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Carabayllo: dictan nueve meses de prisión preventiva a joven investigado por matar a un adulto mayor

El Ministerio Público reunió distintos elementos para reconstruir la pelea ocurrida el pasado 13 de agosto y determinar las circunstancias que provocaron la muerte de Felipe Reyes

Capturas de una cámara de seguridad nocturna junto a un vehículo y un recuadro circular con el rostro de un hombre joven
El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Weymar P. por la muerte de Felipe Reyes en el distrito de Carabayllo. (Composición: Infobae Perú )
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El caso por la muerte de un adulto mayor en Carabayllo tomó un nuevo rumbo este jueves. El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Weymar P. (26), investigado por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Felipe Reyes, de 73 años.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público y sustentada durante una audiencia en la que se expusieron las primeras evidencias reunidas tras el crimen. Entre ellas figuran registros de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y policías, el certificado de necropsia y el acta relacionada con el hallazgo del arma blanca.

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Con la decisión judicial, el investigado permanecerá privado de libertad mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer la muerte del adulto mayor. El caso se originó el pasado 13 de agosto, cuando una discusión cerca de la avenida Parque Zonal terminó en una agresión que provocó la muerte de Reyes.

Hombre con rostro difuminado frente a un micrófono, junto con el logo del Ministerio Público del Perú y una imagen circular de seguridad
Un tribunal dicta nueve meses de prisión preventiva contra un hombre investigado por el homicidio de un adulto mayor en el distrito de Carabayllo, Lima. (Foto: Ministerio Público)

Fiscalía sustentó la prisión preventiva con cámaras, testimonios y otras evidencias

Durante la audiencia, el fiscal adjunto provincial Julio Diego Calderón García expuso los elementos de convicción reunidos por el Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo, a cargo del fiscal provincial Jorge Gabriel Lozada Figueroa.

La Fiscalía presentó el acta de intervención policial y el documento correspondiente al hallazgo del arma blanca. También incorporó el certificado de necropsia de Felipe Reyes, además de las declaraciones de los efectivos que participaron en la intervención y de los testigos que presenciaron parte de lo ocurrido.

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A este conjunto de evidencias se sumaron los registros de las cámaras de seguridad y teléfonos que forman parte de las diligencias. El análisis de estos materiales permitirá contrastar las versiones recogidas y reconstruir la secuencia de acontecimientos que terminó con la muerte del adulto mayor.

Con estos elementos, el Ministerio Público sustentó la necesidad de que Weymar P. afronte el proceso bajo prisión preventiva. El juzgado finalmente estableció un plazo de nueve meses, durante el cual continuarán las investigaciones sobre el presunto homicidio.

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Pelea en Carabayllo terminó con un muerto y un detenido

La investigación comenzó el 13 de agosto, cuando Weymar P. y Felipe Reyes protagonizaron una discusión en inmediaciones de la avenida Parque Zonal. Según la imputación fiscal, el enfrentamiento terminó cuando el joven habría utilizado un arma punzocortante contra el adulto mayor.

La escena fue advertida por vecinos de la zona. Cuando el investigado escapó, los moradores lo persiguieron y alertaron a la Policía. Los agentes acudieron tras recibir la llamada de emergencia y lograron ubicarlo luego de seguir su recorrido.

La captura permitió iniciar las primeras diligencias y recoger información sobre lo ocurrido. El arma blanca hallada durante la intervención fue incorporada como elemento de convicción, mientras que los testimonios de los agentes y testigos pasaron a formar parte de la investigación fiscal.

Las cámaras de seguridad también adquirieron relevancia en el caso. Las autoridades revisarán las imágenes para establecer qué ocurrió antes y durante la pelea, así como para contrastar la versión entregada por el investigado después de su captura.

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Investigado explicó qué habría desencadenado la pelea

Durante la intervención policial, Weymar P. explicó que detrás del enfrentamiento existía un conflicto relacionado con una presunta infidelidad. Según su declaración, dos meses antes Felipe Reyes le habría enviado fotografías en las que aparecía junto a su pareja en un hotel, acompañadas de mensajes.

El investigado también sostuvo que sus sospechas lo llevaron a seguir a su pareja mediante GPS. Esta versión coincide con la información difundida tras su captura, según la cual el rastreo habría permitido ubicar un teléfono dentro de la camioneta de Reyes, estacionada frente a un hotel.

Weymar P. dio además su propia explicación sobre el momento de la agresión. Afirmó que el adulto mayor lo habría atacado primero con un cuchillo y que, después de quitarle el arma, comenzó el enfrentamiento. Esta versión será contrastada con los registros audiovisuales, testimonios y demás evidencias.

Mientras tanto, la orden de nueve meses de prisión preventiva mantiene al investigado privado de libertad. La Fiscalía continuará con las diligencias para determinar cómo ocurrió la agresión y establecer la responsabilidad penal que corresponda por la muerte de Felipe Reyes en Carabayllo.

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