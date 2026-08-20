Korina Rivadeneira revela que convertirse en madre marcó el inicio del fin de su relación con Mario Hart: “Nunca llegamos a un punto de encuentro”

Korina Rivadeneira afirmó que la relación con Mario Hart empezó a fracturarse tras el nacimiento de su primera hija.

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Korina Rivadeneira identificó con precisión el momento en que su relación con Mario Hart comenzó a fracturarse: el nacimiento de su primera hija. En la serie de videos que publicó este jueves 20 de agosto en su cuenta de Instagram, la actriz y modelo venezolana describió cómo la maternidad expuso diferencias que la pareja nunca logró resolver y que se convirtieron, con el paso de los años, en el núcleo del deterioro de un vínculo que duró nueve años.

La declaración forma parte de un relato más amplio en el que Rivadeneira rompió meses de silencio para ofrecer su versión sobre la separación. Dentro de ese relato, el capítulo dedicado a la maternidad es uno de los más extensos y detallados, y revela una dinámica de pareja que la modelo describe como agotadora e insostenible para ella.

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Deportes extremos y risas al inicio, diferencias irreconciliables tras ser madre

Korina Rivadeneira explicó en sus videos de Instagram que lo que la atrajo de Mario Hart al comienzo de la relación fue, precisamente, aquello que luego desapareció: un punto de encuentro en la forma de disfrutar la vida. “Cuando nosotros empezamos a salir, a mí me enamoró ese punto de encuentro, el hacer deportes extremos, el que nos reíamos siempre y la pasábamos bien, disfrutábamos juntos de esto que tanto nos gustaba”, recordó.

Ese equilibrio se quebró con la llegada de su hija. “Cuando yo me convierto en mamá, empiezan las diferencias y no hubo forma de llegar nunca a un punto de encuentro”, afirmó la actriz. La frase resume lo que, según su propio relato, fue un proceso de años: dos personas con “pensamientos de vida completamente extremos” que encontraron en la crianza el escenario donde esas diferencias se volvieron imposibles de ignorar.

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Korina Rivadeneira explicó cómo su relación de pareja con Mario Hart se fue deteriorando a lo largo de los años, especialmente después de convertirse en madre. Explora las diferencias de personalidad, las presiones económicas y el sentimiento de agobio que la llevaron a un punto de quiebre. Video: Instagram Korina Rivadeneira

Rivadeneira no atribuyó el quiebre a un evento puntual ni a una falta específica de Hart. Lo que describió fue una acumulación: la sensación de enfrentar la maternidad sin el sostén de pareja que esperaba, mientras al mismo tiempo mantenía una vida laboral activa por exigencia económica compartida.

Trabajó embarazada, recién dada a luz y con su hija en las grabaciones

Uno de los pasajes más reveladores de los videos es el que describe la rutina que Rivadeneira mantuvo durante y después del embarazo. La modelo señaló que nunca dejó de trabajar, no por elección exclusiva sino por una necesidad que se derivaba de la estructura económica del hogar.

“Trabajé estando embarazada, trabajé recién dada a luz. Llevaba a mi hija para mis grabaciones. Nunca dejé de trabajar porque siempre hubo, por el otro lado, una exigencia económica de mi parte”, relató.

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Esa exigencia respondía a la lógica del 50/50 que, según explicó en otra parte de sus videos, rigió la convivencia desde el inicio. El resultado, según sus palabras, fue una sensación de sobrecarga que se fue acumulando sin que la relación ofreciera un contrapeso: “Yo de alguna forma me sentía sobrepasada. Era demasiado para mí”.

Abro mi corazón para contarles cómo mi relación se fue deteriorando con los años, especialmente después de convertirme en mamá. Las diferencias que antes nos unían se convirtieron en abismos, y la presión económica y emocional me llevó al límite.

La actriz reconoció que la pareja contó con apoyo externo: una nana y la madre de Hart, a quien describió como “una de las personas que más valoro dentro de todo lo que viví, porque fue mi soporte emocional”. Pero fue enfática en señalar que ese apoyo no reemplazaba lo que ella necesitaba de la relación. “Nunca toda esa ayuda va a reemplazar el hecho de que nosotros como pareja vivamos ese momento juntos”, sostuvo.

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El año más duro: ataques de pánico, noches sin dormir y una vida sostenida en solitario

El deterioro que comenzó con la maternidad alcanzó su punto más crítico durante el último año de la relación. Rivadeneira describió ese período con un nivel de detalle que contrasta con la imagen que proyectó en redes sociales durante ese mismo tiempo. “El año pasado, que fue el año más duro de todos, yo sufrí muchos ataques de pánico, yo lloraba casi todas las noches, pasé por un estrés superdenso que hizo que perdiera muchísimo pelo”, reveló.

En un emotivo video, Korina Rivadeneira se dirige a sus seguidores para pedir un alto al odio y a los ataques tanto hacia ella como hacia Mario Hart, el padre de sus hijos. Defiende la privacidad de su familia y pide respeto por el bienestar de sus pequeños. Video: Instagram Korina Rivadeneira

La actriz también mencionó momentos en que sintió que no podía más, pero aclaró que ninguno de esos episodios fue documentado ni publicado. “Nada de eso lo grabé, nada de eso lo publiqué en Instagram. No llevé una cámara para contar cuánto dolor estaba sufriendo. Decidí vivir con mi dolor y traté en lo posible de superarlo”, explicó. Con esa aclaración, Rivadeneira respondió directamente a quienes, al verla activa y sonriente en sus redes, concluyeron que nunca había sufrido.

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“Aun así, yo tuve que continuar con mi vida, tuve que seguir trabajando incansablemente, seguir siendo mamá, tuve que seguir criando. Tuve que continuar. Yo tuve que sostener mi vida”, afirmó. La frase condensa lo que la modelo describió como una etapa de esfuerzo sostenido en soledad, sin que el contexto de pareja aliviara la carga.