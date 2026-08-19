Pablo Bengoechea reveló que un club de la Liga 1 lo tanteó, pero su deseo es regresar a Alianza Lima

El “Profesor” abrió una ventana al pasado reciente en el fútbol peruano: describió cómo se dieron los llamados que recibió y por qué, para él, hay una camiseta que pesa más que cualquier propuesta (Alianza Lima)

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Pablo Bengoechea volvió a poner el foco en su relación con el fútbol peruano al compartir un episodio de su recorrido reciente que, hasta ahora, había pasado casi inadvertido.

El entrenador uruguayo sostuvo que, antes de aceptar un nuevo reto, existieron conversaciones vinculadas a Sport Boys, uno de los adversarios tradicionales de Alianza Lima en la Liga 1.

Según explicó, esos acercamientos no se desarrollaron como una negociación formal con los directivos del club rosado, sino mediante terceros. En la misma línea, el técnico ratificó que Alianza ocupa un lugar central en su historia profesional, recordó lo vivido en el país y dejó en claro que, si se presenta la oportunidad, le gustaría volver a conducir al conjunto blanquiazul.

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El entrenador uruguayo confirmó que su nombre estuvo relacionado con Sport Boys antes de asumir otro desafío, pero precisó que los acercamientos llegaron mediante terceros y no desde la dirigencia. (Alianza Lima)

La revelación se produjo durante una entrevista en el programa Fútbol Champán, donde Bengoechea fue consultado por la posibilidad de haber llegado a Sport Boys antes de incorporarse a otro equipo. El entrenador confirmó que hubo un intercambio, aunque marcó una diferencia clave sobre la naturaleza de esas gestiones.

“Sí estuvimos charlando, pero bueno, no digamos, nunca voy como institución, siempre me llamaron personas intermediarios o empresarios, como se dice ahora, pero nunca tuve una charla directa con la gente que maneja el club”, manifestó.

El técnico remarcó, así, que no existió una conversación cara a cara con quienes conducen la institución. Su respuesta también dejó entrever que, al menos en ese tramo, el interés no se tradujo en un diálogo institucional que encaminara su eventual contratación.

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El deseo de volver a Alianza Lima y el agradecimiento por su etapa en Perú

El recuerdo de su paso por Alianza Lima sigue presente para Pablo Bengoechea, quien destacó los años vividos en Perú y dejó abierta la posibilidad de volver a dirigir al cuadro blanquiazul. (Alianza Lima)

En la misma entrevista, el uruguayo también fue consultado por un posible retorno a Alianza Lima, el club con el que se lo asocia de manera recurrente cada vez que se abren opciones en el banquillo íntimo. Ante esa consulta, eligió una respuesta extensa, apoyada en el agradecimiento por su paso por el país y por el vínculo construido con la institución.

“Sí, no sé si es un sueño, obvio que estoy totalmente agradecido a todo lo que viví en Perú, en la Federación Peruana al inicio, con Alianza después, años muy lindos, y bueno, siempre es un club muy importante en mi vida, digamos, como entrenador fue donde más tiempo trabajé, o sea que bueno, siempre estoy agradecido y bueno, y siempre a las órdenes y deseándole que le vaya de la mejor manera, eso está muy claro”, sentenció.

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Su declaración se dio en un contexto donde Alianza Lima transita la temporada con el objetivo de conseguir un nuevo campeonato nacional, bajo la conducción del argentino Pablo Guede. En ese marco, la figura de Bengoechea reaparece por el peso específico de su etapa anterior y por los resultados que se le atribuyen en 2017, campaña en la que el equipo consiguió el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, y puso fin a una racha de 11 años sin títulos.

Presente en Liga 2: su trabajo en Comerciantes FC y el plan de ascenso

Lejos de la banca de Alianza Lima por ahora, Pablo Bengoechea concentra su trabajo en Comerciantes FC de Iquitos, proyecto con el que busca competir por el ascenso durante la temporada 2026. (Comerciantes FC)

Mientras los rumores sobre un eventual regreso a Alianza Lima se repiten en el ambiente, Bengoechea se encuentra al frente de Comerciantes FC de Iquitos, institución que compite en la Liga 2 durante la temporada 2026. De acuerdo con la información difundida sobre su llegada, el entrenador firmó contrato por toda la campaña y retornó oficialmente a los banquillos en Perú tras cinco años.

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El objetivo trazado para el proyecto en Iquitos es el ascenso. En esa línea, se indicó que el club busca llevar el fútbol profesional de Primera División a la región de Loreto y que el comando técnico promovió incorporaciones para afrontar el torneo.

Entre los refuerzos mencionados aparece el mediocampista argentino Alfredo “El Chapu” Ramúa, incorporado para conducir el juego del equipo. También se consignó la presencia de jugadores vinculados a la zona, como el lateral Franklin Gonzales, junto con renovaciones de futbolistas considerados importantes dentro del plantel, como Rider Guevara.

En cuanto al rendimiento, Comerciantes FC mantiene un nivel competitivo en el campeonato de la Liga 2 bajo su conducción y Bengoechea ha recibido reconocimientos individuales, como el de mejor entrenador de la jornada en los primeros meses del certamen. En paralelo, su nombre continúa ligado al escenario de la Liga 1 por las versiones que lo conectan con Alianza, un club que, según sus propias palabras, ocupa un lugar decisivo en su vida como entrenador.

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