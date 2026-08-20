“Han venido extranjeras de medio pelo”: Cecilia Tait cuestionó la Liga Nacional y el conformismo de las voleibolistas peruanas

La medallista olímpica pidió a las nuevas generaciones apuntar a competir en el extranjero para elevar su nivel. (Video: Central Vóley)

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Cecilia Tait cuestionó que algunas voleibolistas peruanas no busquen oportunidades para continuar sus carreras en el extranjero y consideró que las nuevas generaciones deben aspirar a mayores retos deportivos. Para la medallista olímpica, competir en otros países no solo representa una posibilidad de mejorar económicamente, sino también una oportunidad para elevar su nivel y enfrentarse a una exigencia mayor.

Durante una entrevista con ‘Central Vóley’, la exvoleibolista se refirió a las jugadoras que tienen la posibilidad de recibir propuestas del exterior y sostuvo que una profesional no debería desaprovecharlas, especialmente si implican mejores condiciones y la posibilidad de competir en un nivel superior.

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“¿Tú vas a rechazar la oportunidad de ganar mucho más de lo que ganas en la liga peruana y el nivel alto? ¿Entonces tienen miedo? ¿Para qué tú eres una voleibolista profesional?”, cuestionó.

Tait también aclaró que su postura no significa desconocer el carácter profesional de la Liga Nacional de Vóley. Sin embargo, marcó una diferencia entre la organización de la competencia y el nivel deportivo que ofrece. Incluso, la histórica voleibolista puso como ejemplo su propia actitud frente a una eventual oportunidad internacional y aseguró que no dudaría en tomarla

“No me vengas a decir que la liga no es una liga profesional. El nivel es una cosa, pero se trabaja como una liga profesional. ¿Quién va a rechazar? Yo me iría primerita, dígame en qué aeropuerto tomo el avión”, señaló.

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Cecilia Tait apuntó contra la Liga Nacional y el conformismo de las voleibolistas peruanas. Crédito: Composición Infobae

Felicitó a Paola Villegas por su llegada a Brasil

Uno de los casos que destacó positivamente fue el de Paola Villegas, líbero peruana que jugará la próxima temporada en la Superliga de Brasil tras fichar por EC Pinheiros. Tait celebró el paso dado por la jugadora y espera que esta experiencia sea apenas el comienzo de una carrera internacional más amplia.

“Me parece muy bien, la felicito y espero que no quede ahí. Que vaya a Turquía, a Japón, a Italia, que piensen en grande, que no miren una cosa su techo y que pasen más allá”, manifestó.

Para la histórica integrante de la selección peruana, las jugadoras deben evitar establecer límites demasiado pronto y aprovechar cada posibilidad de competir en ligas de mayor exigencia. En ese sentido cuestionó que algunas voleibolistas tengan como principal objetivo mantenerse en la competencia local y no busquen dar el salto al exterior.

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“El techo de ellas es su liga, es una pena. No de todas, pero algunas de repente que podrían salir y no solamente por dinero, sino mejorar su nivel de juego”, afirmó.

Paola Villegas destacó la última temporada con Olva Latino. Crédito: FPV

Tait apuntó al nivel de las extranjeras en la Liga Nacional

La exjugadora explicó que competir constantemente contra rivales de un nivel similar puede limitar el crecimiento deportivo. “Tú no vas a mejorar si tu nivel es igual que la otra”, sostuvo.

En su análisis de la Liga Peruana de Vóley, la medallista olímpica reconoció que la competencia peruana ha mostrado una evolución en los últimos años, aunque atribuyó parte de ese crecimiento a la llegada de refuerzos extranjeros.

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“¿La liga ha mejorado? Sí. ¿Pero por qué ha mejorado? Por las extranjeras. Y eso que han venido extranjeras de medio pelo”, sentenció.

La Liga Peruana de Vóley ha crecido en los últimos años. Crédito: FPV

Su mensaje para las nuevas generaciones

Más allá de sus críticas, Tait cerró su intervención con un mensaje dirigido a las voleibolistas peruanas, resaltando la importancia de representar al país y mantener el compromiso con la selección.

“Amor por el Perú. Adorar tu camiseta así te cueste y saques llanto y sangre. Simplemente para adelante. Viva el Perú”, expresó.

Con sus declaraciones, Cecilia Tait dejó clara su postura: las nuevas generaciones deben aspirar a competir en escenarios internacionales, asumir mayores desafíos y utilizar esas experiencias para elevar su nivel, sin conformarse únicamente con lo que ofrece el campeonato nacional.

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