Sport Boys y Sporting Cristal se citarán en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026

Sport Boys recibirá a Sporting Cristal en Villa El Salvador. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

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Sport Boys ya encontró escenario para recibir a Sporting Cristal por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. Ante la imposibilidad de utilizar el estadio Miguel Grau del Callao y la falta de disponibilidad del Estadio Nacional, la institución chalaca trasladará su localía hasta Villa El Salvador para disputar uno de los encuentros más atractivos del torneo.

El compromiso se desarrollará en el estadio Hugo Sotil, recinto que pertenece a Alianza Lima y que habitualmente es utilizado por el equipo femenino de la institución victoriana y por los ‘potrillos’ que participan en la Liga 3. La dirigencia de Sport Boys consiguió alquilar el escenario deportivo para afrontar este importante encuentro ante el conjunto rimense.

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La modificación de sede responde a un problema de disponibilidad de los principales escenarios deportivos de Lima. El Miguel Grau, habitual casa del conjunto ‘rosado’, no podrá ser utilizado debido a que tiene programado un concierto denominado ‘Chimpunazo’ para el sábado 29 de agosto.

En el encuentro disputado entre Sport Boys y Sporting Cristal en el Torneo Apertura, los 'celestes' golearon por 3-0. Crédito: Sporting Cristal.

El Estadio Nacional tampoco aparecía como una alternativa viable para Sport Boys, ya que en esa misma fecha está prevista la presentación del cantante argentino Paulo Londra. Por ello, la institución chalaca tuvo que buscar rápidamente otro escenario para mantener su condición de local.

En medio de las diferentes opciones que fueron evaluadas incluso apareció el estadio Alejandro Villanueva, aunque finalmente la alternativa elegida fue el Hugo Sotil de Villa El Salvador. La información fue dada a conocer por el periodista Gustavo Peralta en ‘L1 MAX’.

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¿Se podrá jugar con doble hinchada?

Uno de los principales temas que todavía está pendiente de definición es la posibilidad de que el encuentro se dispute con ambas hinchadas. La intención de Sport Boys es contar con la presencia de sus seguidores y de los aficionados de Sporting Cristal, pero esta alternativa todavía no ha sido confirmada.

La decisión dependerá de las autoridades policiales, que deberán evaluar las condiciones de seguridad necesarias para garantizar el normal desarrollo del espectáculo. En caso de aprobarse la presencia de ambas parcialidades, la Policía Nacional tendrá que disponer un importante contingente para controlar los accesos, los alrededores del estadio y las rutas de ingreso y salida de los aficionados.

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Sport Boys y Sporting Cristal se citarán en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 y la directiva 'rosada' ha empezado gestiones con la policía nacional para la presencia de doble hinchada en el compromiso. Crédito: X L1 MAX.

La posibilidad de tener doble hinchada toma como antecedente el reciente partido que Sport Boys disputó como local frente a Alianza Lima en el Estadio Nacional. En aquella oportunidad, los seguidores de ambos equipos pudieron asistir al recinto y se vivió un ambiente deportivo sin mayores inconvenientes.

¿Sporting Cristal reclamará por el cambio de fecha?

Otro aspecto que genera expectativa es el cambio en la programación del encuentro. Inicialmente, Sport Boys y Sporting Cristal debían enfrentarse el sábado 29 de agosto desde las 13:00 horas. Sin embargo, el compromiso pasaría al domingo 30 de agosto, manteniendo el mismo horario.

La modificación no solo implica que Sport Boys deje temporalmente el Callao para jugar como local en Villa El Salvador, sino que también podría generar una controversia con Sporting Cristal debido al cambio de fecha.

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El administrador del club señaló que está complicado jugar en el Nacional debido a un concierto, ya que el Miguel Grau estará ocupado para esa fecha - Crédito: Sin TV.

Martín Noriega, administrador de Sport Boys, ya había advertido públicamente que la institución ‘rimense’ no estaba de acuerdo con modificar la programación original. “Estamos tratando de cambiar la fecha. Cristal nos ha manifestado de que no quiere colaborar con nosotros en ese sentido y que si no es la fecha programada, nos van a reclamar los puntos”, manifestó el directivo en el programa de YouTube SinTV.

Hasta el momento, queda pendiente conocer si ambas instituciones llegaron finalmente a un acuerdo respecto a la modificación o si Sporting Cristal presentará algún reclamo formal.

Lo concreto es que Sport Boys ya tiene encaminada la nueva sede para enfrentar a los ‘celestes’. El Hugo Sotil será el escenario del duelo por la fecha 7 del Clausura, mientras se espera la definición de las autoridades sobre la presencia de ambas hinchadas y las condiciones de seguridad para este importante compromiso.

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