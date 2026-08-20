Perú
Agregar Infobae enGoogle

Joran van der Sloot exige su traslado de Challapalca tras denunciar amenazas de muerte en prisión

El recluso neerlandés, condenado por el asesinato de Stephany Flores, presentó un hábeas corpus y advierte sobre riesgos inminentes en el penal de Tacna. Las autoridades penitenciarias y judiciales evalúan su pedido de traslado

Nombre vinculado durante años a casos de alto impacto: la desaparición de Natalee Holloway (Aruba) y el asesinato de Stephany Flores (Perú).
Nombre vinculado durante años a casos de alto impacto: la desaparición de Natalee Holloway (Aruba) y el asesinato de Stephany Flores (Perú).
Guardar

Joran van der Sloot, interno neerlandés condenado por el homicidio de Stephany Flores, exige ser trasladado del penal de Challapalca, ubicado en la altura de Tacna, debido a supuestas amenazas de muerte. Su solicitud llegó a través de un hábeas corpus presentado el pasado 5 de agosto.

En el documento afirma ser “víctima de tortura psicológica casi a diario por parte de la población penal”. “Amenazan con matarme lo que está afectando mi salud mental. No solo me amenazan a mí, también me amenazan con mi familia y llevo meses aislado en el tópico”, continúa en el texto.

PUBLICIDAD

El manuscrito, al que accedió la Unidad de Investigación de América Multimedia y Canal N, fue presentado ante la Corte Superior de Justicia de Puno.

En él, Van der Sloot señala: “Te comento que este año van matando tres internos […] El primero, estando con medidas de seguridad, donde yo ahora, me encuentro en el área de Tópico”. Su objetivo es que la instancia judicial ordene su traslado inmediato a otro centro penitenciario, ante lo que considera un riesgo real y actual para su vida.

De acuerdo con el recluso, existe una propuesta de traslado aprobada por el Consejo Técnico del penal de Challapalca, la cual reconoce el peligro al que está expuesto. Entre los funcionarios señalados en la demanda figuran el director de Seguridad Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director de la Región del Altiplano en Puno.

PUBLICIDAD

“Lo que deseo lograr con este hábeas corpus es que la autoridad competente resuelva mi propuesta de traslado… Siendo el tema de urgencia debido al hecho que mi vida, integridad física y salud mental están corriendo peligro. Dejo en claro si algo pasa con mi persona la culpa es de las autoridades”, detalló Van der Sloot en una carta manuscrita.

(YouTube)
(YouTube)

Precedentes de autolesión

Los probelmas de Joran van der Sloot en Challapalca se registran desde hace meses. En diciembre del 2025 fue hallado en estado grave dentro del penal de máxima seguridad.

Ese episodio, registrado durante el reparto de desayuno, activó los protocolos de emergencia del INPE. El recluso fue encontrado con un pedazo de colcha amarrado al cuello, lo que motivó su traslado al área de enfermería, donde recibió atención médica y quedó bajo estricta vigilancia.

El propio Van der Sloot reconoció el impacto emocional de su reclusión. “Estaba muy deprimido, como saben soy paciente psiquiátrico. Cada día veo que para nosotros los internos la situación es peor,” declaró al programa Panorama.

También se refirió al aislamiento y las restricciones del régimen penitenciario. “Uno no puede estar con su familia, no puede tocarlos ni abrazarlos”. Sobre su intento de autolesión, admitió: “Llega un punto en que mi cabeza me dijo que ya no quería vivir. Soy consciente de que he tomado una decisión equivocada”, agregó.

Van der Sloot cumple una condena de 28 años por el feminicidio de Stephany Flores, ocurrido en 2010. Su caso ha generado debates sobre la salud mental de los internos en penales de alta seguridad y el protocolo de atención en situaciones de riesgo.

El proceso judicial ahora está en manos de la Corte Superior de Justicia de Puno, que deberá resolver el habeas corpus presentado por el recluso.

Temas Relacionados

Joran van der SlootStephany FloresChallapalcaTacnaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sismo de 7.2 en Ayacucho registra 10 réplicas de muy pequeña magnitud: todas fueron imperceptibles para la población, según Asismet

Las autoridades continúan evaluando las afectaciones en Parinacochas luego del movimiento sísmico. Un reporte preliminar identificó daños en viviendas y centros poblados, pero no registró víctimas

Sismo de 7.2 en Ayacucho registra 10 réplicas de muy pequeña magnitud: todas fueron imperceptibles para la población, según Asismet

Fuerte sismo en Ayacucho EN VIVO: Temblor de 7.2 se registró hoy jueves 20 de agosto, informó el IGP

El IGP indicó que la intensidad fue de nivel III-IV en Coracora. Hasta el momento, no se reportaron daños ni víctimas tras el movimiento telúrico. Una nueva réplica de 4.2 también se registró horas después

Fuerte sismo en Ayacucho EN VIVO: Temblor de 7.2 se registró hoy jueves 20 de agosto, informó el IGP

Juan Luis Guerra y Carlos Vives juntos en el Estadio San Marcos: fecha, lugar y precios de entradas para su show

La preventa inicia este 21 de agosto en Ticketmaster, con 15% de descuento pagando con tarjetas BBVA, según lo anunciado por la producción.

Juan Luis Guerra y Carlos Vives juntos en el Estadio San Marcos: fecha, lugar y precios de entradas para su show

Jean Ferrari reveló por qué Yoshimar Yotún no fichó por Universitario de Deportes: “Me di cuenta que no iba a aceptarla”

El exadministrador crema admitió que llegó a contactar al volante de Sporting Cristal para reforzar el mediocampo en 2024, pero desistió de formalizar la propuesta al advertir un detalle que lo hizo cambiar de opinión

Jean Ferrari reveló por qué Yoshimar Yotún no fichó por Universitario de Deportes: “Me di cuenta que no iba a aceptarla”

El gran reto de Óscar Fernández, nuevo presidente del IPD: destrabar el básquet peruano y regresarlo al plano internacional

La disciplina, expulsada por FIBA desde 2021, continúa entrampada en vacíos legales e institucionales. El flamante nuevo titular del máximo órgano deportivo nacional plantea trazar una ruta junto al Comité Olímpico Peruano

El gran reto de Óscar Fernández, nuevo presidente del IPD: destrabar el básquet peruano y regresarlo al plano internacional
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Curwen niega pagos de Carlos Bruce y afirma que le hace campaña “para joder” y hacer perder a López Aliaga

Curwen niega pagos de Carlos Bruce y afirma que le hace campaña “para joder” y hacer perder a López Aliaga

José Arista se olvida de su etapa con Dina Boluarte y la culpa, junto a otros expresidentes, por ineficiencia y corrupción

EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presentaron la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Rafael López Aliaga no acude a firmar el Pacto Ético del JNE y Carlos Bruce pide impedirle postular: “No le interesa”

Gobierno de Keiko Fujimori pide oficialmente a México eliminar visa para peruanos por barreras al turismo

ENTRETENIMIENTO

Juan Luis Guerra y Carlos Vives juntos en el Estadio San Marcos: fecha, lugar y precios de entradas para su show

Juan Luis Guerra y Carlos Vives juntos en el Estadio San Marcos: fecha, lugar y precios de entradas para su show

Korina Rivadeneira revela que convertirse en madre marcó el inicio del fin de su relación con Mario Hart: “Nunca llegamos a un punto de encuentro”

Korina Rivadeneira revela exigencias económicas de Mario Hart durante su matrimonio: “Me sentía sobrepasada y era demasiado para mí”

Óscar Junior Custodio sufre pérdida de su “mamita Clarita”: el video del último abrazo y una promesa que no pudo cumplirle

Korina Rivadeneira llora tras contar su verdad en redes y hace un pedido a sus seguidores: “Quiero dejar de ser juzgada”

DEPORTES

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026: así van definiéndose las llaves del torneo

Jean Ferrari reveló por qué Yoshimar Yotún no fichó por Universitario de Deportes: “Me di cuenta que no iba a aceptarla”

El gran reto de Óscar Fernández, nuevo presidente del IPD: destrabar el básquet peruano y regresarlo al plano internacional

Perú enfrentará a Argentina con sus principales figuras: la lista de Facundo Morando para los amistosos en Salta