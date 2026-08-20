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Gobierno de Keiko Fujimori pide oficialmente a México eliminar visa para peruanos por barreras al turismo

La Cancillería planteó el pedido durante la primera reunión bilateral tras la recomposición de los vínculos diplomáticos y recibió el compromiso de evaluar la medida

Perú pidió oficialmente a México reconsiderar la exigencia de visa para sus ciudadanos, al señalar que esta medida ha afectado el flujo de turistas
Perú pidió oficialmente a México reconsiderar la exigencia de visa para sus ciudadanos, al señalar que esta medida ha afectado el flujo de turistas
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La administración de la presidenta Keiko Fujimori solicitó oficialmente a México que reconsidere la exigencia de visa para los ciudadanos peruanos que viajen a ese país, al advertir que la medida ha afectado el flujo de turistas.

La Cancillería informó este jueves, a través de una nota oficial, que el pedido fue planteado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Eric Anderson Machado, durante la primera reunión bilateral con la subsecretaria para América Latina y el Caribe de México, Raquel Serur, celebrada el pasado 19 de agosto, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Anderson destacó que, entre los países que integran la Alianza del Pacífico, Perú es actualmente “el único país” cuyos ciudadanos deben tramitar un visado para ingresar a esa nación norteamericana.

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Ante esta situación, la representante mexicana se comprometió a “realizar las coordinaciones correspondientes” con las instancias competentes de su país para evaluar la solicitud de Lima.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a defender la explicación que dio la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján.
l pedido fue planteado por el vicecanciller Eric Anderson Machado durante su primera reunión bilateral con la subsecretaria mexicana Raquel Serur, tras la reanudación de las relaciones diplomáticas

El encuentro permitió establecer una agenda de trabajo para retomar los principales asuntos de la relación bilateral y fortalecer los mecanismos de coordinación entre ambos Gobiernos. Asimismo, las partes acordaron comunicar conjuntamente la reapertura de sus respectivas embajadas a través de los canales diplomáticos.

Entre los acuerdos figura la reactivación de distintos mecanismos de diálogo político y cooperación, como el Consejo de Asociación Estratégica, el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEC) y las comisiones mixtas de cooperación técnica, científica, educativa y cultural.

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También se pactó reactivar el mecanismo de cooperación en asuntos consulares y migratorios, además de las consultas bilaterales sobre temas multilaterales. Para ello, se revisarán y actualizarán los asuntos correspondientes y se designarán puntos focales encargados de coordinar estos trabajos.

“Durante la reunión, también se expresó el interés en fortalecer la cooperación bilateral en materia de gestión de riesgos de desastres, con especial atención a los desafíos asociados al fenómeno de El Niño global y costero, que tendrá impacto en la región”, agregó la nota.

Keiko Fujimori
México se comprometió a evaluar el pedido y realizar las coordinaciones necesarias con las instituciones competentes para analizar una eventual eliminación del visado

La semana pasada, Fujimori señaló que la eventual eliminación del requisito de visado, vigente desde 2024, forma parte del proceso de restablecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países. “Es un proceso en el que se está restableciendo la relación diplomática entre ambos países. Ya se restablecieron. Esto es muy importante para ambos países y para los ciudadanos del Perú y de México”, afirmó durante una transmisión en directo.

La crisis entre ambos países se desencadenó tras el abierto rechazo del entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al Gobierno de la exmandataria Dina Boluarte, a quien calificó de “usurpadora” después de que asumiera la Presidencia tras el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

No obstante, a comienzos de este mes, la mexicana Claudia Sheinbaum anunció el restablecimiento de las relaciones bilaterales después de que Fujimori concediera un salvoconducto a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien finalmente abandonó Lima.

Chávez permanecía desde noviembre del año pasado en la residencia de la Embajada de México en Lima, a la espera de una respuesta del Gobierno peruano a su solicitud de salvoconducto. Sin embargo, los presidentes interinos José Jerí (2025-2025) y José María Balcázar (2025-2026) evitaron pronunciarse sobre su eventual salida.

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Keiko Fujimoriperu-politicaMéxicoCarlos Espá

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