Joran van der Sloot exige su traslado de Challapalca tras denunciar amenazas de muerte en prisión

Nombre vinculado durante años a casos de alto impacto: la desaparición de Natalee Holloway (Aruba) y el asesinato de Stephany Flores (Perú).

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Joran van der Sloot, interno neerlandés condenado por el homicidio de Stephany Flores, exige ser trasladado del penal de Challapalca, ubicado en la altura de Tacna, debido a supuestas amenazas de muerte. Su solicitud llegó a través de un hábeas corpus presentado el pasado 5 de agosto.

En el documento afirma ser “víctima de tortura psicológica casi a diario por parte de la población penal”. “Amenazan con matarme lo que está afectando mi salud mental. No solo me amenazan a mí, también me amenazan con mi familia y llevo meses aislado en el tópico”, continúa en el texto.

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El manuscrito, al que accedió la Unidad de Investigación de América Multimedia y Canal N, fue presentado ante la Corte Superior de Justicia de Puno.

En él, Van der Sloot señala: “Te comento que este año van matando tres internos […] El primero, estando con medidas de seguridad, donde yo ahora, me encuentro en el área de Tópico”. Su objetivo es que la instancia judicial ordene su traslado inmediato a otro centro penitenciario, ante lo que considera un riesgo real y actual para su vida.

De acuerdo con el recluso, existe una propuesta de traslado aprobada por el Consejo Técnico del penal de Challapalca, la cual reconoce el peligro al que está expuesto. Entre los funcionarios señalados en la demanda figuran el director de Seguridad Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director de la Región del Altiplano en Puno.

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“Lo que deseo lograr con este hábeas corpus es que la autoridad competente resuelva mi propuesta de traslado… Siendo el tema de urgencia debido al hecho que mi vida, integridad física y salud mental están corriendo peligro. Dejo en claro si algo pasa con mi persona la culpa es de las autoridades”, detalló Van der Sloot en una carta manuscrita.

(YouTube)

Precedentes de autolesión

Los probelmas de Joran van der Sloot en Challapalca se registran desde hace meses. En diciembre del 2025 fue hallado en estado grave dentro del penal de máxima seguridad.

Ese episodio, registrado durante el reparto de desayuno, activó los protocolos de emergencia del INPE. El recluso fue encontrado con un pedazo de colcha amarrado al cuello, lo que motivó su traslado al área de enfermería, donde recibió atención médica y quedó bajo estricta vigilancia.

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El propio Van der Sloot reconoció el impacto emocional de su reclusión. “Estaba muy deprimido, como saben soy paciente psiquiátrico. Cada día veo que para nosotros los internos la situación es peor,” declaró al programa Panorama.

También se refirió al aislamiento y las restricciones del régimen penitenciario. “Uno no puede estar con su familia, no puede tocarlos ni abrazarlos”. Sobre su intento de autolesión, admitió: “Llega un punto en que mi cabeza me dijo que ya no quería vivir. Soy consciente de que he tomado una decisión equivocada”, agregó.

Van der Sloot cumple una condena de 28 años por el feminicidio de Stephany Flores, ocurrido en 2010. Su caso ha generado debates sobre la salud mental de los internos en penales de alta seguridad y el protocolo de atención en situaciones de riesgo.

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El proceso judicial ahora está en manos de la Corte Superior de Justicia de Puno, que deberá resolver el habeas corpus presentado por el recluso.