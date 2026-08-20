A volar: Gobierno destinará S/900 millones para mejorar aeropuertos de Juliaca, Arequipa y Yurimaguas

Un avión comercial transita por la pista en el marco de la inversión anunciada por el Gobierno peruano para rehabilitar y ampliar la infraestructura aeroportuaria del país. (Agencia Andina)

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El Gobierno peruano anunciará una inversión de S/900 millones para rehabilitar y ampliar tres aeropuertos regionales del país. Los terminales aéreos de Juliaca, Arequipa y Yurimaguas serán los beneficiarios de las intervenciones, que abarcan desde la rehabilitación de pistas y sistemas de drenaje hasta la ampliación de la capacidad de atención a pasajeros, según informó Andina Noticias.

El anuncio lo realizó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, durante su presentación ante el pleno de la Cámara de Diputados, donde expuso la Política General de Gobierno. “Para estos tres terminales aéreos se impulsan intervenciones que en conjunto superan los 900 millones de soles. El objetivo es rehabilitar pistas, drenajes y ampliar capacidad de atención”, afirmó el premier.

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La apuesta por la infraestructura aeroportuaria regional se enmarca en una agenda más amplia de conectividad que el Ejecutivo busca consolidar en el corto y mediano plazo. A esos proyectos se suma la obra del Puente Tarata, en la región San Martín, cuya conclusión está prevista para julio de 2027 con una inversión superior a los 379 millones de soles.

Luis Fernando Galarreta Velarde se presenta ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República del Perú para exponer la política general del gobierno. (Infobae)

Puente Tarata: adiós al cruce en balsa

La construcción del Puente Tarata representa un cambio concreto para la población de San Martín. La estructura reemplazará el sistema de balsas que actualmente sirve como único medio de cruce en esa zona, y beneficiará de forma directa a más de 32.000 ciudadanos que hoy dependen de ese método para trasladarse. Galarreta subrayó que la obra forma parte de los compromisos de conectividad con las regiones más alejadas del país.

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La agenda vial del Gobierno no se limita a los proyectos con fecha de entrega en 2027. Para este año, el Ejecutivo priorizará intervenciones en puntos de alta demanda y valor estratégico, entre ellos los accesos a Choquequirao (Cusco), el tramo Macusani–Nuñoa (Puno), el sector Aserradero (Amazonas), el Puente Chancay (Lima), el tercer carril de la Panamericana Sur (Lima e Ica) y los evitamientos de la Autopista del Sol en La Libertad, Lambayeque y Piura.

“Estas obras permitirán descongestionar corredores estratégicos, mejorar la transitabilidad y seguridad vial, además de fortalecer la conexión con los principales centros productivos y logísticos del país”, señaló Galarreta, según consignó Andina Noticias. El premier enfatizó que la conectividad es clave para el desarrollo del país y que las concesiones viales y ferroviarias reciben un nuevo impulso dentro de esta agenda.

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Obreros y maquinaria pesada ejecutan trabajos de construcción en un proyecto de infraestructura vial y aeroportuaria en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Línea 2 y corredores al 2031

Hacia julio de 2027, el Gobierno proyecta avanzar en obras como los pares viales de Arequipa, el Puente Primavera (Lima), el Intercambio Vial Salaverry (La Libertad) y el Evitamiento Chancay–Chancayllo (Lima). En paralelo, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao seguirá con la excavación y la restitución de las vías en superficie, con miras a su puesta en operación completa hacia 2031.

Para ese mismo año, el plan contempla avances en corredores de alcance nacional como la Interoceánica Sur —que atraviesa Cusco, Puno y Arequipa—, el IIRSA Norte (Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto) y las Redes Viales N.° 4, N.° 5 y N.° 6, que cubren tramos de Lima, Áncash, La Libertad e Ica.

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Línea 2 - Metro de Lima

Conectividad digital para miles de peruano

La agenda de infraestructura del Ejecutivo también contempla el plano digital. Durante este año, el Gobierno pondrá en operación redes de acceso en Huánuco y Pasco que beneficiarán a 317.000 ciudadanos distribuidos en 612 centros poblados, de acuerdo con lo anunciado por Galarreta ante el Congreso.

La proyección se extiende hasta julio de 2027, fecha en la que el Gobierno prevé llevar conectividad móvil a 600 localidades rurales adicionales. Con esta medida, el Ejecutivo busca reducir la brecha digital en zonas alejadas de los grandes centros urbanos del país.

Habitantes de una localidad rural en los Andes peruanos utilizan telefonía e internet móvil mediante una antena instalada en su zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)