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“Tiene mucho para dar al fútbol”: la valoración de Óscar Ibáñez sobre Kevin Quevedo, quien no es tomado en cuenta en Alianza Lima

El ex director técnico de la selección peruana se refirió a la compleja situación del extremo de 29 años, aún jugador ‘blanquiazul’, pero sin ser considerado por Pablo Guede

El ex director técnico de Cienciano y la selección peruana se pronunció sobre la situación del aún jugador 'blanquiazul', quien no es tenido en cuenta por Pablo Guede. Crédito: X Denganche.
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La situación de Kevin Quevedo continúa generando comentarios en la esfera pública del fútbol peruano. El extremo de 29 años permanece vinculado contractualmente a Alianza Lima, pero no forma parte de los planes del entrenador Pablo Guede para afrontar el Torneo Clausura. Según los reportes periodísticos conocidos en las últimas semanas, su ausencia estaría relacionada con aspectos disciplinarios y de rendimiento deportivo.

En medio de este panorama, Óscar Ibáñez se refirió al futbolista y destacó las condiciones que posee. El exentrenador de la selección peruana conoce a Quevedo desde hace varios años y, de hecho, fue quien le permitió debutar con la ‘bicolor durante su breve etapa al frente del combinado nacional.

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Esta temporada, el atacante apenas ha disputado ocho encuentros con Alianza Lima. Su última participación se produjo el pasado 9 de mayo, cuando ingresó durante 14 minutos en el empate 1-1 frente a Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva. Desde entonces, no volvió a sumar minutos con el conjunto ‘blanquiazul’.

“A Kevin lo conocía de la ‘U’ también, era de los chicos que venían a entrenar de juveniles con los mayores cuando estaba de entrenador. El jugador es una persona que tiene sus temas personales y familiares. En la selección a nosotros nos cumplió. Igual es un contexto distinto: llegas a selección, estás concentrado, estás todo el día, tienes tiempo para hablar y para estar con el jugador”, declaró Ibáñez en el canal de YouTube ‘Denganche’.

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Óscar Ibáñez se refirió a la situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima.
Óscar Ibáñez se refirió a la situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima. Crédito: Difusión.

El exseleccionador evitó emitir un juicio sobre la situación actual del atacante, debido a que no conoce de primera mano lo ocurrido dentro del plantel dirigido por Guede. “Es difícil opinar de algo que no estás en el día a día y desconoces qué pasó”, explicó.

Sin embargo, recordó que durante su experiencia con la selección peruana el futbolista respondió a las exigencias que se le plantearon. “Yo te puedo hablar por Kevin de cuando estuvo con nosotros, cumplía las normas y cuando tuvo que jugar, jugó y hacía el esfuerzo que tenía que hacer para estar en la selección”, agregó.

El talento de Quevedo y su conocimiento de Guede

Ibáñez también puso en valor la edad del futbolista y consideró que todavía tiene condiciones para volver a ser protagonista. Para el exentrenador, Quevedo se encuentra en una etapa de su carrera en la que todavía puede ofrecer mucho dentro de una cancha.

“Tiene una edad linda todavía, tiene mucho para dar al fútbol, seguramente depende de él. Ningún entrenador deja de lado un jugador si no tiene alguna razón, menos Guede”, sostuvo.

El extremo puso el 2-0 en Matute. (Video: L1MAX)

El exdirector técnico de la selección peruana también reveló que conoce personalmente al actual entrenador de Alianza Lima. Ambos coincidieron en etapas relacionadas con Deportivo Español, aunque Guede es menor que Ibáñez.

“Yo lo conozco a Guede, él es más chico que yo, pero estuvo en Deportivo Español también en la época que yo jugaba. Ahora vino Mauro Potenzoni, que también es de la época. Son más chicos, pero son personas de bien, son personas con valores”, señaló.

En ese sentido, Ibáñez consideró que un futbolista debe saber aprovechar las exigencias de un entrenador para potenciar sus capacidades. “Seguramente, si lo sabes aprovechar, te potencian los jugadores”, indicó.

Pablo Guede ha implementado una mentalidad ganadora en Alianza Lima. - Crédito: Difusión
Pablo Guede ha implementado una mentalidad ganadora en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Las razones por las que Kevin Quevedo no es tomado en cuenta

De acuerdo con información brindada por el periodista Kevin Pacheco en el programa ‘Al Límite’, la decisión de Guede estaría relacionada con cuatro aspectos específicos.

El primero se habría producido durante el inicio de la pretemporada del Clausura. El comando técnico solicitó a los jugadores cumplir un plan de trabajo individual y enviar evidencias mediante una plataforma digital. Según Pacheco, Quevedo no habría cumplido con este requisito y tampoco habría ofrecido posteriormente una disculpa.

El segundo aspecto estaría directamente relacionado con esa situación y la respuesta del futbolista ante la exigencia planteada por el club. A ello se sumaría un resultado poco favorable en las pruebas físicas realizadas en Esther Grande Bentín.

El periodista Kevin Pacheco contó las razones por las cuales el DT argentino no contará con el extremo peruano en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: L1 MAX / Al Límite)

Según el periodista, Quevedo habría sido el jugador más alejado de los parámetros físicos establecidos por Guede, una situación que habría generado preocupación dentro del comando técnico.

Finalmente, también existiría una cuestión táctica. El entrenador argentino exige determinadas adaptaciones durante los entrenamientos y, según la información difundida, Quevedo no habría mostrado el mismo nivel de disposición que otros integrantes del plantel, como Gaspar Gentile.

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