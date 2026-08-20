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José Arista se olvida de su etapa con Dina Boluarte y la culpa, junto a otros expresidentes, por ineficiencia y corrupción

El exministro y senador fujimorista respaldó a Luis Galarreta y atribuyó la falta de obras, el hacinamiento y la inseguridad a fallas de gobiernos anteriores

El exministro y senador fujimorista respaldó a Luis Galarreta y atribuyó la falta de obras, el hacinamiento y la inseguridad a fallas de gobiernos anteriores
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El senador fujimorista José Arista, quien fue ministro de Economía y Finanzas durante el Gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, cuestionó este jueves la gestión de las administraciones anteriores y atribuyó a varios exmandatarios los problemas de ineficiencia, corrupción e inseguridad que, según afirmó, afronta el país.

Durante su intervención ante el Congreso, Arista respaldó la exposición del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y centró sus críticas en las consecuencias que, a su juicio, dejaron los gobiernos precedentes, entre ellos el de Boluarte.

“En primer lugar, quiero enfatizar la mala gestión de las administraciones anteriores, que han sido desordenadas e ineficientes”, afirmó el titular de la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

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El legislador señaló que la administración de Keiko Fujimori encontró más de 2.200 obras paralizadas, cuyo costo supera los 73.000 millones de soles, recursos que, de acuerdo con su exposición, permanecen comprometidos en proyectos que no brindan servicios a la población.

José Arista
Arista afirmó que el Gobierno de Keiko Fujimori encontró proyectos detenidos por más de 73.000 millones de soles, incluidos hospitales que, según dijo, no prestan servicios a la población

“Esos 73.000 millones de soles, invertidos en esos hospitales que hemos escuchado, desde Tumbes hasta Tacna, y no le sirven a nadie. Eso es lo que se ha encontrado en esta administración”, señaló.

Arista también relacionó a las gestiones precedentes con el impacto económico de la corrupción y citó cifras de la Contraloría General de la República para sostener que este problema genera pérdidas superiores a los 24.000 millones de soles anuales.

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“Se ha encontrado también las consecuencias de la corrupción. Según la Contraloría General de la República, la corrupción le cuesta al país más de veinticuatro mil millones de soles al año. Hay que luchar contra la corrupción”, manifestó.

La inseguridad ciudadana y la pérdida de autoridad también formaron parte de sus cuestionamientos. En ese punto, atribuyó el impacto económico de la delincuencia a la ineficiencia acumulada durante los últimos años.

“El costo de la delincuencia le cuesta al país aproximadamente dos punto dos por ciento de crecimiento. Dos punto dos, más o menos unos veintiséis mil millones de soles. Eso significa unos setenta y dos millones de soles diarios”, declaró.

Como otro ejemplo, mencionó la situación de los establecimientos penitenciarios y aseguró que existen 69 penales con una población de 105.000 internos, pese a que la capacidad instalada alcanza apenas a 41.700 personas.

Durante su presentación ante la Cámara de Diputados, el premier afirmó que la Administración de Keiko Fujimori busca “ordenar el Estado”, recuperar la seguridad y destrabar el crecimiento
Durante su presentación ante la Cámara de Diputados, el premier afirmó que la Administración de Keiko Fujimori busca “ordenar el Estado”, recuperar la seguridad y destrabar el crecimiento

“¿Y eso por qué, presidente? Por la ineficiencia que se ha heredado”, sostuvo. En este contexto, cuestionó además la falta de nuevos establecimientos penitenciarios y recordó que, según afirmó, hace una década no se inaugura una cárcel en el país.

“Hace más de diez años, repito, diez años, que en el Perú no se inaugura una cárcel nueva. Ineficiencia y corrupción del INPE, en este caso. Diez años, eso es lo que se ha heredado”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron durante la presentación de Galarreta y su gabinete ante la Cámara de Diputados, donde expusieron la política general del Gobierno de Keiko Fujimori, quien asumió el cargo el pasado 28 de julio.

Durante su intervención, el premier afirmó que la Administración se ha propuesto “ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados”.

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