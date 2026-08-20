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Óscar Junior Custodio sufre pérdida de su “mamita Clarita”: el video del último abrazo y una promesa que no pudo cumplirle

El anuncio del fallecimiento de su ser querido e conoció mientras la agrupación prepara sus primeros shows bajo su conducción. En su mensaje, el músico destacó a quien fue una figura clave en su crianza

Joven llorando abraza a una persona; una mano arrugada toca la frente del joven; texto sobre el fallecimiento de "mamita Clarita"
El líder de La Bella Luz compartió videos de su último encuentro con mamita Clarita horas antes de su muerte.
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Óscar Junior Custodio, de 22 años y líder de la orquesta de cumbia ‘La Bella Luz’, confirmó este jueves el fallecimiento de quien él llama “mamita Clarita”, una de las mujeres que participó en su crianza junto a su abuela y que ocupó un lugar central en su historia personal. La noticia llegó a través de sus redes sociales en las primeras horas de la mañana, acompañada de imágenes y videos de lo que resultó ser su último encuentro con ella.

El anuncio tomó a sus seguidores por sorpresa. El cantante y líder de ‘La Bella Luz’ no solo comunicó la pérdida, sino que compartió fragmentos del reencuentro que tuvo con Clarita poco antes de su muerte, en los que ambos aparecen en un momento de afecto. Esos videos adquirieron una dimensión especial al conocerse que horas después del encuentro, Clarita falleció.

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La despedida que no pudo cumplirse

Según relató Custodio en su publicación, Clarita murió alrededor de las 3 de la madrugada del jueves 20 de agosto. El músico contó que, al reencontrarse con ella después de mucho tiempo, temía que la mujer ya no pudiera reconocerlo. El reencuentro, sin embargo, fue distinto a lo que esperaba.

“Hoy 3 a.m. mi mamita Clarita acaba de fallecer. Fue una de las personas que me crió junto a mi abuela, hoy se va junto con ella. Cuando la vi después de mucho tiempo pensé que no se acordaría de mí, pero sí lo hizo”, escribió el cantante en su comunicado.

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Óscar Junior Custodio sufrió la pérdida de su “mamita Clarita”, quien lo crió de pequeño junto a su abuela y es un ser muy querido para él. En el video se muestra lo cariñosa que fue con él hasta el último momento y le prometió volver a verla, pero tras ello anunció su fallecimiento. Video: Instagram Óscar Junior Custodio

En uno de los videos que difundió, se escucha al artista despedirse de Clarita con una promesa: “Ya me voy, ¿ya? Cuídate, vengo mañana, te lo prometo”. La respuesta de la mujer, que lo abraza y le desea que todo le vaya bien, quedó registrada en esas imágenes. La visita que prometió para el día siguiente nunca pudo concretarse.

Una promesa de infancia que aún espera cumplirse

Más allá del dolor por la pérdida, Óscar Junior aprovechó su mensaje para recordar el vínculo que construyó con Clarita desde pequeño y la promesa que le hizo en aquellos años.

“Me acuerdo que de niño te prometí que iba a llegar muy lejos, espero algún día poder cumplirlo. Descansa en paz mamita Clarita. Un beso al cielo”, escribió el cantante al cerrar su publicación.

El mensaje generó una respuesta inmediata entre sus seguidores, quienes llenaron sus plataformas digitales con mensajes de condolencias y apoyo. Artistas y personas cercanas al músico también se sumaron a las muestras de solidaridad.

Texto blanco sobre fondo negro con el mensaje personal que comunica el fallecimiento de “mamita Clarita”, incluyendo recuerdos y despedida
Óscar Junior Custodio anunció en sus redes sociales el fallecimiento de mamita Clarita, una de las mujeres que participó en su crianza junto a su abuela.

La pérdida llega en medio de una etapa de cambios en ‘La Bella Luz’

La noticia del fallecimiento de Clarita se conoce en un momento de particular movimiento para ‘La Bella Luz’. Custodio asumió recientemente el liderazgo de la agrupación en medio de la crisis desatada por la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector musical de la orquesta, César Sánchez Chavesta, por acoso sexual y hostigamiento. Esta crisis llevó al fundador, Óscar Custodio, primo del denunciado, a darle la posta a su hijo para que lidere la agrupación.

Tras cancelación de algunos conciertos por la denuncia, Óscar Junior acaba de anunciar hace algunos días el regreso del grupo a los escenarios con dos conciertos gratuitos en Lima y Chiclayo, los primeros bajo su conducción. La pérdida personal del cantante llega, entonces, en un momento en que también afronta el reto de reencaminar a una de las orquestas de cumbia más conocidas del país.

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