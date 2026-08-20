Jean Ferrari reveló que André Carrillo aceptó llegar a Universitario, pero entrenador se negó: “Ahora ya lo puedo contar”

El exadministrador de Universitario de Deportes contó que llamó al peruano cuando terminaba su vínculo en Arabia Saudita y recibió un acuerdo verbal inmediato, pero el técnico Fabián Bustos cortó el plan (Hablemos de MAX)

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Jean Ferrari, exadministrador de Universitario de Deporte y actual Director General de Fútbol de la FPF, reveló que en 2024 intentó incorporar a André Carrillo al plantel ‘crema’. El dirigente peruano contactó de forma directa al atacante nacional cuando este estaba próximo a concluir su contrato con el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita y tenía decidido no renovarlo.

Carrillo respondió afirmativamente al primer llamado, pero el entrenador Fabián Bustos frenó la operación con una negativa tajante. La revelación salió a la luz en el programa Hablemos de MAX, donde Ferrari habló sin filtros sobre una gestión que, hasta ahora, había permanecido en reserva.

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La apuesta de Ferrari: un jugador de jerarquía para el centenario

Jean Ferrari recordó que buscaba reforzar a la 'U' con un futbolista de experiencia para afrontar un año especial, por lo que consideró a André Carrillo como una opción de jerarquía. (Hablemos de MAX)

El dirigente explicó que la búsqueda no era por un extremo, sino por un mediocampista interior con nivel y experiencia. El contexto pesaba: Universitario de Deportes celebraba su centenario y Ferrari consideraba que ese año exigía un refuerzo que generara impacto real en el fútbol sudamericano.

“Yo me la jugué, yo iba a pulsear porque necesitaba un jugador, un interior, más que un extremo, un interior. Y de cierta jerarquía, de cierto nivel y sabiendo el momento de la U, porque era el centenario”, declaró Ferrari en el programa conducido por Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez.

El dirigente subrayó que su objetivo era sumar un nombre que sacudiera al medio y dejara en claro las ambiciones del club en un año especial. Carrillo, libre de ataduras contractuales y con la mira puesta en volver a Sudamérica, encajaba con precisión en ese perfil. Ferrari no dudó y marcó el teléfono sin intermediarios.

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El sí de Carrillo y la ilusión truncada

La gestión de Jean Ferrari avanzó rápidamente después de que André Carrillo diera el visto bueno a la propuesta, pero el futuro del atacante quedó pendiente de la aprobación del comando técnico. ( Al-Qadisiyah)

El primer llamado fue directo y la respuesta, inmediata. Según relató el propio Ferrari, el atacante peruano aceptó la propuesta en esa misma conversación. “Lo llamé de una y dijo ‘sí’. Y ahí yo quedé... ya estábamos todos ilusionados, él, yo”, recordó el directivo, que en ese momento creyó tener el fichaje prácticamente cerrado.

Con el acuerdo verbal del jugador en la mano, Ferrari pasó al siguiente paso obligatorio: consultar al cuerpo técnico. El entrenador que dirigía al equipo en ese período era el argentino Fabián Bustos, y su opinión era determinante para avanzar en cualquier incorporación.

Ferrari describió la escena con precisión: le planteó el nombre al técnico y le pidió una respuesta sin rodeos. “Yo le digo: ‘Fabián, André Carrillo’. Yo le digo: ‘Dime sí o no’”, relató el directivo ante los conductores del programa.

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Bustos y la palabra que cerró la puerta

Jean Ferrari relató que consultó a Fabián Bustos por André Carrillo y recibió una negativa contundente del entrenador, cuya decisión puso punto final a la operación por el extremo peruano. (Universitario de Deportes)

La respuesta de Bustos fue tan breve como definitiva. El entrenador, según Ferrari, evaluó la situación del equipo en ese momento —que ya había encontrado un funcionamiento colectivo sólido y comenzaba a rendir en competencia— y decidió no alterar la dinámica del grupo.

“Me dice: ‘Ni...’”, reveló Ferrari, que recordó la frase con exactitud después de varios meses. Una sola palabra del técnico fue suficiente para dar por terminada una operación que había arrancado con el visto bueno del propio jugador.

El administrador de la ‘U’ no cuestionó públicamente la decisión de Bustos ni ofreció detalles sobre si existió algún debate posterior entre ambos. Sí dejó en claro que el rechazo del entrenador fue la razón por la que Carrillo no llegó al club, y que la historia permaneció guardada hasta que el paso del tiempo permitió contarla.

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“Ahora ya lo puedo contar porque fue todo un tema”, admitió Ferrari durante la entrevista, en una frase que sugiere que la gestión generó tensiones internas en su momento, aunque sin precisar su alcance.

Carrillo, por su parte, no renovó con su club árabe y terminó tomando otro rumbo dentro del fútbol sudamericano. Universitario de Deportes en tanto, atravesó su año del centenario sin el refuerzo de jerarquía que su directivo había imaginado para esa fecha aunque igual logró el título nacional.