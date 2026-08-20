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Jean Ferrari reveló por qué Yoshimar Yotún no fichó por Universitario de Deportes: “Me di cuenta que no iba a aceptarla”

El exadministrador crema admitió que llegó a contactar al volante de Sporting Cristal para reforzar el mediocampo en 2024, pero desistió de formalizar la propuesta al advertir un detalle que lo hizo cambiar de opinión

El exadministrador de Universitario de Deportes contó que habló directamente con el capitán de Sporting Cristal tras la salida de Piero Quispe, pero detectó que no quería cambiar de club y no presentó oferta (Hablemos de MAX)
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Jean Ferrari, quien condujo los destinos administrativos de Universitario de Deportes durante el tricampeonato del club merengue, rompió el silencio sobre uno de los rumores de mercado que más expectativa generó en el fútbol peruano: el frustrado acercamiento al volante y capitán de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún.

En declaraciones al programa Hablemos de MAX, el ahora director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que existieron conversaciones directas con el futbolista, aunque nunca se llegó a presentar una propuesta económica formal. La razón: Ferrari comprendió, antes de avanzar, que Yotún no tenía intenciones reales de cruzar la vereda.

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La partida de Quispe abrió la necesidad en el mediocampo

Yoshimar Yotún – Sporting Cristal – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 20 agosto
Universitario necesitaba cubrir el espacio que dejaría Piero Quispe y Jean Ferrari identificó rápidamente a Yoshimar Yotún como una opción capaz de asumir ese desafío en la zona central. (Sporting Cristal)

La historia comenzó con una ausencia. Piero Quispe, pieza fundamental en el esquema crema, ya tenía acordado su traslado a México, lo que dejó un vacío en la zona medular del equipo que Ferrari necesitaba cubrir con urgencia. Ante ese panorama, el exadministrador analizó el mercado local y llegó a una conclusión rápida: el perfil que mejor se ajustaba a las exigencias del puesto era el del volante de la selección peruana.

“Yo sabía que tenía que reforzar ese medio, sabiendo además de que se me iba Piero, pero Quispe estaba pedido a México, entonces no tenía yo chances y dije: el que calza ahí es Yoshi”, afirmó Ferrari en el programa conducido por Ana Lucía Rodríguez y Gustavo Peralta.

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Con esa certeza, el dirigente tomó la iniciativa y estableció contacto directo con el jugador. La primera impresión fue positiva. Yotún respondió con la seriedad y el profesionalismo que lo caracterizan, y dejó abierta la puerta para escuchar lo que Universitario tenía para ofrecerle. “Me dijo: ‘Mira, este es un tema profesional y yo estoy dispuesto a escuchar la propuesta’”, recordó Ferrari.

Un año difícil en Cristal condicionó la decisión del volante

Yoshimar Yotún – Sporting Cristal – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 20 agosto
Las dificultades que Yoshimar Yotún atravesó en Sporting Cristal terminaron influyendo en la operación, pues Jean Ferrari percibió que el volante no contemplaba dejar la institución celeste. (Sporting Cristal)

Sin embargo, a medida que avanzaban las conversaciones, Ferrari comenzó a percibir señales que le indicaban que el acuerdo no prosperaría. Yotún atravesaba entonces un período turbulento en Sporting Cristal: roces con parte de la hinchada celeste y tensiones internas con la dirigencia del club habían dejado una huella en el ánimo del futbolista. Paradójicamente, esa situación no lo alejó del conjunto rimense, sino que reforzó su vínculo emocional con la institución.

“Yo vi que él no lo estaba viendo ya con buenos ojos, porque él es bien de Cristal, bien de Sporting Cristal. Él había sentido que no lo habían tratado. Ese año fue muy difícil para él, un año complicado”, detalló el exfuncionario.

Gustavo Peralta, uno de los conductores del programa, aportó contexto sobre aquella etapa: hubo incidentes con hinchas y una serie de situaciones que pusieron a Yotún en el centro de la tormenta dentro del propio club. A pesar de ello —o precisamente por eso—, el mediocampista no contemplaba la posibilidad de emigrar hacia el arco rival del fútbol peruano.

Ante esa lectura, Ferrari tomó una decisión estratégica: no arriesgarse a una negativa formal. “Tuvo unos percances que a él un poco lo movieron. Entonces, no llegué a presentarle la oferta. La intención sí, pero la oferta no, porque me di cuenta que él no iba a aceptarla”, explicó.

Ferrari usó el acercamiento para presionar a la directiva de Cristal

Yoshimar Yotún – Sporting Cristal – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 20 agosto
La frustrada negociación por Yoshimar Yotún terminó teniendo otro efecto: Jean Ferrari aprovechó el interés de Universitario para impulsar mejores condiciones para el volante en Sporting Cristal. (Sporting Cristal)

Lo que vino después revela el costado más calculador de la gestión de Ferrari. Lejos de dar por cerrado el episodio, el dirigente decidió sacarle provecho a la situación de otra manera: utilizó el interés de Universitario como palanca para movilizar a la dirigencia de Sporting Cristal y mejorar las condiciones contractuales de su propio jugador.

“Si ya arranqué con esto, bueno, voy a meter una pincelada acá para mover a su directiva”, admitió entre risas.

La maniobra surtió efecto. Yotún renovó con Sporting Cristal en condiciones más favorables, y el propio Ferrari reconoció que cada vez que se cruza con el volante, el tema sale a relucir con buen humor. “Hasta ahora yo cuando lo veo me río. Le digo: ‘¡Qué buen contrato hiciste!’. Y él me dice: ‘Eres un crack’”, contó el ahora directivo de la FPF.

En el programa, la mesa no pudo evitar imaginar lo que habría representado para la ‘U’ contar con una línea de mediocampo conformada por Yotún junto a Ureña. Ferrari respondió con una sola palabra: “Imagínate”.

En la temporada en curso, Yotún acumula 32 partidos disputados con Sporting Cristal, con siete goles convertidos y ocho asistencias repartidas.

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