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Juan Luis Guerra y Carlos Vives juntos en el Estadio San Marcos: fecha, lugar y precios de entradas para su show

La preventa inicia este 21 de agosto en Ticketmaster, con 15% de descuento pagando con tarjetas BBVA, según lo anunciado por la producción.

Juan Luis Guerra y Carlos Vives se presentarán juntos en Lima en el concierto Latin Lima Dúo.
Juan Luis Guerra y Carlos Vives se presentarán juntos en Lima en el concierto Latin Lima Dúo.
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Lima se prepara para una noche que reunirá a dos de los nombres más influyentes de la música latinoamericana. Juan Luis Guerra y Carlos Vives compartirán escenario en el concierto Latin Lima Dúo.

El anuncio plantea un encuentro que busca convertirse en uno de los eventos musicales del año: dos artistas con repertorios que atraviesan generaciones y con una trayectoria que ha convertido sus canciones en parte de la memoria colectiva en el continente.

¿Cuándo y dónde es el concierto?

Juan Luis Guerra y Carlos Vives tienen una cita programada con el Perú para este 7 de noviembre en el Estadio San Marcos, desde las 8:00 p.m., en un espectáculo producido por F&M Entertainment.

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La propuesta destaca por la idea de reunir en una misma noche dos universos musicales caribeños, con un recorrido que va del vallenato al merengue, y de la bachata a los ritmos tropicales que definieron la identidad sonora de la región.

Venta de entradas: preventa

Las entradas se venden a través de Ticketmaster. Según lo anunciado, la preventa comienza este 21 de agosto, con un beneficio para quienes paguen con determinadas tarjetas:

  • Descuento: 15% pagando con tarjetas BBVA.

La organización indicó que esta preventa estará disponible desde esa fecha, a través de la plataforma de venta oficial.

En el anuncio proporcionado se informó sobre la preventa, el canal de venta y el descuento con BBVA, pero no se detalló una lista de precios por zonas (por ejemplo, campo, tribuna o preferencial). Por ahora, el dato oficial incluido es el inicio de venta y el beneficio del 15%.

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El evento será el 7 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Estadio San Marcos.
El evento será el 7 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Estadio San Marcos.

Carlos Vives en San Marcos: clásicos que ya son parte del cancionero

Hablar de Carlos Vives en vivo es hablar de un repertorio que combina fiesta, nostalgia y una identidad colombiana que se volvió global. Para este show se mencionaron himnos como:

“La Bicicleta”, “La Gota Fría”, “Fruta Fresca”, “Volví a Nacer”, “La Tierra del Olvido”, “Robarte un Beso”, “Déjame Entrar” y “Pa’ Mayté”.

La promesa es clara: una noche de corear canciones que forman parte de la memoria musical de millones de personas y que, en estadio, suelen convertirse en un gran coro.

La expectativa crece tras “Buscando el Mar”, la colaboración que une a ambos artistas en un mismo tema.
La expectativa crece tras “Buscando el Mar”, la colaboración que une a ambos artistas en un mismo tema.

Juan Luis Guerra y 4.40: bachata, merengue y un set de imprescindibles

Por el lado dominicano, el espectáculo también apunta alto: Juan Luis Guerra y 4.40 llegarán con una lista de clásicos que marcaron épocas y consolidaron una marca sonora propia. Entre los temas mencionados están:

“La Bilirrubina”, “Burbujas de Amor”, “Ojalá que llueva café”, “Bachata Rosa”, “El Niágara en bicicleta”, “Visa para un sueño” y “Frío, Frío”.

El concierto promete un recorrido por su discografía más popular, en un formato pensado para estadio y para un público multigeneracional.

El repertorio anunciado incluye clásicos como “La Bilirrubina”, “Bachata Rosa”, “La Gota Fría” y “La Tierra del Olvido”.
El repertorio anunciado incluye clásicos como “La Bilirrubina”, “Bachata Rosa”, “La Gota Fría” y “La Tierra del Olvido”.

“Buscando el Mar”: la colaboración que empujó el encuentro

La expectativa del show crece por un antecedente reciente: Juan Luis Guerra y Carlos Vives unieron sus voces en “Buscando el Mar”, una colaboración que, según se informó, celebra la amistad construida a lo largo de los años y mezcla dos universos musicales ligados al Caribe.

El tema forma parte de El Último Disco, Vol. 1, el nuevo proyecto de Carlos Vives, y nació inspirado en el universo de Gabriel García Márquez y su obra Cien años de soledad. Según el relato compartido, el título inicial fue “La ciénaga del tiempo” y el resultado final se convirtió en una canción que habla de libertad, memoria, esperanza y del vínculo con el mar.

Ahora, ese cruce que nació en estudio dará el salto al escenario limeño, con la promesa de extenderse más allá de una sola canción y convertir el evento en una experiencia compartida.

El anuncio del Latin Lima Dúo plantea una noche para cantar y bailar, con un repertorio que conecta con el corazón del público latinoamericano: vallenato, merengue, bachata y sonidos tropicales que han viajado por décadas en radios, fiestas y escenarios.

Ver a Juan Luis Guerra y Carlos Vives juntos no se vende como una fecha más, sino como un encuentro de dos estilos personales y dos trayectorias que definieron parte del mapa musical de la región.

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