientras avanzan las pesquisas, familiares y compañeros de trabajo de “Bambucha” exigieron justicia y pidieron que el caso no quede impune. El asesinato vuelve a poner en evidencia el riesgo al que están expuestos los conductores frente a las amenazas de grupos dedicados a la extorsión. La investigación buscará determinar quiénes ordenaron y ejecutaron el ataque, así como establecer si existe una conexión directa con las intimidaciones difundidas mediante redes de mensajería.