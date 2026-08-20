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Rafael López Aliaga no acude a firmar el Pacto Ético del JNE y Carlos Bruce pide impedirle postular: “No le interesa”

El alcalde de Surco, ahora con licencia, cuestionó la ausencia del líder de Renovación Popular y sostuvo que refleja desinterés por el “debate electoral y la democracia”

JEE también advierte que Rafael López Aliaga usó material de la MML para hacer proselitismo. Foto: MML
López Aliaga no acudió a la firma del Pacto Ético Electoral, en una ceremonia del JNE a la que asistieron 19 de las 26 candidaturas convocadas
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no acudió este jueves a la ceremonia de suscripción del Pacto Ético Electoral (PEE) para las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, una ausencia que fue cuestionada por su rival electoral Carlos Bruce, quien pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) impedir su postulación.

Diecinueve agrupaciones políticas suscribieron el acuerdo promovido por el JNE durante una ceremonia realizada en el Centro de Convenciones del distrito de San Borja, donde representantes nacionales de las organizaciones y candidatos a la comuna capitalina asumieron compromisos vinculados con principios democráticos.

De las 26 candidaturas convocadas, cinco no acudieron al acto: Renovación Popular, Podemos Perú, Partido Demócrata Verde, Frente de la Esperanza 2021 y Fuerza Ciudadana. En diálogo con la prensa, Bruce lamentó que López Aliaga no asistiera y consideró una “lástima” que se ausentara, pese a ser quien “más insultos” está vertiendo.

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Agregó que la inasistencia evidencia una falta de interés por el debate electoral y el funcionamiento de las instituciones democráticas. “Eso es lamentable porque entonces es gente que no le interesa un debate alturado, no le interesa que funcione la democracia, sino sus propios y egoístas intereses políticos”, afirmó.

Carlos Bruce
Bruce también criticó la eventual candidatura de López Aliaga como primer regidor, tras la renuncia de Luis Rubio, al advertir que podría permitir una “reelección encubierta” pese a la prohibición de reelección inmediata de alcaldes

De igual modo, cuestionó que López Aliaga haya quedado virtualmente al frente de la lista de su partido para la Alcaldía de Lima tras la renuncia de su candidato Luis Rubio, una decisión rodeada de polémica debido a que la legislación prohíbe expresamente la reelección inmediata de autoridades.

Más de 60 funcionarios municipales en ejercicio aspiran a permanecer en sus respectivas comunas mediante este mecanismo, que sus críticos consideran una “reelección encubierta”, de modo que Bruce pidió una mayor vigilancia sobre el proceso.

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“El jurado tiene que también acatar los fallos de acuerdo a la Constitución. El jurado ganará su autoridad y respeto en la medida de que sus fallos estén de acuerdo a la Constitución. Y la Constitución establece que no puede haber reelección para los alcaldes”, agregó el alcalde de Surco, actualmente con licencia.

En ese sentido, reclamó al organismo electoral una posición firme ante este escenario. “Así que espero que el jurado esté a la altura de las circunstancias y haga cumplir la Constitución como le corresponde (...) Significa que no permitan que (López Aliaga) pueda postular”, mencionó.

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Previamente, el presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que no existe una prohibición expresa aprobada por el Congreso que impida a los actuales alcaldes postular como primeros regidores.

“Hasta el momento no nos hemos pronunciado porque no es una situación controvertida ni puesta a debate, el hecho de si ese primer regidor puede asumir o no la alcaldía. No ha sido puesto en debate porque no es el momento de definir este tema”, declaró.

Burneo sostuvo que toda elección supone “competencia, diferencias y posiciones distintas” y que las agrupaciones políticas tienen derecho a buscar la confianza ciudadana mediante la defensa de sus ideas y el contraste de propuestas.

La llamada “reelección encubierta” también fue cuestionada por otros candidatos a la Alcaldía de Lima, entre ellos Edgardo del Pomar (PPC), Mónica Yaya (APRA) y Yehude Simon (Coalición Transformadora Tierra Verde), mientras durante la jornada se escucharon gritos de rechazo a la continuidad de los alcaldes mediante esta fórmula.

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