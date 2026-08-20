Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno e Ignacio Buse competirán en el US Open 2026: ¿Cuándo inicia la ‘qualy’ y el cuadro principal?

Triple presencia peruana confirmada en el US Open. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

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Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno e Ignacio Buse serán los tres representantes nacionales en el US Open 2026, aunque no todos iniciarán su participación desde la misma instancia. Mientras Buse tiene asegurado un lugar en el cuadro principal, Varillas y Bueno deberán afrontar la fase clasificatoria en Nueva York con el objetivo de conseguir uno de los 16 boletos disponibles para la ronda de 128 jugadores.

En el caso de Juan Pablo Varillas, la espera llegó a su fin después de varios días pendiente de movimientos en la lista de participantes. El peruano necesitaba que se concretaran 13 bajas para ingresar a la ‘qualy’ y finalmente ese escenario se produjo.

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La actualización del listado confirmó que Yibing Wu dejó su lugar en la clasificación tras conseguir el ascenso al cuadro principal, movimiento que permitió el ingreso de Varillas a la fase previa. De esta manera, la tercera raqueta nacional dejó atrás su condición de alterno y aseguró finalmente su presencia en Nueva York.

Juan Pablo Varillas accedió oficialmente a la 'qualy' del US Open 2026. Crédito: Spazio Tennis

Gonzalo Bueno, por su parte, había asegurado su participación en la ‘qualy’ varios días antes, luego de la publicación del Entry List oficial. El tenista nacional, actualmente ubicado en el puesto 178 del ranking ATP, afrontará así una nueva oportunidad para conseguir el primer cuadro principal de Grand Slam de su carrera.

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Ignacio Buse será el único peruano que comenzará directamente en el cuadro principal. Su actual posición en el ranking le permitió evitar la clasificación y tendrá la posibilidad de disputar desde el inicio la fase más importante del torneo estadounidense.

Fechas de la clasificación y cuadro principal del US Open 2026

La fase de clasificación del US Open 2026 comenzará el lunes 24 de agosto y se extenderá hasta el jueves 27 del mismo mes. Los partidos de esta etapa se desarrollarán en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Nueva York, durante la semana previa al inicio del cuadro principal.

La ‘qualy’ será clave para Varillas y Bueno, quienes deberán superar tres rondas para instalarse en el cuadro principal. Cada victoria significará un paso más hacia el objetivo de competir contra los mejores jugadores del mundo en el último Grand Slam del calendario.

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Tres peruanos no coincidían en un Grand Slam desde el Roland Garros de 1986. Crédito: X DECISIVO.

El cuadro principal del US Open 2026, en tanto, comenzará el domingo 30 de agosto y se desarrollará hasta el domingo 13 de septiembre, fecha prevista para la definición del título masculino. Buse será el primer peruano en entrar en acción en esta instancia, mientras que Varillas y Bueno buscarán sumarse desde la clasificación.

¿Cómo llegan los peruanos al US Open 2026?

La posibilidad de competir en Nueva York llega después de una temporada de contrastes para Juan Pablo Varillas. El tenista nacional atravesó un primer tramo irregular, pero logró recuperar progresivamente mejores sensaciones y uno de sus resultados más destacados del año llegó en el Challenger 125 de San Marino, donde consiguió avanzar hasta las semifinales y volver a acercarse al Top 230 del ranking ATP.

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Para Gonzalo Bueno, la clasificación al US Open llega después de una semana de preparación sobre pista dura. El peruano quedó eliminado en los cuartos de final del Challenger 75 de Kingston, en Jamaica, tras perder por doble 1-6 ante el francés Valentin Royer, número 78 del mundo y primer sembrado del torneo.

En su primera presencia entre los ochos mejores de un torneo sobre pista dura, el peruano de 22 años cayó ante el francés Valentín Royer en sets corridos. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.

Más allá del resultado, Bueno completó una actuación positiva. Antes de enfrentarse al principal favorito, consiguió victorias frente al estadounidense Benjamin Willwerth y al australiano Edward Winter. Además, alcanzó por primera vez los cuartos de final de un torneo sobre cancha dura y recuperó los 12 puntos que tenía previsto perder.

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Ignacio Buse, en cambio, tendrá una última oportunidad para recuperar sensaciones antes de afrontar el desafío en Nueva York. El peruano quedó eliminado en su debut del Masters 1000 de Cincinnati frente al australiano Adam Walton y ahora centrará su atención en el ATP 250 de Winston-Salem, su último torneo antes del US Open.

El ‘Colorado’ viene de dos eliminaciones consecutivas en la gira norteamericana sobre pista dura. Tanto en Montreal como en Cincinnati se despidió en su estreno, por lo que buscará reencontrarse con su mejor versión antes de llegar a Nueva York.