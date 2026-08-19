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TC rechaza demanda de Willy Huerta, exministro de Pedro Castillo, para anular proceso por golpe de Estado

Extitular del Interior fue condenado a 11 años de prisión por el delito de conspiración para rebelión, pena que se encuentra en apelación

Willy Huerta - Perú - 31 diciembre
Exministro Willy Huerta. Foto: Andina
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El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de habeas corpus con la que Willy Huerta, exministro del Interior del gobierno de Pedro Castillo, intentó anular las actuaciones fiscales y judiciales que lo llevaron a ser juzgado y condenado por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Huerta Olivas buscaba que se declaren nulas la disposición de formalización de investigación preparatoria por el delito de rebelión, la acusación y el auto de enjuiciamiento que lo envió a juicio oral con un pedido de pena de 25 años de prisión.

El argumento central de la demanda era que la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le atribuyó hechos distintos y adicionales a los definidos en la denuncia constitucional aprobada por el Congreso.

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No obstante, el TC rechaza la demanda por un aspecto procesal. Y es que cuando el exministro del Interior interpuso la demanda, en julio de 2024, aún tenía la condición de procesado, pero para la fecha en que el máximo intérprete resolvió ya estaba condenado en primera instancia. Como se recuerda, el 4 de diciembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo condenó a 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de la libertad por el delito de conspiración para la rebelión, cuya ejecución se suspendió hasta que la Sala Penal Suprema resuelva la apelación.

Documento oficial del Tribunal Constitucional de Perú con su escudo, texto legal sobre demanda de Willy Arturo Huerta Olivas y firmas de magistrados
Un documento oficial del Tribunal Constitucional del Perú indica la declaración de improcedencia de la demanda presentada por Willy Arturo Huerta Olivas.

“Por tanto, no resulta posible emitir pronunciamiento de fondo mediante el presente proceso de habeas corpus respecto a la disposición fiscal, al requerimiento acusatorio y su subsanación, y el auto de enjuiciamiento, puesto que contra el recurrente se ha emitido sentencia en primera instancia”, se lee. El tribunal precisó que esa condena podría ser objeto de una demanda de habeas corpus, siempre y cuando quede firme.

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Asimismo, el TC sostiene que Willy Huerta puede invocar los mismos cuestionamientos de su demanda de habeas corpus en sus argumentos de apelación ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Huerta Olivas se desempeñó como ministro del Interior entre julio y diciembre de 2022. Según las investigaciones del Ministerio Público, el 7 de diciembre de ese año fue el intermediario entre Castillo y el entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Raúl Alfaro, para ordenar el cierre del Congreso y la intervención del Ministerio Público. El excomandante declaró haber recibido una llamada del exministro desde Palacio de Gobierno, tras la cual el propio Castillo le dio la orden directamente.

Peru's President Pedro Castillo poses for a photograph with newly sworn-in Interior Minister Willy Huerta Olivas after dismissing Mariano Gonzalez, in Lima, Peru July 19, 2022. Vidal Tarqui Palomino/Peru Presidency/Handout via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
Peru's President Pedro Castillo poses for a photograph with newly sworn-in Interior Minister Willy Huerta Olivas after dismissing Mariano Gonzalez, in Lima, Peru July 19, 2022. Vidal Tarqui Palomino/Peru Presidency/Handout via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

PJ verá admisión

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema fijó el 23 de septiembre de 2026 para calificar el recurso de apelación del expresidente Pedro Castillo contra la sentencia que lo condena a 11 años y 5 meses de prisión por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. En esa audiencia, los jueces supremos determinarán si las apelaciones de Castillo y de los exministros Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta fueron bien concedidas. El tribunal también evaluará el recurso del Ministerio Público contra la absolución del general Manuel Lozada Morales, sobre quien pesa un pedido de 11 años y 5 meses de prisión efectiva.

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