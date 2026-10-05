Grupo irrumpió en local de votación en Huánuco e intentó llevarse actas y ánforas: un policía terminó herido

Imágenes muestran los momentos de tensión registrados en el centro poblado de Chasqui, en Huánuco, luego de que un grupo de personas irrumpiera en un local de votación e intentara llevarse actas y ánforas electorales. Un efectivo policial resultó herido durante los hechos. Fuente: ATV Noticias

Guardar

Una situación de violencia se registró durante la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en el centro poblado de Chasqui, distrito de Jacas Chico, provincia de Yarowilca, Huánuco. Un grupo de personas ingresó por la fuerza al local de votación e intentó apoderarse de las actas y ánforas electorales.

El hecho ocurrió en la institución educativa N.° 32309, donde funcionaron dos mesas de sufragio. Reportes iniciales difundidos por ATV Noticias indicaron que tres trabajadores de la ODPE estaban no habidos, mientras efectivos policiales y militares solicitaban apoyo ante la tensión generada en los exteriores e interior del local.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el Ministerio Público precisó posteriormente que el personal electoral fue puesto a buen recaudo por agentes de la Policía Nacional. La Fiscalía inició investigaciones por los presuntos delitos de disturbios y atentado contra el derecho de sufragio, luego de confirmar además la quema de material electoral y agresiones contra trabajadores de la ONPE.

Un grupo de personas irrumpió en un centro de votación en la provincia de Yarowilca y quemó material electoral durante las elecciones en Huánuco. (Composición: Infobae Perú)

Intentaron llevarse actas y ánforas tras ingresar por la fuerza al local de votación

Según la información difundida durante la jornada, un grupo de personas forzó la puerta principal de la institución educativa N.° 32309 e ingresó al local de votación. Los reportes señalaban que los manifestantes buscaban retirar las actas y ánforas electorales.

El ingreso provocó momentos de tensión en Chasqui, mientras el reducido contingente policial y militar que se encontraba en la zona solicitaba refuerzos. La información inicial también advertía que tres trabajadores de la ODPE estaban no habidos.

PUBLICIDAD

La Fiscalía de Huánuco aclaró después que los trabajadores del organismo electoral fueron trasladados a un lugar seguro por efectivos de la PNP. De esta manera, el personal de la ONPE no quedó expuesto a los actos de violencia registrados dentro del local.

Durante la intervención, un alférez de la Policía Nacional resultó herido y tuvo que ser trasladado de emergencia al centro de salud de Huancapállac. Posteriormente, llegaron efectivos de las comisarías de Chavinillo y Huánuco para reforzar la seguridad y continuar con las diligencias.

Un grupo de personas se concentra de noche frente al colegio de Chasqui, Huánuco, donde se registraron actos de violencia durante la jornada electoral. (Captura: Diario El Siglo)

Fiscalía investiga ataque contra el proceso electoral en Yarowilca

El Ministerio Público dispuso el inicio de investigaciones a nivel policial contra quienes resulten responsables de los hechos ocurridos en Chasqui. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarowilca asumió parte de las diligencias relacionadas con los presuntos delitos de disturbios y atentado contra el derecho de sufragio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Fiscalía, las personas que tomaron el local también agredieron al personal de la ONPE y quemaron material electoral correspondiente a las dos mesas de sufragio instaladas en la institución educativa. La investigación buscará establecer quiénes participaron en estos hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Las diligencias continuaron hasta pasada las 3 de la madrugada, con participación de fiscales de Yarowilca y efectivos policiales que llegaron desde Chavinillo y Huánuco. El objetivo fue recoger información y asegurar las evidencias relacionadas con el incidente.

La Fiscalía del Distrito Fiscal de Huánuco inició investigaciones tras la quema de material electoral y hechos de violencia registrados durante la jornada de votación en Yarowilca. (Foto: Ministerio Público)

El caso se suma a otros hechos de violencia reportados durante la jornada electoral. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) condenó los actos registrados en locales de votación del país y pidió al Poder Ejecutivo y a la PNP adoptar medidas para proteger al personal electoral y garantizar la continuidad del proceso.

PUBLICIDAD

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú condena la violencia en centros de votación y exhorta a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad. (Foto: JNE)

Mujer fue intervenida por presunto pago a un elector en Huánuco

En otro incidente reportado durante la jornada electoral en Huánuco, una mujer fue intervenida luego de ser señalada por presuntamente entregar dinero a un elector. La acusación surgió a partir del señalamiento de un contendor electoral, según la información difundida por ATV Noticias.

Tras la intervención, pobladores se concentraron en los exteriores de la comisaría donde la ciudadana permanecía detenida, de acuerdo con los reportes preliminares. La presencia de los manifestantes generó otro momento de tensión en la zona.

La información sobre este segundo caso permanece en etapa preliminar. Por ello, el presunto pago a un elector deberá ser esclarecido mediante las investigaciones correspondientes y no puede presentarse como un hecho confirmado.

PUBLICIDAD

Ambos episodios ocurrieron en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, cuya jornada se desarrolló el domingo 4 de octubre. El JNE exhortó a las organizaciones políticas, candidatos, personeros y ciudadanos a mantener la serenidad mientras avanza el procesamiento de los resultados.