Indecopi multa con más de S/2.5 millones a empresa de tubulares tras muerte de turista extranjero y cuatro heridos en Nasca

Varios vehículos tubulares de colores permanecen estacionados en fila sobre la arena de un desierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Ica (ORI Ica) impuso, en primera instancia, una multa de 455 UIT, equivalente a 2.502.500 soles, contra la empresa Edunastours Nasca E.I.R.L. y su gerente, tras determinar que brindaron el servicio de paseos turísticos en vehículos tubulares en condiciones que pusieron en riesgo la seguridad de los consumidores.

Según informó Andina, la sanción está vinculada a un accidente ocurrido el 1 de julio de 2025 en las dunas de Usaka, en la provincia de Nasca, que provocó la muerte de un turista extranjero y dejó a otras cuatro personas heridas. La autoridad administrativa consideró que la empresa incurrió en una infracción al artículo 25 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, referido a la protección frente a productos o servicios peligrosos.

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La sede de Indecopi aplica sanciones a empresas de transporte turístico por incumplir normas de seguridad en la región peruana de Ica. (Agencia Andina)

Conductor sin licencia

De acuerdo con las investigaciones policiales citadas por el medio estatal, el conductor del vehículo tubular involucrado en el siniestro no contaba con licencia y tampoco acreditaba la aptitud necesaria para desarrollar esta actividad turística. La falta de pericia y una maniobra inadecuada fueron identificadas como los factores determinantes del accidente.

Para el Indecopi, la prestación de este tipo de servicios exige que las empresas adopten medidas que garanticen la seguridad de los usuarios, en particular tratándose de actividades que implican desplazamientos en vehículos por terrenos accidentados y dunas. La resolución establece, además, una sanción individual de 5 UIT contra el gerente de la empresa, César Eduardo Asto Llamocca, por incurrir en culpa inexcusable, considerada una forma de negligencia grave, al no haber verificado la capacidad técnica del personal a su cargo antes de permitirle prestar el servicio.

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Según información difundida por Andina Noticias, la sanción total impuesta por la ORI Ica asciende a 455 UIT, de las cuales 450 UIT corresponden a la empresa y 5 UIT al gerente. El organismo precisó que la resolución no agota la vía administrativa: las partes cuentan con un plazo de 15 días hábiles para presentar un recurso de apelación ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor. La decisión está contenida en la Resolución N.° 217-2026/CPC-INDECOPI-ICA, disponible en el buscador de resoluciones del organismo.

Tragedia en Ica: turista murió en paseo de tubular en Huacachina| Andina

Otras empresas también fueron multadas

La sanción contra Edunastours Nasca se suma a otras dos multas impuestas recientemente, también en primera instancia, por la ORI Ica. Se trata de Aventura Sin Fronteras E.I.R.L. y Lima Experience S.A.C., cada una sancionada con 450 UIT por incumplir el deber de seguridad de los consumidores durante paseos en las dunas de la Huacachina. Ambos casos están relacionados con un hecho similar ocurrido en mayo de 2025, y sus resoluciones también fueron apeladas ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

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Los tres casos ponen nuevamente en discusión las condiciones de seguridad bajo las cuales se ofrecen los paseos turísticos en vehículos tubulares en las dunas de Ica. El Código de Protección y Defensa del Consumidor establece obligaciones para los proveedores respecto de la seguridad de los servicios que ofrecen, en particular en actividades que involucran vehículos en terrenos de características particulares.

Un vehículo tubular traslada a turistas por las dunas de Ica, donde las autoridades sancionaron a empresas del sector por vulnerar las normas de seguridad. (Agencia Andina)

Fiscalía: “Peligro inminente” en los tubulares

El 24 de septiembre pasado, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Ica emitió una urgente exhortación a la opinión pública tras detectar graves deficiencias de seguridad técnica y problemas de legalidad en la operación de los vehículos tubulares en las dunas de Huacachina. Bajo el título “Tubulares en Ica, un peligro inminente”, el Ministerio Público advirtió sobre las múltiples irregularidades con las que operan estas unidades turísticas en el desierto, a través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook.

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De acuerdo con Andina Noticias, el organismo sostuvo que los tubulares presentan una serie de fallas críticas que ponen en riesgo la vida de los visitantes: son de fabricación artesanal, se arman a partir de componentes usados y carecen por completo de controles de ingeniería que certifiquen su estabilidad o prevengan volcaduras. Según la Fiscalía, tampoco cuentan con planos, pruebas de impacto, vibración, resistencia o estabilidad, ni disponen de un certificado de conformidad acreditado ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Varios vehículos tubulares dedicados a paseos turísticos permanecen en las dunas de Ica, región donde las autoridades sancionaron a distintas empresas por incumplir normas de seguridad. (Agencia Andina)

Ante estas advertencias, el MTC descartó haber emitido alguna autorización de funcionamiento para estos vehículos, mientras que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) recordó que la seguridad turística es una prioridad del sector y desmintió la existencia de “supuestos acuerdos” sobre requisitos técnicos y de seguridad para la operación de los tubulares en la región.

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