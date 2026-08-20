El reclamo de Melgar por la designación de Mike Palomino y David Huamán para el duelo ante Alianza Lima: ¿Cuál es el motivo?

El reclamo apunta tanto al árbitro central como al responsable del VAR, dos jueces que el club vincula a decisiones que, en partidos anteriores, consideró perjudiciales para sus intereses. (Liga 1)

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FBC Melgar elevó un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) por la designación de Mike Palomino como juez principal y de David Huamán como responsable del VAR para el partido ante Alianza Lima, correspondiente a la jornada 6 del Torneo Clausura 2026.

El encuentro se disputará este domingo en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa desde las 15:30 horas.

Según informó el periodista deportivo Daniel Rodríguez Hinojoza a través de su cuenta en X, la directiva arequipeña ya presentó la queja formal ante el organismo arbitral, en respuesta a actuaciones previas de ambos jueces que el club considera lesivas para sus intereses.

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Palomino, en el centro de la polémica

El árbitro Mike Palomino estará nuevamente al frente de un partido de Melgar y su designación despertó cuestionamientos en el club por decisiones tomadas en su anterior encuentro con el rojinegro. (X / @danielfrh11)

La designación de Palomino como árbitro principal concentra el mayor malestar dentro del plantel directivo del cuadro del sur. El colegiado ya había conducido dos partidos de Melgar durante la presente temporada: el empate 1-1 ante Juan Pablo II, por el Torneo Apertura, y la victoria por 4-0 sobre Deportivo Moquegua. El duelo del domingo será, por lo tanto, la tercera ocasión en el año en que Palomino estará al frente de un compromiso del equipo arequipeño.

El antecedente que disparó la queja formal se origina en el partido ante Juan Pablo II. En ese encuentro, el árbitro no sancionó un penal por una falta sobre Jefferson Cáceres y tampoco revisó una mano de Paolo Fuentes que el conjunto rojinegro también reclamó. Tras esa actuación, Palomino recibió una sanción y quedó fuera de la programación en la jornada siguiente. Hasta esta nueva designación, no había vuelto a dirigir un partido de Melgar.

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El periodista Rodríguez Hinojoza fue quien reveló el contenido del reclamo: “Melgar ya presentó el reclamo a la CONAR por las designaciones de Mike Palomino y David Huamán”, publicó en su cuenta oficial de X. La información encendió el debate en el entorno del fútbol peruano, en un momento en que el partido entre ambos equipos cobra especial relevancia en la tabla de posiciones del Clausura.

Palomino llega al encuentro con 19 partidos dirigidos en la temporada, entre Liga 1, Liga 2 y Copa de la Liga. En ese tramo acumuló 78 tarjetas amarillas y ocho rojas, con un promedio de 4,1 amonestaciones por partido. En sus dos encuentros previos con Alianza Lima durante 2026 —el triunfo por 1-0 ante UTC y la victoria por 2-1 sobre Sport Huancayo— mostró un total de cuatro amarillas y dos rojas en el primero, y siete amarillas en el segundo.

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Huamán, el segundo cuestionamiento de Melgar

La disconformidad de Melgar alcanzó al encargado del VAR, David Huamán, quien ya había participado en un duelo ante Alianza Lima marcado por una decisión que generó reclamos. (Liga 1)

El reclamo del cuadro arequipeño no se limitó al árbitro principal. La directiva rojinegra extendió su disconformidad hacia David Huamán, designado para operar el VAR durante el partido del domingo. El motivo apunta a un antecedente específico: Huamán ya estuvo al frente del monitor en un Melgar-Alianza Lima disputado en 2025, y en aquella oportunidad no avaló como penal un contacto de Erick Noriega sobre Kenji Cabrera, decisión que generó cuestionamientos desde el lado arequipeño.

La terna completa designada por la CONAR para el encuentro incluye a Stephen Atoche como primer asistente, a Guido Díaz como segundo asistente y a Pierre Valencia en el rol de cuarto árbitro. Diego Jaimes ejercerá como AVAR junto a Huamán.

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Con dos frentes abiertos ante el organismo arbitral, Melgar aguarda ahora una respuesta de la CONAR que podría derivar en un cambio de designación o en la ratificación de la terna original para el duelo del domingo.

El contexto del partido

El duelo en la UNSA enfrentará a dos protagonistas de la parte alta del Clausura, con Alianza Lima defendiendo el liderato y Melgar intentando aprovechar su localía para acercarse. (Liga 1)

El encuentro entre Melgar y Alianza Lima llega en un momento de alta tensión en la tabla del Torneo Clausura. El conjunto blanquiazul encabeza la clasificación con 11 puntos y es el único equipo invicto del campeonato. Melgar, por su parte, ocupa el tercer lugar con 10 unidades y buscará aprovechar la localía y la altura de Arequipa para recortar la diferencia con el líder.

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Alianza Lima llegará al partido tras vencer por 1-0 a UTC de Cajamarca en el Estadio Alejandro Villanueva, con un tanto del mediocampista ecuatoriano Fernando Gaibor. Melgar, en tanto, llega entonado tras golear 3-0 a Los Chankas en Andahuaylas, con goles de Jorge Pretel —en contra—, Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar.

El partido se podrá seguir a través de L1 MAX, disponible en DirecTV, Claro TV, Movistar TV, Win, MiFibra y Cable Visión Perú, con inicio pautado para las 15:30 horas locales (20:30 GMT). Antes del pitazo inicial, la respuesta de la CONAR al reclamo arequipeño será el dato que el mundo del fútbol peruano seguirá de cerca.

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