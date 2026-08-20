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Elecciones Regionales y Municipales 2026: esta vez no habrá fotografías de los candidatos en la cédula, solo símbolos partidarios

Los electores identificarán a las organizaciones políticas por sus símbolos en la cédula, que en algunos casos podrá medir hasta 48 centímetros de largo

La cédula de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no tendrá fotografías de los candidatos, solo símbolos de las organizaciones políticas. Visuales IA
La cédula de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no tendrá fotografías de los candidatos, solo símbolos de las organizaciones políticas. Visuales IA
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Esta vez no habrá fotografías de los candidatos en la cédula de votación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Los electores encontrarán los símbolos de las organizaciones políticas que cuenten con candidaturas habilitadas en cada circunscripción. La medida marcará una diferencia frente a otros procesos electorales y obligará a los ciudadanos a identificar con anticipación la agrupación por la que desean votar.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) también confirmó que la cédula volverá a presentar un formato de gran tamaño en determinadas zonas del país. El documento podrá extenderse hasta 48 centímetros de largo, según la cantidad de organizaciones políticas que participen y las autoridades que corresponda elegir en cada circunscripción.

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“Sí, efectivamente, vamos a tener nuevamente una sábana, vamos a tener un formato bastante grande”, señaló Gustavo García, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, al explicar las características previstas para el documento que utilizarán los ciudadanos el próximo 4 de octubre.

La entidad electoral sorteó este miércoles 19 de agosto la ubicación de las 46 organizaciones políticas que aparecerán en las cédulas. El procedimiento definió el orden inicial de los nombres y símbolos de las agrupaciones, aunque esta distribución podría modificarse por decisiones posteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cédula electoral no incluirá fotos de candidatos

Aabrá diferentes diseños para distritos, provincias, Lima Metropolitana y Lima Cercado. Visuales IA
Aabrá diferentes diseños para distritos, provincias, Lima Metropolitana y Lima Cercado. Visuales IA

La principal característica que deberán considerar los electores será la ausencia de fotografías de los candidatos. En los espacios destinados a cada organización política aparecerán sus símbolos, por lo que la identificación de la agrupación será necesaria antes de acudir a las urnas.

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Para emitir el voto, cada ciudadano deberá marcar con una cruz (+) o un aspa (X) dentro del recuadro correspondiente. La ONPE estableció cinco modelos de cédula para la jornada electoral del 4 de octubre y un sexto formato para una eventual segunda elección regional.

La cantidad de autoridades que cada elector deberá escoger determinará el diseño correspondiente. En determinadas circunscripciones se elegirán gobernador y vicegobernador regional, consejero regional, alcalde provincial y alcalde distrital. En Lima Metropolitana, la distribución será diferente.

ONPE explica por qué la cédula podrá medir hasta 48 centímetros

Gustavo García detalló que el tamaño del documento dependerá del ámbito electoral. “El primer diseño de cédula que es la más grande tiene 34 centímetros de ancho y vas desde los 21 centímetros hasta los 48 centímetros de largo de acuerdo a la proporción de los partidos que participen”, explicó.

El funcionario también precisó que la cédula correspondiente a las provincias tendrá 28 centímetros de ancho. Para Lima Metropolitana, el ancho será de 21 centímetros, mientras que el largo podrá variar entre 21 y 48 centímetros.

La ONPE cuenta con distintos formatos debido a las diferencias entre las circunscripciones. Según García, una cédula corresponde a los 1.872 distritos del país; otra se utilizará en las 196 provincias; una tercera estará destinada a los distritos de Lima Metropolitana y una cuarta corresponderá exclusivamente a Lima Cercado.

La información sobre los modelos y las características del proceso electoral estará disponible en la página oficial de la ONPE, donde los ciudadanos podrán revisar los datos correspondientes a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Este es el orden sorteado para las 46 organizaciones políticas

Un hombre sostiene una bolilla numerada de una máquina de sorteo frente a una pantalla con un listado de partidos políticos. Hay varias personas observando
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realiza el sorteo público para establecer la ubicación de los partidos políticos participantes en el proceso electoral peruano. (Foto: ONPE)

El sorteo realizado por la ONPE el 19 de agosto determinó la ubicación inicial de las organizaciones políticas dentro de las cédulas. Alianza Para el Progreso ocupó el primer lugar, mientras que el Partido Político ADP quedó en la posición 46.

El orden establecido fue el siguiente:

  1. Alianza Para el Progreso
  2. Partido Político Nacional Perú Libre
  3. Partido por el Entendimiento, Recuperación y Unificación del Perú
  4. Salvemos al Perú
  5. Juntos Por el Perú
  6. Partido Político Integridad Democrática
  7. Partido Frente de la Esperanza 2021
  8. Acción Popular
  9. Cooperación, Verdad y Honradez
  10. Partido Cívico Obras
  11. Partido Político Todo con el Pueblo
  12. Coalición Transformada Tierra Verde
  13. Renovación Popular Perú
  14. Fe en el Perú
  15. Partido Demócrata Verde
  16. Alianza Regional por el Perú
  17. Partido Político PRIN
  18. Un Camino Diferente
  19. Partido Popular Cristiano-PPC
  20. Visión Perú
  21. Frente Popular Agrícola FIA del Perú
  22. Fuerza Popular
  23. Avanza País-Partido de Integración Social
  24. Libertad Popular
  25. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú- Inka Perú
  26. Partido Político Perú Primero
  27. Partido Demócrata Unido Perú
  28. Partido Patriótico del Perú
  29. Fuerza Ciudadana
  30. Partido Unidad y Paz
  31. Batalla Perú
  32. Partido País Para Todos
  33. Ahora Nación - AN
  34. Primero La Gente – Comunidad Ecológica Libertad y Progreso
  35. Progresemos
  36. Partido del Buen Gobierno
  37. Partido Político Perú Consciente
  38. Partido Político Perú Acción
  39. Partido Democrático Somos Perú
  40. Partido Aprista Peruano
  41. Podemos Perú
  42. Alianza Electoral Venceremos
  43. Partido Morado
  44. Perú Moderno
  45. Partido SíCreo
  46. Partido Político ADP

El procedimiento se realizó en la sede central de la ONPE, en el Cercado de Lima, bajo supervisión de una notaria pública y con participación de funcionarios del organismo electoral.

La cédula tendrá bloques para partidos y movimientos regionales

La distribución de la cédula contempla dos bloques principales. El espacio superior estará destinado a los partidos políticos, mientras que los movimientos regionales ocuparán la parte inferior.

La ONPE definió esta disposición mediante un sorteo realizado el 10 de junio de 2026. Las alianzas electorales serán ubicadas según el ámbito en el que participen. Las alianzas nacionales estarán dentro del bloque correspondiente a los partidos políticos, mientras que las alianzas regionales serán consideradas junto con los movimientos regionales.

En estos procedimientos pueden participar representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), del JNE o de los Jurados Electorales Especiales, según corresponda. También pueden intervenir observadores, representantes de la Defensoría del Pueblo, instituciones de veeduría y personeros de las organizaciones políticas.

El orden de las organizaciones todavía puede modificarse

Sala con cuatro personas, dos en mesa con laptop y bandeja de bolas numeradas, una en atril y otra sentada. Pantalla con texto y botellas
Funcionarios de la ONPE supervisan el sorteo público que definió el orden de las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Lima. (Foto: ONPE)

El resultado del sorteo establece una ubicación inicial, pero la composición definitiva de la cédula dependerá de las resoluciones posteriores del JNE. Una organización política podría dejar de aparecer si una candidatura resulta excluida, retirada o no obtiene la inscripción correspondiente.

En ese supuesto, el espacio dejado por la agrupación será ocupado por la organización que figure inmediatamente después en el orden sorteado. De esta forma, la ONPE podrá ajustar la distribución antes de la impresión definitiva de las cédulas.

El JNE informó que el sábado 5 de setiembre se contará con la inscripción de todos los candidatos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, una vez resueltas las solicitudes de renuncia de candidaturas que se encuentran dentro del periodo correspondiente.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 están previstas para el domingo 4 de octubre, fecha en la que los ciudadanos elegirán a sus próximas autoridades regionales y municipales.

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