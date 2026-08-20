Perú enfrentará a Argentina con sus principales figuras: la lista de Facundo Morando para los amistosos en Salta

Argentina lleva a sus principales figuras para enfrentar a Perú en tres amistosos en Salta. Crédito: FPV

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La selección peruana femenina de vóley tendrá una nueva oportunidad para medir su nivel ante Argentina, esta vez en una serie de tres partidos amistosos que se disputarán en la ciudad de Salta. Para estos encuentros, el técnico Facundo Morando contará con varias de las principales figuras de las ‘panteras’, a diferencia de lo ocurrido en la Copa Latina de junio.

La Federación del Voleibol Argentino (FeVA) oficializó la convocatoria para los duelos contra el equipo dirigido por Antonio Rizola, programados para los días 22, 23 y 24 de agosto en el Microestadio Delmi de Salta. Los compromisos forman parte de la preparación de ambas escuadras con miras al próximo Campeonato Sudamericano.

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El escenario será distinto al que se presentó en la Copa Latina, disputada en Lima a finales de junio. En aquella oportunidad, la ‘albiceleste’ llegó con un plantel alternativo y sin Facundo Morando en el banquillo, ya que el entrenador permaneció en Buenos Aires trabajando con el grupo principal mientras otra delegación viajaba a Perú.

Ahora, el extécnico de Alianza Lima sí estará al frente del seleccionado argentino y contará con buena parte de sus principales referentes. Entre las convocadas aparecen nombres conocidos para el público peruano como Bianca Cugno, Victoria Mayer, Daniela Bulaich, Elina Rodríguez, Bianca Farriol y Candelaria Herrera.

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Facundo Morando es el seleccionador de Argentina. Crédito: FPV

Con este cambio en la convocatoria, Perú tendrá ahora un examen de mayor exigencia ante una Argentina que presentará una base mucho más cercana a la que competirá en sus próximos compromisos internacionales. Los tres amistosos permitirán al equipo de Rizola conocer de primera mano su nivel frente a varias de las principales figuras de las ‘panteras’.

Las convocadas por Facundo Morando

Facundo Morando contará con un plantel de 19 jugadoras para la serie ante Perú. La convocatoria reúne experiencia y juventud en todas las posiciones, con varias de las principales referentes de las ‘panteras’ buscando llegar en las mejores condiciones al Campeonato Sudamericano en Río de Janeiro. Esta es su lista de convocadas:

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Bianca Cugno (opuesta)

Anahí Tosi (opuesta)

Victoria Mayer (armadora)

Melany Detzel (armadora)

Morena Chiappero (armadora)

Bianca Bertolino (punta)

Daniela Bulaich (punta)

Nicole Pérez (punta)

Elina Rodríguez (punta)

Martina Bednarek (punta)

Núria Farriol (punta)

Bianca Farriol (central)

Candelaria Herrera (central)

Avril García (central)

Micaela Cabrera (central)

Martina Da Dalt (central)

Julieta Medina (central)

Victoria Caballero (líbero)

Agostina Pelozo (líbero)

Convocatoria de Argentina para los amistosos contra Perú en Salta. Crédito: FeVA

Tres amistosos antes del Sudamericano

Los tres partidos en Salta representarán una prueba importante para el proceso de Antonio Rizola, que continúa preparando a Perú con miras al Campeonato Sudamericano. La selección nacional tendrá tres oportunidades consecutivas para evaluar su funcionamiento ante una Argentina que, esta vez, llegará con buena parte de su equipo habitual.

La serie también permitirá al comando técnico peruano probar variantes, ajustar detalles y evaluar a sus jugadoras antes de definir el plantel que afrontará la competencia continental, donde se pondrá en juego tres cupos para el Mundial absoluto. Al otro lado estará un seleccionado argentino que buscará aprovechar estos encuentros para hacer lo propio bajo las órdenes de Facundo Morando.

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El Campeonato Sudamericano se disputará del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil, por lo que los duelos en Salta serán una de las últimas pruebas de Perú antes del torneo. En ese contexto, enfrentar a una de las selecciones más competitivas de la región permitirá conocer con mayor precisión el nivel con el que llegará el equipo nacional.

Después del antecedente de la Copa Latina de junio, cuando Argentina presentó un plantel alternativo en Lima, el escenario será distinto. Ahora, Perú tendrá enfrente a un rival con varias de sus referentes y bajo la conducción de su entrenador principal. Los tres amistosos serán, así, un examen de alto nivel para el equipo de Rizola antes de afrontar el desafío continental.

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