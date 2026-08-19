Miguel Rondelli toma recaudos para el Melgar vs Alianza Lima por Torneo Clausura de Liga 1 2026 : “Vamos a enfrentar a un gran equipo”

Miguel Rondelli asumió la dirección técnica de FBC Melgar en la recta final del Torneo Apertura 2026. - Crédito: Difusión

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Miguel Rondelli comienza a tomar cartas en el asunto para el FBC Melgar vs Alianza Lima por la sexta fecha del Torneo Clausura 2026. El entrenador argentino es consciente que su plantel afrontará un examinatorio complicado, que podrá sacarse adelante si cada uno de los integrantes exhibe aplomo y tranquilidad.

Durante su última comparecencia en la UNSA, Rondelli se mostró enfocado en lo que sucederá el próximo fin de semana: “Alianza Lima ha sido sólido de visitante y de local. Va a ser un partido que tenemos que jugar con mucha madurez, paciencia y sabiendo que vamos a enfrentar a un gran equipo”.

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Miguel Rondelli ha iniciado su proyecto en Arequipa. - Crédito: FBC Melgar

La razón le asiste al profesional argentino. Porque, en lo que va de la actual temporada, los ‘íntimos’ no han sufrido ningún revés visitando plazas de altura; es más, en distintas ocasiones ha superado las expectativas, asaltando unidades decisivas con rentas importantes.

De ahí que Miguel Rondelli hiciera una observación puntillosa relacionada a la dinámica de Melgar en Arequipa. “Siempre tenemos atención al rival, pero nos enfocamos más en lo que podemos hacer nosotros. Nuestra deuda es la campaña que estamos haciendo de local, de visitante somos segundos, pero tenemos que mejorar de local”, sostuvo.

Por otra parte, el responsable técnico confía demasiado en cada uno de los futbolistas que conforman la estructura Arequipa y dejó en claro que la familiaridad reina a amplitud en el elenco: “Los jugadores están comprometidos. Estoy más que orgulloso de dirigirlos”.

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Eso sí, hay una valoración especial por un ídolo como Bernardo Cuesta, que sigue a lo suyo pese a una evidente veteranía. “Es un privilegio dirigirlo a él y a varios, pero cuando uno ve a esos jugadores que ya tienen una trayectoria larga, los ve con ese espíritu amateur y ser un ejemplo para los más chicos”, cerró.

Bernardo Cuesta, historia viva de FBC Melgar. - Crédito: Difusión

Rondelli se hace notar

Con el proyecto sin carburar tras un par de meses de iniciado el curso, los altos mandos de FBC Melgar optaron por cortar la administración de un Juan Reynoso que había perdido crédito. Solucionada su salida, se estableció un contacto directo para acordar la llegada de Miguel Rondelli.

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Su admiración por el estilo de posesión de balón y construcción de sociedades en profundidad convenció a la directiva ‘rojinegra’ para que sea el nuevo líder del plantel. Al argentino le atrajo la propuesta e inmediatamente perfiló su marcha de Cusco FC, con el que había llegado a su límite.

Su mano se apreció muy rápido; en corto tiempo el FBC Melgar comprendió su ideario y fue trepando en la clasificación. Al cierre de la primera parte del año, el conjunto arequipeño se asentó en la quinta casilla con 28 unidades.

Para el inicio del Torneo Clausura, Rondelli aprobó la llegada de ciertos refuerzos al tiempo que le dio salida a futbolistas que no encajaban en su modelo de juego. El inicio del campeonato fue ilusionante y alcanzó un pico alto tras un triunfo convincente frente a Sporting Cristal, en la UNSA.

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Miguel Rondelli ofreciendo indicaciones en la UNSA. - Crédito: FBC Melgar

No obstante, un tropiezo estruendoso como locales contra FC Cajamarca ocasionó un alud de críticas contra la gestión del argentino, quien muy pronto se rehizo al encabezar una goleada contra Los Chankas, en calidad de visitante.

Actualmente, con la recuperación impulsada por Miguel Rondelli, Melgar figura en la cuarta posición de la Tabla Acumulada de Liga 1 2026 con 38 puntos, a una distancia muy mínima de Universitario y Los Chankas.