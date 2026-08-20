Facultades legislativas: Renovación Popular condiciona apoyo a compromisos claros en lucha contra el crimen

El Poder Ejecutivo aún no presentó al Parlamento el proyecto de ley sobre facultades legislativas, que sigue en revisión en el Consejo de Ministros.

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El debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo al Congreso de Perú ha generado reacciones en el Parlamento, especialmente entre los representantes de la bancada de Renovación Popular.

El diputado Carlos Yalta, miembro de este grupo político, expresó públicamente su apoyo condicionado a la aprobación de dichas facultades, pero advirtió que “no entregarán un cheque en blanco al gobierno”. Según el legislador, el respaldo estará sujeto a la presentación de plazos claros y medidas concretas para enfrentar la criminalidad y la inseguridad ciudadana que afectan al país.

Un apoyo condicionado a resultados y no promesas

Carlos Yalta respondió así al mensaje ofrecido por el primer ministro Luis Galarreta ante la Cámara de Diputados, en el que se abordó la problemática de la seguridad y la necesidad de nuevas herramientas legislativas para combatir el crimen organizado.

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El parlamentario enfatizó que la sociedad peruana no necesita más diagnósticos sobre la gravedad de la situación, sino acciones definidas y efectivas. Según Yalta, la ciudadanía espera saber cuándo se recuperarán las calles y qué pasos adoptará el gobierno para devolver la tranquilidad a las familias, señalando que la seguridad no se mide por discursos, sino por resultados palpables en la vida cotidiana.

El legislador hizo referencia directa a la amenaza que representa la criminalidad organizada, especialmente a través de la extorsión y el sicariato, fenómenos que han sembrado miedo e inseguridad no solo entre los empresarios del transporte, sino también en comerciantes, propietarios de bodegas y músicos, quienes han sido víctimas de estos delitos en distintas regiones del país. Yalta insistió en la necesidad de que el Ejecutivo exponga planes viables y hechos concretos para responder a estas amenazas y garantizar la seguridad ciudadana.

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Carlos Yalta afirmó que Renovación Popular evaluará las facultades legislativas, pero rechazó entregar un cheque en blanco al gobierno.

Exigencias claras frente al avance de la criminalidad

En cuanto a las facultades legislativas solicitadas para reactivar la economía, Yalta subrayó que uno de los focos principales debe ser el desarrollo integral del Callao, región a la que dedicó unas palabras de reconocimiento por su 190 aniversario de creación política. El diputado señaló que el Callao requiere mejoras urgentes en infraestructura, conectividad, inversión y generación de empleo.

Aseguró que los habitantes de este importante puerto peruano demandan una “puerta de oportunidades” y que el gobierno tiene la obligación de atender estas necesidades con urgencia y eficacia, sobre todo si se le otorgan nuevas facultades para legislar.

El parlamentario reiteró que desde su despacho se mantendrá una postura vigilante y exigente respecto a la aplicación de las políticas que el Ejecutivo impulse bajo el amparo de las facultades legislativas solicitadas. Yalta indicó que su bancada exigirá resultados concretos y medibles, y que no permitirá que el otorgamiento de estas herramientas se traduzca en un aval incondicional a la gestión gubernamental.

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El Congreso debate la solicitud de facultades legislativas sin texto presentado, mientras la oposición exige condiciones sobre criminalidad y economía.

La seguridad ciudadana bajo escrutinio parlamentario

Cabe precisar que, hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha presentado formalmente el pedido de facultades legislativas al Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que el proyecto de ley correspondiente sigue en proceso de revisión y afinamiento en el seno del Consejo de Ministros, con el objetivo de enfocarse principalmente en la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad.

Si bien la presidenta Keiko Fujimori dio a conocer la intención de solicitar estas facultades luego de varias sesiones del Gabinete, el documento aún no ha sido ingresado oficialmente al Parlamento, por lo que el debate político se desarrolla sobre la base de anuncios y expectativas, sin que exista todavía una propuesta concreta para su discusión legislativa.

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