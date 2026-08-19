Vetos, rivalidades y exclusividades opacan la Teletón 2026: ¿qué está pasando dentro de la organización del evento?

Las conductoras Ethel Pozo, Gisela Valcárcel y Janet Barboza posan en el escenario de la Teletón con su logo central y público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A menos de un mes de que se realice la jornada solidaria del 11 y 12 de septiembre, la Teletón 2026 enfrenta su peor semana de controversia interna en años recientes. La exclusión de Ethel Pozo como conductora ancla, a pedido de directivos de América Televisión, abrió un debate que va más allá de un conflicto entre figuras.

Este tema expone la forma en que los intereses de los canales, los egos de los conductores y las dinámicas de producción se cruzan con un evento cuyo propósito declarado es la unión nacional para ayudar a niños con discapacidad. Ni la organización de la Teletón ni América Televisión han emitido un pronunciamiento oficial sobre la polémica.

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El caso de Ethel Pozo es el más reciente y el más documentado, pero no el primero. La historia del evento, que nació en 1981 bajo el liderazgo de Ricardo Belmont y el respaldo de Panamericana Televisión, acumula episodios de ausencias inexplicadas, rumores de vetos cruzados y disputas entre productoras que se repiten con cada edición. Lo que cambió en 2026 es que una de las afectadas decidió hablar públicamente, con nombre y apellido de los directivos involucrados, y en tiempo real.

Ethel Pozo publica un comunicado sobre su exclusión de Teletón 2026 por decisión de América TV, debido a comentarios que generarían incomodidad.

La exclusión de Ethel Pozo y el mecanismo que la hizo posible

El domingo 16 de agosto, Pozo publicó un comunicado en sus redes sociales en el que informó que la dirección de la Teletón le había notificado que no podría conducir ni participar en la jornada de este año. Al día siguiente, en el programa de streaming ‘Sin más que decir’, amplió los detalles con precisión.

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El director del evento, Sergio León, la llamó el sábado al mediodía para pedirle una reunión presencial. La videollamada que finalmente tuvieron a las tres de la tarde fue el canal por el que León le trasladó lo ocurrido días antes. Según el relato de Pozo, León fue convocado el jueves a una reunión en las oficinas de América Televisión sin saber de qué se trataría. Allí lo esperaban Fernando Muñiz, CEO del canal, y Jacques Aragonés, gerente de Marketing.

Ethel Pozo rompe su silencio y detalla los motivos detrás de su controversial exclusión de la Teletón. La conductora asegura que todo fue una injusticia, ya que nunca habló mal de América Televisión y su salida se basó en la supuesta incomodidad de sus excompañeros. Video: YouTube Q / Sin más que decir

Ambos le comunicaron que Pozo no podía participar en la Teletón. Cuando León pidió una razón concreta, Aragonés respondió que la conductora “habla mal de América”. Al no poder presentar ninguna imagen o declaración que lo sustentara, Aragonés añadió un segundo argumento: “Es que los conductores de ‘América Hoy’ se sienten incómodos”.

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El mecanismo que describe Pozo es revelador: no fue la organización de la Teletón quien tomó la decisión, sino un canal de televisión que le comunicó a la dirección del evento quién podía y quién no podía participar. La Fundación Teletón, que depende de la señal de América TV para su transmisión, acató la instrucción. Ni el canal ni la fundación han dado una versión pública distinta a la de Pozo.

La conductora Janet Barboza, señalada indirectamente como una de las figuras cuya incomodidad motivó la decisión, publicó un comunicado negando cualquier injerencia. Sin embargo, un video publicado días antes en las redes de la propia Teletón la mostraba invitando al público a participar el 11 y 12 de septiembre, lo que contradijo su afirmación de no tener confirmada su participación en el evento. Barboza no amplió su postura más allá de lo escrito.

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La presentadora Janet Barboza publica un comunicado en el que niega haber solicitado la exclusión de cualquier persona, incluyendo a Ethel Pozo, de la Teletón.

El caso Tula Rodríguez, Magaly Medina y los bloqueos de producción

La polémica de 2026 no surge en el vacío. En la edición de 2019, un episodio similar puso en el centro a Gisela Valcárcel, figura ancla de la Teletón durante tres décadas, y a Tula Rodríguez, conductora vinculada a Pro TV, la productora de programas de América TV rival de GV Producciones, la empresa de Valcárcel.

Los rumores de ese año señalaban que Tula habría sido convocada para participar, pero que las condiciones que le ofrecieron —aparecer a las dos de la madrugada, en un horario de audiencia mínima— equivalían a una exclusión de facto. La versión que circuló en el medio fue que la decisión respondía a presiones para no incomodar a la conductora ancla.

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Valcárcel llamó en vivo al programa de Magaly Medina para desmentirlo. “Jamás he negado el que esté a mi lado ni Tula ni nadie”, afirmó en esa ocasión, aunque reconoció que los “bloqueos” existen vía producción: “Producción recibe un mail que dice: ‘Tales personas no pueden venir’. Eso es real, pero a veces es la gente de producción también”.

Medina, por su parte, sostuvo en ese entonces que más de 30 figuras vinculadas a América TV habían quedado fuera del evento y cuestionó que Valcárcel no pudiera explicar por qué. La discusión de 2019 entre ambas conductoras dejó instalada una pregunta que nadie respondió con claridad: ¿quién decide realmente quién entra y quién no a la Teletón?

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Magaly Medina arremete contra Gisela Valcárcel tras su regreso a la Teletón 2025: “Se portó como una diva trasnochada”. Video: Magaly TV La Firme

Tula Rodríguez, consultada en su momento sobre el supuesto veto, optó por la conciliación. “No voy a estar en la Teletón. Tengo otras formas de ayudar… pero no voy a asistir”, declaró, descartando conflictos personales con Valcárcel. “Yo no tengo nada en contra de nadie y estoy segura de que el sentimiento es mutuo. Hay respeto”, añadió. Hubo, no obstante, una edición —la de 2021— en que Tula apareció brevemente en la jornada, precisamente el año en que Valcárcel no estuvo presente.

El caso de Medina también forma parte del historial. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ declaró en su momento que prefería no participar porque no podía “competir” con Valcárcel en términos de visibilidad dentro del evento, insinuando que la organización priorizaba a ciertas figuras sobre otras. Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de Willax TV, tampoco han formado parte del evento en ediciones recientes, en parte por la posición del canal fuera de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, pero también por tensiones personales con figuras del entorno de Valcárcel.

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Versiones en disputa y el silencio de los organismos involucrados

En 2026, la polémica adquirió una dimensión adicional con la intervención de González desde ‘Amor y Fuego’. El conductor sostuvo que la exclusión de Pozo no respondería únicamente a la presión de América TV, sino a que Pozo y su madre habrían solicitado condiciones específicas de tiempo en pantalla, espacios y preponderancia que la organización no aceptó.

“No ha contado la versión completa de las condiciones en tiempos, espacios y preponderancia que ellas demandaban y no han sido aceptadas”, afirmó González, sin presentar documentación ni fuentes identificadas. Medina adoptó una postura distinta a la de González. La conductora calificó como una “disculpa ridícula” el argumento de que Pozo habría hablado mal de sus excompañeros, y trazó una línea de continuidad entre lo que Valcárcel habría hecho en el pasado y lo que le ocurrió a su hija en 2026.

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¿Gisela Valcárcel vetó a Tula Rodríguez de la Teletón? Ethel Pozo revela todo lo que ocurrió con ambas conductoras

“Siempre ha girado en torno a un ego personal, lo quiera Gisela Valcárcel o no reconocer, pero esta vez le tocó lo que ella siempre ha hecho”, afirmó Medina en su programa. Pozo, por su parte, negó que su madre tenga poder de veto sobre la Teletón y fue enfática al distinguir entre el canal como institución y las personas con las que tuvo conflictos.

“Mi mamá es conductora ancla hace 30 años, pero no tiene nada más que eso. No es dueña de Teletón, no es dueña de la señal, entonces jamás vetó a Tula, jamás”, afirmó. Ethel también fue clara sobre su propio caso: “Sería incapaz de hablar mal de un canal que durante nueve años me ha dado trabajo”, declaró en ‘Amor y Fuego’.

La grilla confirmada y la incógnita de Gisela Valcárcel

Mientras la controversia se desarrolla en los medios, la organización de la Teletón avanza con su grilla de conductores confirmados para la edición 2026. El equipo principal está integrado por Rebeca Escribens, Verónica Linares, Cristian Rivero, La Chola Chabuca, Laura Huarcayo y Adolfo Aguilar, además del grupo denominado “La Selección Teletón”. Entre los artistas internacionales invitados figuran Noel Schajris, del dúo Sin Bandera, y Joey Montana.

La gran incógnita que permanece abierta es la de Gisela Valcárcel. Pozo dejó entrever en ‘Sin más que decir’ que su madre también habría quedado fuera de la jornada y que prepara un comunicado propio.

Según González, Ethel Pozo mostró un comportamiento distinto en la Teletón, con una actitud más activa de lo habitual, lo que interpretó como un guion impuesto desde fuera. (Instagram)

Valcárcel publicó un mensaje de respaldo a su hija en redes sociales —“Hija, amo el valor que tienes para enfrentar con la verdad las cosas que pueden suceder”—, pero hasta el momento no ha emitido ningún pronunciamiento sobre su propia participación en el evento. Si Valcárcel confirma su ausencia, la Teletón 2026 se realizará, por primera vez en años, sin la conductora que ha sido su figura ancla más longeva.